Si bien es normal que un smartphone se caliente, debes estar siempre atento para determinar bajo qué circunstancias es que suele presentarse este comportamiento.

A veces un teléfono puede calentarse cuando lo dejas mucho tiempo cargando, si tienes demasiadas aplicaciones ejecutándose en segundo plano o por exceso de trabajo general del sistema. Pero si notas que se calienta en situaciones en las que no debería, como, por ejemplo, al realizar una llamada, es una señal de que algo anda mal.

En este artículo te explicaremos las soluciones a los escenarios más comunes de los smartphones con problemas de calentamiento y baterías que se descargan antes de lo que deberían.

Razones comunes por las que se calientan los teléfonos móviles

Estas son las razones más comunes por las cuales tu teléfono se calienta:

Usar el teléfono de forma excesiva

Probablemente, ya habrás notado que cuando pasas largos periodos de tiempo utilizando tu teléfono puedes sentir como el dispositivo se siente más caliente después de un rato.

El equivalente a esto sería el dolor de cabeza que sufre una persona cuando pasa demasiado tiempo trabajando.

Mientras más utilices tu teléfono, más trabajo le estarás dando al procesador, lo que provocará el calentamiento de tu móvil.

También puede ser el caso en que no necesariamente tengas que pasar horas para poder notar que tu teléfono se calienta. Existen ciertas aplicaciones que también pueden exigirle mucho al procesador de tu móvil, como por ejemplo algún juego con gráficos de última generación.

Algún Malware haciendo de las suyas

También se puede dar el caso que las aplicaciones vengan con fallas. Cuando tienes una aplicación con errores instalada en tu teléfono, lo que puede ocurrir es que la aplicación se atasque en un ciclo interminable, generando un exceso de trabajo innecesario en el procesador.

Además de esto, las actualizaciones de aplicaciones con errores también pueden conducir a un consumo excesivo de memoria. Esto también puede causar el calentamiento de tu teléfono.

Si eres de las personas a las que no le preocupan las consecuencias de descargar aplicaciones desde fuentes desconocidas, pues podrías terminar con una aplicación defectuosa instalada en tu móvil.

Eso de descargar aplicaciones de fuentes desconocidas es algo bastante riesgoso, pero también es algo que todos han hecho alguna vez. Ya que, no solo compromete el funcionamiento de tu teléfono, sino que también toda la información que tengas en él puede ser robada.

Cargar el teléfono bajo altas temperaturas

Así es, la temperatura ambiental no nada más te afecta a ti, sino que también a tu teléfono.

Si la temperatura del ambiente en el que estas se encuentra muy alta y decides poner a cargar tu teléfono en ese momento, lo más seguro es que termine calentándose. Si vives en áreas tropicales, en donde hace calor todo el año, es posible que experimentes esto con más frecuencia.

Cargar el teléfono mientras está sobre el tablero del automóvil durante demasiado tiempo, también es mala idea. Esto también puede causar calentamiento y más aún si no cuentas con un sistema de aire acondicionado para hacer el ambiente menos caliente.

Usar el teléfono mientras está cargando

Usar el teléfono mientras carga, otro error que todos han cometido y que no solamente calienta tu móvil, sino que también acorta la vida útil de tu batería.

Si quieres una explicación más a detalle de como se ve afectado tu móvil cuando lo utilizas mientras carga, debes leer este artículo.

Cargar tu móvil con un cargador defectuoso o incompatible

Otra que entra dentro de la lista de cosas que aparte de calentar tu teléfono, también afectan a tu batería, es la de usar cargadores defectuosos o cualquiera que te encuentres en el camino.

Cuando usas un cargador que no es compatible con tu móvil, estás empleando una potencia de carga que no le corresponde. Cargar con un cargador o cable cuya potencia está fuera del rango permitido puede hacer que el teléfono comience a calentarse.

¿Cómo puedes evitar que tu teléfono se caliente?

Evita hacer que tu móvil trabaje en exceso. No hagas que el procesador se sobresfuerce demasiado.

No hagas que el procesador se sobresfuerce demasiado. Evita descargar aplicaciones desde fuentes desconocidas.

Intenta no cargar tu teléfono cuando la temperatura del ambiente está muy alta.

No utilices el teléfono mientras está cargando.

No cargues tu teléfono con cargadores defectuoso. Utiliza el cargador que le corresponde a tu teléfono.

Razones por las que la batería de tu teléfono se está descargando rápidamente

Estas son las razones más comunes por las cuales la batería de tu teléfono se descarga muy rápido:

El brillo de la pantalla está muy alto

Usar el brillo de la pantalla demasiado alto definitivamente hace que tu teléfono se descargue más rápido y si no me crees, solo dale una oportunidad para que notes la diferencia de como tu teléfono se descargará mucho más lento a comparación.

Otra cosa que puedes hacer para que la batería te dure un poco más, es pasar del modo claro al modo oscuro.

Aplicaciones ejecutándose en segundo plano

Cuando permites que aplicaciones como VPNs, calendarios, reproductores de video, antivirus, etc., se ejecuten en segundo plano, dejas todo listo para que la batería se agote rápidamente.

Debes recordar que el procesador del teléfono es el responsable de ejecutar las aplicaciones. Entonces, aunque estas aplicaciones no se estén ejecutando en la pantalla principal, no significa que no le estén dando más trabajo al procesador. Mientras más trabajo tenga tu procesador, más rápido se agotará tu batería.

Que por cierto, si por alguna razón te ves obligado a utilizar VPNs, aquí te dejo algunos consejos para que tu móvil no se descargue tan rápido mientras las usas.

Sobrecalentamiento

Ya sea durante su fase de carga o mientras está en uso, evita situaciones que hagan que tu teléfono se sobrecaliente. Esto se debe a que la batería se agota mucho más rápido cuando el teléfono se calienta demasiado. La razón de esto es que las olas de calor reducen la capacidad de la batería para mantenerse fría. Y cuando una batería no puede mantenerse fría, se vuelve imposible retener la energía que consume.

¿Qué debes hacer para evitar que la batería de tu móvil se descargue tan rápido?

Bájale el brillo a la pantalla de tu teléfono.

a la pantalla de tu teléfono. Cambia del modo claro, al modo oscuro. Para eso, te dejaré un enlace en donde se explica cómo puedes activar el modo oscuro.

Para eso, te dejaré un enlace en donde se explica cómo puedes activar el modo oscuro. No dejes que demasiadas aplicaciones se ejecuten en segundo plano.

Por último, no dejes que el teléfono se caliente demasiado.

Tu teléfono se calienta y la batería se agota rápidamente, aunque no estés haciendo nada

Desafortunadamente, existen situaciones en la que los teléfonos se calientan repentinamente sin necesidad de estar realizando alguna tarea pesada. En la mayoría de los casos, este calentamiento suele ir acompañado de una batería que se agota rápidamente.

Si alguna vez experimentas esto, existen dos posibles escenarios que podrían ser el causante del problema:

Hay Half-Sorting en la placa de circuito del teléfono

El Half-Sorting implica que ciertos componentes alrededor del conector de la batería se han estropeado. Estos componentes pueden ser un condensador SMD, una resistencia SMD o un diodo SMD.

En este caso, necesitarás de un técnico de reparación de teléfonos para que te ayude a solucionar este problema, ya que implica quitar el componente defectuoso de la PCB y reemplazarlo por uno nuevo.

Hay Full-Sorting en la placa de circuito

Si el problema de tu teléfono está siendo generado gracias a un Full-Sorting, lo más probable es que se apague por completo y una vez esto ocurra, no habrá vuelta atrás, no podrás encenderlo.

El Full-Sorting significa que el IC del teléfono se ha estropeado y necesita ser reemplazado.

Sin embargo, en caso de que de no estés seguro de qué es lo que está causando que tu teléfono se caliente o que la batería se agote rápidamente, la mejor recomendación es que te comuniques con una persona de reparación de teléfonos rápidamente.