Como parte de su celebración por haber alcanzado los 700 millones de usuarios, Telegram presentó oficialmente su suscripción Telegram Prémium. Con ella, los usuarios accederán a nuevas características exclusivas, además de aumentar los límites de grupos en los que participan, sus chats fijados, el tamaño de archivos y más.

Esta suscripción tiene un precio de 5,49 € mensuales cuando la pagas en la app descargada desde Google Play (Android) o la App Store (iOS). Sin embargo, el precio real de la suscripción en un poco más bajo, pero aumenta debido a las comisiones de dichas tiendas. ¿Quieres pagar menos y disfrutar de los mismos beneficios? Te enseñamos un truco para suscribirte a Telegram Prémium por solo 3,99 €, el precio más barato que encontrarás.

Telegram Prémium puede ser tuyo por 3,99 € usando la app de escritorio o el APK oficial para pagar

Aunque más adelante profundizaremos un poco sobre la razón que impulsa esta diferencia de precios, primero entraremos en materia. Si tu app de Telegram se descargó desde Google Play o la App Store, la suscripción prémium te costará 5,49 € mensuales.

Pero, ¿qué pasa cuando obtienes Telegram a través de otros medios oficiales? ¡Sorpresa! La suscripción te costará solamente 3,99 € mensuales. Concretamente, esto sucede cuando descargas el APK oficial para Android o utilizas la app de escritorio de Telegram (Windows, macOS y Linux). ¿La razón? Sencillo, la plataforma usa su propia pasarela de pagos y no tiene que pagar comisiones a nadie.

Entonces, el truco para obtener Telegram Prémium por 3,99 € está en usar estas aplicaciones para pagar la suscripción. Luego ya decides tú si quedarte con estas o pasarte a las versiones descargadas desde las tiendas en tu móvil con Android, tu iPhone, tablet y demás. No perderás la suscripción, porque esta se enlaza a tu cuenta y no a la app que uses, así que tranquilo. ¿Qué pasos debes seguir? Estos:

Descarga Telegram desde su página web oficial, bien sea la versión para ordenadores, como el APK para Android. Instala Telegram en tu dispositivo. Si no sabes instalar un APK en Android, revisa nuestro tutorial. Abre la aplicación e inicia @PremiumBot con el comando /start. Verás un botón que dice ‘Pagar 3,99 €’, presiónalo. Completa los datos de pago solicitados, paga tu suscripción y disfruta de Telegram Prémium por menos.

¿Por qué Telegram Prémium es más caro cuando descargas la app desde las tiendas de Google y Apple?

Las comisiones que Google y Apple cobran por utilizar sus tiendas de aplicaciones son una discusión que sigue muy viva. Quizás el caso más conocido sea el de Epic Games con las compras in-app de Fortnite, pero también existen otros tantos más.

De manera resumida, cualquier aplicación o servicio descargado desde Google Play o la App Store que integre suscripciones o microtransacciones debe utilizar las plataformas de pago de Google y Apple obligatoriamente. El uso de estas pasarelas no es gratis, ya que incluyen comisiones que le permiten a Google y Apple ganar dinero.

En el caso de Google, la cuota de servicio es del 15% para suscripciones con renovación automática. Apple cobra el mismo porcentaje, pero solo después de cumplir el primer año de servicio, porque antes de eso se cobra 30% de comisión. Evidentemente, los desarrolladores no van a asumir un porcentaje tan grande, así que estas comisiones terminan viéndose reflejadas en los precios que pagan los usuarios. De ahí la diferencia de 5,49 € vs 3,99 €.

Esto no está del todo mal, pues la batalla de los desarrolladores contra estas políticas no tiende a señalar directamente a las comisiones. Sí, algunos las consideran abusivas, pero la mayoría acepta que Google y Apple deben ganar algo por el servicio que prestan. En realidad, el problema está en la obligatoriedad de utilizar las pasarelas de estas compañías sin dar oportunidad a otras opciones. Esto fue lo que derivó en la salida de Fortnite de las tiendas de iOS y Android, aunque el juego está regresando silenciosamente.