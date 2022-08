Actualmente, existe una gran cantidad de teléfonos en el mercado que ofrecen la posibilidad de ser cargados de manera inalámbrica, es decir, sin tener que utilizar cables.

Y aunque esto puede que sea una característica que ofrece mucha ventaja, con el pasar del tiempo ha surgido la duda de si la carga inalámbrica puede llegar a ser perjudicial para la batería del móvil.

Así que, si deseas saber si realmente el uso de la carga inalámbrica implica un riesgo para la vida útil de tu batería o no, debes seguir leyendo este artículo.

¿La carga inalámbrica afecta la salud de la batería de tu móvil?

Algo que hay que tener muy claro es que la batería es un componente que está inevitablemente destinado a desgastarse con cada carga que realices, sin importar que utilices un cargador inalámbrico o no.

Aunque existen algunos trucos que puedes seguir para alargar la vida útil de la batería, es imposible erradicar por completo la posibilidad de que se desgaste con el pasar del tiempo. Entonces, la pregunta real seria, ¿la carga inalámbrica desgasta más la batería que la carga convencional?

Algo que ocurre con la carga inalámbrica es que, no toda la corriente extraída del tomacorriente llega hasta el cargador, entonces, lo que ocurre con esta energía que no llega a tu dispositivo es que se convierte en calor.

Y como ya deberías saber, el calor no le hace nada bien a la batería de ningún teléfono. Por lo tanto, los cargadores inalámbricos, al generar más calor que los cargadores convencionales, afectan en mayor medida la vida útil de la batería. Sin embargo, estos problemas de calentamiento pueden llegar a controlarse fácilmente.

Consejos para que el cargador inalámbrico no acorte la vida útil de tu batería

Puede que, en igualdad de condiciones, la carga inalámbrica no sea inherentemente más dañina para tu dispositivo que la carga por cable. Sin embargo, algo que no se puede negar es que, en comparación con la carga por cable, al hacer uso de la carga inalámbrica, debes tomar en cuenta una que otra precaución extra para que tu móvil no se exponga a demasiado calor.

Utiliza un cargador inalámbrico con ventilador incorporado

Si ya estás familiarizado con los cargadores inalámbricos, probablemente ya te habrás dado cuenta de que existen algunos modelos que tienen incorporado ventiladores en las almohadillas de carga.

Estos ventiladores efectivamente ayudan con el problema de calentamiento durante la carga, manteniendo la temperatura bajo control. Aunque no todos los modelos de cargadores inalámbricos cuentan con estos ventiladores.

La gran mayoría de los cargadores inalámbricos públicos y para automóviles no cuentan con un ventilador incorporado. Entonces, lo que se hace para evitar que se sobrecalienten, es restringir estos cargadores sin un sistema de refrigeración a salidas de potencia más bajas. Al tener potencias tan bajas, casi no se genera calor, por lo que el dispositivo no se sobrecalentará.

Y en dado caso de que el teléfono de alguna manera se sobrecaliente peligrosamente, los sistemas modernos de administración de batería pueden comunicarse con el cargador para reducir la salida de energía o detener la carga por completo. Después de todo, este es un sistema que también existe para la carga con cable.

Además del cargador inalámbrico con ventilador, debes tomar estas precauciones

Aunque, como se mencionó anteriormente, los ventiladores incorporados en los cargadores inalámbricos definitivamente ayudan con el problema de sobrecalentamiento, existen otras precauciones que debes tomar en cuenta para evitar que los cargadores inalámbricos afecten la vida útil de tu batería:

No utilices la carga inalámbrica en lugares demasiado calurosos.

No utilices el cargador inalámbrico si tu móvil se encuentra ejecutando tareas demandantes que pueden llegar a aumentar la temperatura del mismo.

que pueden llegar a aumentar la temperatura del mismo. Retira la funda del móvil cuando vayas a utilizar el cargador inalámbrico. De esta manera el dispositivo podrá refrigerarse con mayor facilidad.

cuando vayas a utilizar el cargador inalámbrico. De esta manera el dispositivo podrá refrigerarse con mayor facilidad. Haz lo posible para que las bobinas de la almohadilla estén alineadas con las del teléfono.

Si tomas en cuenta las medidas mencionadas en este artículo, utilizar un cargador inalámbrico no debería ser más dañino para tu batería que utilizar un cargador con cable. Pero recuerda, no importa que estés utilizando un cargador convencional o uno inalámbrico, en ambos casos existen medidas que debes tomar para cuidar de la batería de tu dispositivo.

Y si te ha gustado este artículo, de seguro te interesará saber cómo evitar que tu móvil se caliente.