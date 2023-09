Existe una duda que muchos usuarios de Android tienen y es que si sus móviles Android con carga inalámbrica, también conocida como Qi Wireless charging, son compatibles con el MagSafe de Apple y la respuesta es sí. El MagSafe funciona exactamente igual que la carga inalámbrica de los Android, pero viene con un beneficio que son los imanes para más seguridad y para alinear mejor el móvil con la estación de carga.

Es decir, para poder disfrutar de los accesorios con MagSafe como accesorios para autos, powerbanks y mucho más, lo único que necesitas es un anillo adaptador MagSafe o una funda con MagSafe. Así que aquí abajo te dejamos una lista con los 5 mejores adaptadores MagSafe para cualquier móvil Android.

Fundas con adaptadores MagSafe para Android

Existen muchas empresas y fabricantes que incluyen un adaptador MagSafe para las fundas de los móviles con carga inalámbrica. Sin embargo, es necesario recordar que cada móvil necesita de una funda específica y en estos casos lo mejor será evitar las fundas universales. Por eso, si no consigues la funda de tu móvil en esta lista, será mejor que busques otra opción.

Funda para Nothing Phone 2 de Leleyo

El Nothing Phone 2 es un excelente móvil con muchas buenas características y ya de por sí es un dispositivo bastante resistente, pero si no quieres causarle rayones y quieres extender su vida útil, te recomendamos que le consigas una funda. Leleyo te ofrece una muy buena funda con adaptador MagSafe que incluye excelentes características, como por ejemplo:

Protección con bordes elevados para las esquinas y para la cámara.

para las esquinas y para la cámara. Sello con pestillo deslizante para asegurar que la funda no se suelte cuando el móvil se caiga.

para asegurar que la funda no se suelte cuando el móvil se caiga. Carcasa oleofóbica para evitar manchas de huellas dactilares y arañazos.

Por supuesto, además de todo eso, esta funda transparente con bordes de metal viene con una serie de imanes, perfectos para la carga MagSafe. El precio de este accesorio es de 25,2 € y viene en dos colores que son negro y plata.

Funda para Samsung Galaxy S23 Ultra de JUESHITUO

A pesar de que el Samsung Galaxy S23 Ultra es resistente a muchas cosas como arañazos, rayones e incluso inmersión en agua, la cubierta exterior puede agrietarse fácilmente al caer de alturas relativamente cortas. Por eso te recomendamos conseguirle una buena funda y por esto te traemos esta funda de JUESHITUO, la cual cuenta con características muy buenas, como por ejemplo:

Bolsa de aire envolvente que recubre todo el móvil protegiendo el dispositivo de caídas de hasta 3 metros.

que recubre todo el móvil protegiendo el dispositivo de caídas de hasta 3 metros. Protección de pantalla y cámara con bisel elevado para evitar todo tipo de rayones y arañazos a los cristales.

para evitar todo tipo de rayones y arañazos a los cristales. Cubierta transparente en baño de plata diseñada para durar más y otorgar una capa brillante que hará que el móvil se vea elegante.

diseñada para durar más y otorgar una capa brillante que hará que el móvil se vea elegante. Revestimiento oleofóbico para evitar manchas por huellas dactilares y sudor, que además evita que la carcasa se ponga amarillenta con el tiempo.

Y a lo que venimos, la funda de JUESHITUO cuenta con un anillo magnético interno que consta de 48 imanes N52, perfectos para alinear tu móvil con los cargadores MagSafe. Esta elegante funda tiene un coste de 21 € y viene en 3 colores distintos que son verde, púrpura y dorado.

Accesorios con adaptadores MagSafe para Android

En el caso de que no encuentres ninguna funda para tu móvil que cuente con un adaptador MagSafe, lo mejor sería usar un accesorio que te funcione como adaptador. Existen diferentes modelos y para tener algo de variedad te presentaremos 3 diferentes diseños que cumplen con la función principal de alinear los polos de carga de tu móvil con los diferentes accesorios que brindan carga inalámbrica MagSafe.

PopGrip con anillo adaptador MagSafe de PopSockets

Este maravilloso dispositivo está diseñado para hacer de cualquier dispositivo uno compatible con MagSafe, ya que incluye un anillo magnético que se coloca en tu móvil y además cuenta con una base y una punta intercambiable. Es decir, es un popsocket con anillo magnético, perfecto para mejorar el agarre de tu móvil y para colocarlo en cualquier base de carga magnética que tengas.

El precio de este accesorio es de 30 € y cuenta con una enorme variedad de diseños y colores que van desde colores fuertes hasta colores traslúcidos. Incluso hay diseños que vienen con dibujos, por ejemplo, del Capitán América, de Harry Potter, de Pokémon, etc. El accesorio es de policarbonato, lo cual lo hace bastante resistente para el uso diario.

Anillos adaptadores compatibles con MagSafe de AYWFEY

En el caso de que no quieras algo muy complicado y busques un anillo adaptador, pero que no te haga mucho bulto en el bolsillo, tenemos para ti una oferta que no te puedes perder, 2 anillos adaptadores compatibles con MagSafe. Estos anillos se alinean con el centro de carga de tu móvil Android para mejorar la carga con los dispositivos MagSafe y reducir el calor generado en el proceso.

Además de eso, los anillos adaptadores también funcionan para apoyar el móvil en una mesa o cualquier superficie plana y horizontal para ver series o películas. Estos vienen en color blanco y negro y el paquete de 2 anillos adaptadores de AYWFEY tienen un coste en conjunto de 17,5 €, una oferta bastante buena, si nos lo preguntas a nosotros.

Anillo adhesivo magnético con adaptador MagSafe de ReFind

Si quieres asegurarte de que el anillo para tus móviles Android sea aún más seguro, te recomendamos los anillos adhesivos magnéticos de ReFind. Estos accesorios harán que tu móvil con carga inalámbrica este mejor preparado para ser compatible con los cargadores MagSafe, soportes magnéticos MagSafe de coche, powerbanks con MagSafe y muchos otros accesorios de este tipo.

El anillo de ReFind cuenta con 36 imanes N52 que se aferran a tu móvil en conjunto con un adhesivo bastante fuerte. Además de eso, este accesorio es bastante resistente al agua y es bastante fino, perfecto para las manos de sus usuarios, incluso si están algo sudadas. El precio del anillo magnético de ReFind es de 16,7 € y solo viene en color negro.

Eso ha sido todo por ahora con nuestra lista de los 5 mejores adaptadores MagSafe para cualquier móvil Android. Esperamos que te haya sido útil y si conoces de algún otro adaptador que merezca estar en esta lista, pero que no hayamos incluido, menciónalo en la sección de comentarios para que todos puedan conocerlo.