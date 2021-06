Algunos usuarios de Telegram han reportado que les aparecen contactos desconocidos en la aplicación. Si a ti también te han aparecido contactos en Telegram que no tienes, ¡no te preocupes! A continuación te explicamos por qué ocurre esto y cómo puedes solucionarlo.

Telegram es una aplicación con múltiples funciones y herramientas, de hecho es una de las apps de mensajería que más tiene. Como esta app está mejorándose constantemente, ahora también te permitirá compartir la pantalla en las videollamadas y chats de voz.

El problema de tener tantas funciones es que a veces te pueden confundir. Por ejemplo, una queja que ha surgido recientemente sobre Telegram es que algunos usuarios han indicado que les han aparecido contactos desconocidos en Telegram.

Si te han aparecido contactos en Telegram que no tienes es porque tienes la función de Encontrar personas habilitada. Seguro te preguntarás ¿para qué sirve esta función?

Cuando habilitas esta función de la app, Telegram te mostrará las personas que están en un radio aproximado de 15 kilómetros y también tienen la función activada. Es decir que la función Personas cerca de Telegram te permite conectar y encontrar personas que están cerca de ti.

La función Personas cerca de Telegram la puedes habilitar o deshabilitar cuando quieras. De esta forma no tendrás entre tus contactos de la app personas desconocidas. Si lo que necesitas es eliminar un contacto, aquí te enseñamos cómo puedes eliminar un contacto de Telegram.

Para desactivar la función Encontrar personas de Telegram debes hacer lo siguiente:

Abre Telegram. Selecciona las 3 líneas en la parte superior izquierda. Toca en “Personas cerca”. Selecciona “Dejar de mostrarme”.

Ahora no verás esos contactos desconocidos en Telegram. Es posible que hayas activado sin querer esta función y por eso te aparecían los contactos desconocidos.

Luego está otra opción, que tengas su número en la agenda y no lo recuerdes, o que se estén sincronizando desde otra cuenta de la que no eres consciente… Pero eso ya no quiere decir que sean desconocidos.

Puedes activar de nuevo la función Encontrar personas cuando tú quieras. De cualquier forma debes tener cuidado al activar funciones que no conoces muy bien y al abrir enlaces sospechosos, recuerda que un virus que roba tus criptomonedas circula por Telegram.