La tecnología 5G tiene muy poco tiempo en el mercado de los teléfonos y por eso aún no es perfecta. El consumo tan alto de batería de los teléfonos que tienen un chip 5G es un claro ejemplo de eso.

Poco a poco los procesadores serán más óptimos para prevenir esta situación, pero por el momento, solo queda usar algunos trucos para que tu móvil no consuma batería como loco. De hecho, hay algunos métodos que pueden ahorrarte unas cuantas horas de pila, ¿te animas a saber cuáles son?

¿Los móviles 5G realmente consumen más batería?

Las redes 5G están llamadas a revolucionar los móviles, pero aún es una tecnología que está en pleno desarrollo, por lo que no puede dar el mejor rendimiento. Las baterías de los teléfonos son las que más sufren esa situación, incluso hasta Samsung lo ha admitido.

Pero, ¿por qué sucede esto? A decir verdad no hay una respuesta clara a ese tema. Sin embargo, un factor que influye es la falta de cobertura 5G en muchas de las ciudades del mundo. Los móviles buscan señal a cada momento, lo que ocasiona un mayor consumo de batería e incluso un aumento en la temperatura en algunas ocasiones. Y eso se vuelve más grave si el teléfono no consigue una señal que justifique su trabajo extra.

Esto llegó a pasar cuando los móviles empezaron a montar el 4G (LTE), pero poco a poco mejoraron su rendimiento hasta que el consumo extra de batería dejó de ser un problema. La optimización de esta conectividad fue tal que hoy día el 4G consume menos batería que el 5G. Pero eso más que desanimarte, solo debe darte esperanzas, pues mientras más optimizado esté el 5G mejor consumo de batería tendrá. Así que solo es cuestión de tiempo para que el 5G llegue a su máximo potencial.

Y aun cuando en tu ciudad ya este disponible las redes 5G, tu móvil de igual manera consumirá más batería de lo normal. Eso se debe a que para poder hacer llamadas, mandar mensajes o usar datos, tu teléfono debe estar conectado a las redes 3G y 4G. Si a eso le sumamos que el móvil también se conecta al 5G, resulta con que el dispositivo termina consumiendo más batería que nunca por conectarse a 3 redes distintas de manera simultánea.

Cómo puedes evitar que tu móvil 5G gaste tanta batería

Muchos de los fabricantes que montan chips compatibles con 5G en sus dispositivos han recomendado a sus usuarios que tienen problemas con el consumo de la batería que desactiven la conectividad 5G.

Lo cierto es que el 5G no tiene un uso extraordinario en la actualidad (2021), y el desactivarlo no hará un gran cambio en tu navegación diaria. Si ya tienes un móvil con esa conectividad, podrás desactivarla y seguir navegando de lo más tranquilo. Por otro lado, si aún no tienes un teléfono 5G, lo mejor es que esperes hasta que esta tecnología esté mucho más optimizada para comprarte uno.

Cuéntanos, ¿te ha funcionado desactivar el 5G para ahorrar batería?