Pese a ser los lectores de libros electrónicos por excelencia, los Kindle de Amazon no pueden libros EPUB. Este formato, que viene de las palabras Electronic Publication, es uno de los más usados actualmente en el mundo de los libros electrónicos. Por ello, en Internet te encontrarás con muchos eBooks en este formato que desearás leer en tu Kindle. Sin embargo, como mencionamos al principio, esto no es posible.

Actualmente, los Kindle de Amazon no soportan nativamente el formato EPUB. Solamente pueden leer libros e imágenes en los siguientes formatos: AZW3, AZW, TXT, PDF, MOBI, HTML, DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG y PRC. Así que no creas que tu Kindle vino mal por no poder leer un libro EPUB. Simplemente no tiene la capacidad para hacerlo o, mejor dicho, Amazon ha bloqueado el EPUB en sus Kindle para que solo leas libros en sus formatos.

Por fortuna, existe una manera muy sencilla de leer libros EPUB en tu Amazon Kindle. ¿Quieres conocerla? Enseguida te la mostramos.

Convierte libros EPUB a MOBI para leerlos en tu Amazon Kindle

Si quieres leer libros EPUB en tu Kindle, debes convertirlos a un formato compatible. ¿Cuál? Pues el MOBI es el más ideal por la sencilla razón de que convertir un EPUB a MOBI es realmente muy fácil con el programa Calibre. Solo tienes que seguir estos pasos:

Descarga Calibre en tu PC Windows, Mac o Linux.

Instala el programa y, durante este proceso, tendrás que seleccionar tu idioma y cuál lector de libros electrónicos usas . Evidentemente, elige Amazon Kindle.

. Evidentemente, elige Amazon Kindle. Ahora, pulsa el botón de Añadir Libros que está en la parte superior y agrega a Calibre los libros EPUB que quieres leer en tu Kindle.

que está en la parte superior y agrega a Calibre los libros EPUB que quieres leer en tu Kindle. Luego, selecciona los libros EPUB en el programa y presiona en Convertir libros .

. En la ventana emergente que se ha abierto, cambia el Formato de salida a MOBI (esta opción está en la esquina superior derecha).

(esta opción está en la esquina superior derecha). Toca en Aceptar.

¡Listo! Después de unos segundos, los libros EPUB ya estarán listos para leer en tu Kindle en formato MOBI. Ten en cuenta que los libros convertidos a MOBI se guardan en la carpeta de tu PC que seleccionaste al momento de instalar Calibre. Para pasarlos a tu Kindle, debes conectar el dispositivo al PC con un cable USB. Luego, copia los libros MOBI y pégalos en el almacenamiento de tu Kindle.

¡Eso es todo! Esperamos que no hayas tenido inconvenientes al seguir este tutorial y ya estés leyendo tus libros EPUB en el Kindle. ¿Quieres leer nuevas cosas? En este artículo te presentamos 5 webs para descargar eBooks gratis de forma legal. Y no olvides usar siempre libros legales… Después de todo, puedes comprarlos muy baratos en Amazon.