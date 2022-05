Hasta hace poco tiempo, los Amazon Kindle no eran compatibles con el formato de libros electrónicos EPUB. Sin embargo, sí existía un truco para leer libros EPUB en tu Kindle de Amazon e incluso podías enviar archivos EPUB a tu Kindle sin ningún problema. De cualquier forma, parece que el formato EPUB ya es compatible con los Amazon Kindle, aunque hay un problema con esta compatibilidad.

Los Amazon Kindle ya son compatibles con libros EPUB

Los dispositivos Kindle de Amazon gozan de una gran popularidad. De hecho, los Kindle son uno de los lectores de libros electrónicos más populares y aun así no soportan el formato EPUB, o mejor dicho, no lo soportaban. Los Amazon Kindle no podían seguir sin soportar el formato EPUB, así que Amazon ha trabajado en esto y ha hecho que estos dispositivos sean compatibles con los libros EPUB.

La compatibilidad de los Amazon Kindle y el formato EPUB ya había sido anunciada en el sitio web de ayuda de los Kindle, aunque este anuncio fue bastante discreto. De hecho, en el sitio web, Amazon explicó que la app Enviar a Kindle abriría archivos en formato EPUB sin ningún problema.

Ahora es donde surge el problema, porque en realidad Amazon no hizo que los Kindle sean compatibles con los libros EPUB. En realidad, Amazon lo que hizo es que puedas convertir un libro EPUB en un formato diferente y para eso debes usar la app Enviar a Kindle. De cualquier forma, este cambio de formato te permitirá abrir múltiples libros electrónicos que en un principio estaban en formato EPUB en tu Kindle.

Además, lo interesante de este cambio de formato que te permite hacer Amazon, es que ya no necesitarás instalar aplicaciones de terceros para conseguirlo. Ahora puedes cambiar un formato de libro, solo con la app Enviar a Kindle. Por otro lado, este cambio por parte de Amazon amplía todavía más la cantidad de libros que puedes leer en tu Kindle.

Toma en cuenta que el formato EPUB es uno de los más populares en para los libros electrónicos. Ahora, así como los dispositivos Kindle son compatibles con los libros EPUB, parece que estos dejarán de soportar el formato MOBI y AZW, aunque sí podrás abrir los libros con estos formatos que ya tengas en tu biblioteca.

Fuente | TechCrunch