El nuevo Chromecast con Google TV es una opción genial para jugar porque es capaz de reproducir contenido en 4K con HDR10+ sin problema. Sin embargo, Google se ha guardado esa bala para más tarde, porque anunció que el nuevo Chromecast no tendrá soporte oficial de Stadia hasta 2021.

Esto puede ser un problema, pero si puedes tener Google TV en cualquier Android TV entonces debe haber alguna solución para Stadia, ¿no? ¡Enhorabuena! Porque la hay. A través del APK de Android puedes instalar Google Stadia en el Chromecast con Google TV y hacer que funcione. No esperes por Google, porque nosotros te mostramos cómo jugar en Stadia ahora mismo.

¿Cómo jugar en Google Stadia desde el Chromecast con Google TV?

Como decíamos, la forma de disfrutar de Stadia en el nuevo Chromecast y sin esperar por Google es usando la aplicación de Android. Por supuesto, el rendimiento no será perfectamente óptimo porque no es una app nativa para Android TV, pero igualmente funciona muy bien.

¿Necesitas algo en específico para este proceso? Si ya instalaste un navegador como Firefox o Google Chrome en el nuevo Chromecast (que tiene Android TV), solo necesitas acceso a Internet. Si por el contrario no lo has hecho, necesitarás tu móvil y una aplicación que ya te diremos. ¿Empezamos?

Descarga el APK de Google Stadia desde APKMirror. Activa las aplicaciones de orígenes desconocidos desde el menú Ajustes > Seguridad y restricciones > Orígenes desconocidos. Descarga File Commander desde la Play Store en tu Chromecast con Google TV para usarlo como explorador de archivos.

Ubica la carpeta en la que descargaste el APK de Stadia. Si descargaste el archivo en tu móvil, puedes transferirlo inalámbricamente al Chromecast usando Send Files to TV. Nuestro tutorial es para Android TV, así que funcionará porque esta es la base de Google TV. Selecciona el APK de Google Stadia e instálalo. Abre Stadia e inicia sesión con tu cuenta Google.

Hasta aquí podríamos decir que ya la instalación está lista, pero como el Chromecast no es una plataforma con soporte oficial tendrás que hacer algo adicional.

En Stadia, toca el icono de tu perfil en la esquina superior derecha de la ventana principal. En el menú, desplázate hasta encontrar la opción “Experimentos”. Marca “Jugar en este dispositivo”. Vuelve a la pantalla principal y disfruta de Stadia.

¿Qué limitaciones tiene jugar Stadia en Google TV usando el APK de Android?

Como mencionamos al inicio, usar un APK que no es nativo de Android TV tiene ciertas consecuencias. Al fin y al cabo, Android TV tiene un framework diferente al de Android, aunque es compatible en muchas cosas. Además, el ser un método no oficial también influye, porque Google no participa en el proceso de integración. Aun así, las limitaciones no son tantas, pero igual las listaremos:

El rendimiento de Stadia no será el máximo que esta plataforma pueda ofrecer porque estás utilizando un APK de Android. Aun así, es perfectamente jugable salvo por algunos tirones específicos. Ligado con lo anterior, es necesario activar el modo experimental de Google Stadia para que funcione en el Chomecast con Google TV. Como la opción indica en su apartado de activación, esto tiene un impacto en el rendimiento. Google Stadia no se actualizará automáticamente porque no está en la Play Store. Si deseas actualizar la aplicación tendrás que seguir este mismo tutorial pero con la versión más actualizada para el momento.

Conociendo esto, ahora es momento de tomar alguno de los mandos compatibles para jugar en Stadia, conectarlo al Bluetooth de tu Chromecast y disfrutar. ¿Estás preparado para el reto?

Fuente | Android Central