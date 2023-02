Los Amazon Kindle han dominado el mercado de los lectores electrónicos de libros durante años y tienen razones suficientes para ello: son asequibles (no todos), son compatibles con muchos formatos de ebooks (incluso EPUB), su servicio posventa es excelente, la biblioteca de Amazon es enorme, algunos pueden usarse para escuchar audiolibros y mucho más.

Además, en cada generación se agregan novedades interesantes, como en el Kindle Paperwhite Signature Edition de 2021: el primero en tener carga inalámbrica. Esta es una característica genial, pues aporta comodidad y es más segura al no usar cables (no hay riesgo de enredarte con ellos, que se rompan, etc.).

Sin embargo, hoy queremos darte una sorpresa: ¿sabías que puedes añadir carga inalámbrica a cualquier Amazon Kindle? No hace falta que gastes dinero extra en una versión específica, pues con un par de accesorios muy económicos podrás obtener el mismo resultado. Bien sea que tengas uno en casa o estés por adquirir un nuevo e-reader, así puedes añadir carga inalámbrica a cualquier Amazon Kindle del mercado.

Accesorios necesarios para añadir carga inalámbrica a tu Amazon Kindle

Tal como aprendiste en el artículo de agregar carga inalámbrica al POCO X3 NFC, para dotar a tu Amazon Kindle de esta característica solo necesitas tres cosas: tu Kindle, un cargador inalámbrico Qi y un adaptador de carga inalámbrica compatible. No obstante, hay algunas cosas que debes saber sobre este último accesorio:

Dependiendo del Kindle que tengas tendrás que comprar un adaptador con conector USB-C o Micro USB . Los Kindle con conexión USB-C son: Kindle Paperwhite Signature, Paperwhite de 11ª Generación (2021) y Kindle Scribe. El resto de los modelos utilizan conector Micro USB para cargarse y transferir datos (hasta la fecha). Revisa tu e-reader antes de hacer la compra.

. Los Kindle con conexión USB-C son: Kindle Paperwhite Signature, Paperwhite de 11ª Generación (2021) y Kindle Scribe. El resto de los modelos utilizan conector Micro USB para cargarse y transferir datos (hasta la fecha). Revisa tu e-reader antes de hacer la compra. El adaptador/receptor de carga inalámbrica es un dispositivo que se coloca en la parte de atrás de tu Kindle, se conecta al USB y puedes esconderlo muy fácilmente en la funda (no metálica) porque es realmente delgado.

Dicho esto, abajo te dejamos los enlaces con los artículos que debes comprar para agregarle la carga inalámbrica a tu Kindle. Hay alternativas en muchas otras marcas, pero elegimos el adaptador de Nillkin (de 13 € a 17 €) y el cargador de Anker (17 €) por las valoraciones que dan los usuarios y porque son marcas conocidas.

Pasos para añadir carga inalámbrica a tu Amazon Kindle (cualquier modelo)

Cuando tengas en casa todo lo necesario para instalar la carga inalámbrica a tu lector de libros, esto es todo lo que debes hacer:

Conecta el adaptador de carga inalámbrica al puerto USB de tu Amazon Kindle. Pega la etiqueta del adaptador en la trasera de tu Kindle para fijarla en un solo lugar. Recuerda que puedes esconder el adaptador con la funda de tu Kindle. Conecta el cargador inalámbrico a la toma de corriente donde vayas a usarlo. Pon tu Kindle sobre el cargador para que comience a cargarse inalámbricamente.

¿Así de fácil? ¡Sí! Tu Amazon Kindle ya es compatible con carga inalámbrica y gastaste unos 30 euros en hacerlo. Este mismo proceso puedes seguirlo con tu móvil, tablet y prácticamente casi cualquier dispositivo portátil. Lo único que debes tener en cuenta es comprar los accesorios correctos y compatibles con lo que quieras hacer.

¿Algo más que debas saber? Puede que tu Kindle tarde más en cargarse inalámbricamente que con el cable, pues lo haces a través de accesorios y no a través de una característica nativa. Aun así, es un extra que te ayudará un montón y te facilitará la vida al no preocuparte nunca más por un cable. Además, la autonomía de los Amazon Kindle es excelente, así que tampoco es que tengas que visitar el cargador a diario.

¿Nos cuentas qué tal te va cuándo lo hayas hecho?