Los 7 mejores smartwatches resistentes al agua en 2024

Como seguro pensarás, no todos los smartwatches en el mercado tienen buena resistencia al agua. Sin embargo, esto no significa que no existan los que sí. Para poder ir a la playa o a la piscina, o incluso practicar un deporte acuático, puedes continuar registrando tus progresos físicos o contar con la comodidad de los smartwatches sin temor a que se dañen, siempre que elijas los correctos.

Los 7 mejores smartwatches resistentes al agua

Como queremos facilitarte este tema, te presentamos los 7 mejores smartwatches resistentes al agua. Son modelos de marcas reconocidas por su calidad y seguridad, así que no tendrás que preocuparte. También te comentaremos al final algunos factores a tener en cuenta respecto a este tipo de relojes inteligentes, con tal de que puedas elegir el mejor para ti. Comencemos.

Amazfit GTS 2, el más económico

Disponible en color rosa o negro, el Amazfit GTS 2 es una opción sencilla, comparado con los modelos que están por venir, pero segura, al tener 5ATM en cuanto a resistencia al agua. Este smartwatch tiene una pantalla de 1,65 pulgadas con panel AMOLED y 341 ppi.

Puede ayudarte a reproducir música, llevar un seguimiento de tu rendimiento deportivo, recibir y contestar llamadas, al igual que dar instrucciones por voz, al ser compatible con Alexa. El reloj incluye hasta 3 GB de almacenamiento, lo cual para los que quieren un amplio repertorio de música por escuchar está bastante bien. Encontrarás este modelo en Amazon por un precio de 115,54 euros.

Fitbit Charge 6, la opción más simple

Más que un smartwatch, Fitbit Charge 6 se considera una smartband, que de igual forma ofrece los mismos requerimientos de un reloj inteligente resistente al agua cuando hablamos del seguimiento deportivo. Como requisito indispensable, cuenta con 5ATM en cuanto a resistencia al agua. Además de esto, posee GPS, así como un seguimiento de tu actividad cardíaca, especialmente cuando realizas ejercicios cardiovasculares. Fitbit Charge 6 es compatible con apps de Google, además de poseer una autonomía de 7 días. Puedes encontrar el modelo en color negro a un precio de 159,95 euros.

Amazfit GTS 4, una opción práctica

Si todavía quieres opciones que continúen teniendo un valor menor a los 200 euros, pero sin sacrificar funcionalidades útiles, también puedes considerar este modelo. El Amazfit GTS 4 es más completo que la primera opción, al poseer una pantalla más grande, de 1,75 pulgadas, con panel AMOLED, añadiendo funciones como reconocimiento automático de la actividad física, seguimiento del sueño, autonomía de 8 días, rastreador GPS y monitorización de la salud. Cuenta con 5ATM y con su correa de silicona es posible llevarlo a la piscina sin problemas. Cuesta tan solo 179,90 euros.

Garmin Swim 2, un reloj de natación propiamente dicho

Si deseas un smartwatch que se dedique exclusivamente a todo lo referente a la natación, tienes esta opción. El Garmin Swim 2 viene con todo lo necesario para medir tu progreso en natación, registrando los metros recorridos, tiempo de nado, tus récords, así como la frecuencia cardíaca durante esta actividad. También cuenta con GPS y las funciones de seguimiento por defecto para otras actividades. Cuesta unos 218,11 euros.

Samsung Galaxy Watch6, el reloj inteligente con alta resistencia

Al contar con grados de protección de 5ATM e IP68, este dispositivo puede resistir no solo a la inmersión, sino a cierto nivel de presión del agua, ideal para deportes acuáticos extremos. El Galaxy Watch6 cuenta con un diseño más delgado y con pantalla amplia, para no perder de vista ninguno de sus datos. Por supuesto, tiene seguimiento deportivo, sea en agua o en tierra, así como monitorización de la salud, de la calidad del sueño, junto a la compatibilidad con las apps de Samsung para sacarle provecho a todo este ecosistema. Cuesta unos 259 euros, y lo tienes disponible en dorado, negro y plateado.

Apple Watch Series 9, un aliado frente a cualquier situación

Además de por su resistencia al agua garantizada (5ATM), este reloj inteligente es una buena opción no solo para hacer tu seguimiento de salud, calidad del sueño, niveles de estrés o de actividad física dentro o fuera de la piscina. También cuenta con la tecnología amigable de Apple para emplear simples gestos para acceder a lo que quieras, al igual que el infaltable detector de caídas que te ayudará frente a situaciones donde sufras algún accidente. Además, su diseño es bastante elegante. Puedes encontrarlo a un precio de 449 euros.

Apple Watch Ultra 2, el todoterreno frente al agua

Este reloj inteligente con cristal de zafiro y cuerpo de titanio es bastante resistente y poderoso. Su resistencia al agua supera al resto, pudiendo ser sumergido hasta 100 metros por 10 minutos. No tiene que envidiarle en funcionalidad al resto, pues incluye todos los seguimientos que te mencionamos antes, junto al detector de caídas, así como un botón de acción, GPS, sirena de alarma y compatibilidad con apps de fitness. Lo puedes encontrar en Amazon a un precio de 866 euros.

¿Cómo elegir el mejor smartwatch resistente al agua? Lo que debes saber antes de comprar

Si bien, la etiqueta de “resistente al agua” garantiza que el smartwatch puede enfrentarse a este elemento, debes tener en cuenta que esta condición se cumple solo en casos superficiales y que, de todos modos, es importante que le des un cuidado adecuado a tu accesorio.

Cualquier smartwatch con 5ATM podrá resistir la inmersión a 50 metros por 10 minutos, esto es lo mínimo ideal en cuanto a resistencia, pero no es lo único que debes buscar en estos relojes. Si se combina con la certificación IPX8 es mejor, pues así te aseguras de que exista resistencia frente a la profundidad y la presión del agua, en el caso de que practiques deportes acuáticos extremos.

Para estos casos, los mejores modelos son tanto el Galaxy Watch 6 como el Apple Watch Ultra 2. El resto sirve para actividades más tranquilas. Recuerda, además, comprar una correa que también sea compatible con el agua. Las ideales suelen ser de plástico como la silicona. Asegúrate que de igual se confirme que sea a prueba de agua.

También ten en cuenta que la resistencia al agua no es sinónimo de aguantar cualquier formación líquida en donde te sumerjas. Es mejor que evites el contacto de tu smartwatch con las aguas con temperaturas elevadas, o que contengan demasiado cloro o sal. Los minerales y otras sustancias sí que le pueden hacer daño al smartwatch.

Como nunca puedes estar seguro de nada, de igual forma te recomendamos que inmediatamente, tras salir de la piscina o la playa, limpies correctamente tu smartwatch y lo mantengas tan seco como puedas.

El tiempo de uso y la integridad de estos accesorios también juegan un papel fundamental en su resistencia. Si ya llevas varios meses de uso intensivo frente al agua, es mejor que comiences a cuidar más tu smartwatch, pues la protección puede irse degradando con el paso del tiempo y la exposición frecuente. O peor aún, si se te ha caído o ha recibido daños físicos importantes, es mejor que te lo pienses dos veces, pues esto podría haber deteriorado su capacidad de resistir.