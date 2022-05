Si te ves en la situación de que tu móvil abre ventanas sin motivo alguno en el navegador, haciendo que navegar por Google sea una completa molestia, pues en este artículo te traemos varias soluciones para que ya no tengas que lidiar con eso.

Y es que se trata de un problema relativamente habitual, que podría ser causado por diferentes razones. A continuación, te explicaremos por qué ocurre y cuáles son las soluciones a cada una de esas causas.

Limpiar el navegador de Google Chrome

Lo primero que se recomienda hacer es borrar todos los datos de navegación. Y para lograrlo debes seguir estos pasos:

Abre Google Chrome. Toca sobre los tres puntos de que se encuentran en la esquina superior derecha y selecciona Configuración. Desliza hacia abajo y pulsa en el apartado Privacidad y seguridad. Ahora selecciona Borrar datos de navegación. Marca todas las casillas (historial, cookies y caché). Oprime Borrar datos.

De esta manera eliminarás todos los datos de tu navegador. Y si después de esto aún continúas teniendo problemas, puedes intentar con alguna de las otras alternativas.

Desinstala las actualizaciones de Chrome

Esto te funcionará en caso de que el fallo esté siendo ocasionado por una versión inestable o incompatible de Google Chrome con el modelo de tu smartphone.

Entra en Ajustes. Accede al apartado que te permite ver las aplicaciones en tu móvil. Podría ser Apps y notificaciones o algo parecido. Te aparecerá un listado con todas las aplicaciones que tienes instaladas. Selecciona Google Chrome. Pulsa en los tres puntos de la parte de arriba a la derecha y selecciona Desinstalar las actualizaciones. Luego oprime Aceptar.

Bloquea las ventanas emergentes en Google Chrome

Google Chrome también trae una opción en su configuración que te permite bloquear las ventanas emergentes de los sitios webs. Para configurar este ajuste debes seguir estos pasos:

Abre el navegador y accede a la configuración a través de los tres puntos que se encuentran en la esquina superior derecha. Baja hasta toparte con la sección Configuración del sitio. Busca un apartado dedicado a las ventanas emergentes y marca la casilla.

Un virus es el causante de las ventanas emergentes

Si ya has gastado todas las opciones anteriores y no has tenido éxito, en ese caso lo más probable es que se trate de algún virus.

Este sería un buen momento para que hicieras memoria y trataras de recordar si en el momento en que empezaron a surgir las molestas ventanas emergentes habías instalado alguna aplicación recientemente.

De ser así, revisa el listado de todas las aplicaciones que tengas instaladas en tu móvil y elimina aquellas que podrían estar causando el problema. Luego, utiliza algún antivirus para que analices tu teléfono y así localizar el malware. Aquí te dejo un listado con los mejores antivirus para Android que te podrían ser de ayuda.

Si tras todo esto, el navegador sigue haciendo lo que le da la gana, tu única opción es formatear de fábrica el móvil. Y para que no pierdas tu información, descubre todas las maneras de hacer una copia de seguridad o backup en Android.

Es importante que seas consciente de que cada vez que descargas alguna aplicación fuera de la tienda de Google Play Store, o desde algún otro sitio web desconocido, le abres la puerta a algún virus o para que se alojen en tu dispositivo y causen este tipo de problemas.