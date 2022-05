No hay que ser fanático de la astronomía para emocionarse con un eclipse lunar. Este es un evento único que pocas veces se repite durante el año y que resulta muy atractivo de ver. Y, afortunadamente, dentro de poco podremos disfrutar de uno, ya que está previsto que en la medianoche del 15 al 16 de mayo se pueda ver desde España y otros lugares del mundo un eclipse lunar.

Y de seguro no solo quieres presenciar este momento, sino que además deseas capturarlo en fotografía para tus redes sociales o para guardar la foto de recuerdo. Pues bien, aunque no lo creas, no necesitas tener una cámara réflex para hacer una buena fotografía de la luna o de un eclipse.

Los smartphones actuales llevan en sus cámaras sensores lo suficientemente capaces para capturar este fenómeno astronómico. Y no te preocupes si tu teléfono no es el mejor en lo que a cámara respecta, ya que aquí te explicamos cómo puedes sacarle una foto a la luna o al eclipse con cualquier móvil.

Cómo sacar fotos a la luna o a un eclipse lunar con el móvil

La fotografía móvil ha avanzado una barbaridad en los últimos años. Primero, los fabricantes comenzaron a incrementar la cantidad de megapíxeles de los lentes. Luego empezaron a llegar los primeros teléfonos con cámaras duales, lo que abrió las puertas a la llegada de 3, 4 y hasta 5 sensores por cámara. Finalmente, se añadieron tecnologías que solo las cámaras profesionales disponían como el Dual Pixel AF, sensores ToF, estabilización por gimbal integrado, lentes firmadas por ópticas profesionales, etc.

Pero quizás una de las mejores cosas que le pudo pasar a la fotografía móvil fue la llegada del sensor teleobjetivo a los módulos de cámaras. Hasta hace poco, cuándo se añadía un segundo o tercer sensor a un terminal, estos solían ser de profundidad, macro o ultra gran angular. Sin embargo, a partir de 2019, con la llegada de móviles como el Galaxy S10 y el Huawei P30, el sensor telefoto revolucionó la fotografía móvil.

Este es el que permite hacer zoom óptico para sacarle fotos a objetos que se encuentran lejos. Pues bien, si hoy en día es posible sacarle una buena foto a la luna con un teléfono, es gracias en gran parte al teleobjetivo. No obstante, incluso con terminales que no tienen dicho sensor, es posible hacer una fotografía decente del eclipse si tomas en cuenta los consejos que te damos a continuación.

Ante todo, tener un móvil con teleobjetivo (o al menos con un buen zoom digital)

Puede parecer obvio, pero es imprescindible decirlo: si quieres una foto de calidad del eclipse lunar, debes tener un móvil de gama alta. Y no cualquier terminal de gama alta, sino uno que venga con un teleobjetivo capaz de ofrecer un zoom óptico potente. En este sentido, el Huawei P30 Pro fue el primero en lograr resultados excelentes al fotografiar la luna gracias a su zoom óptico de 5x y digital de 50 aumentos.

Pero el modelo de la marca china no es el único que con su cámara puede obtener una fotografía de calidad profesional del eclipse. Sus sucesores también son muy buenos para este propósito (P40 y P50) al igual que los flagship de los mejores fabricantes de móviles como el Galaxy S21, S22, Honor Magic 4 Ultimate, Xiaomi 11 Ultra, y por supuesto su nuevo modelo, el Xiaomi 12 Pro, un terminal que trae un teleobjetivo de 50 megapíxeles y que puedes comprar con el siguiente botón:

Pero, si no tienes un móvil de gama alta ni piensas comprar uno dentro de poco, aún tienes esperanzas de sacarle una foto decente al eclipse lunar. Algunos teléfonos que no tienen sensor telefoto resuelven la falta de zoom óptico con un buen zoom digital. Este es un tipo de acercamiento de imagen que se realiza por software.

Para saber cuánto es el zoom digital de tu teléfono solo debes abrir la app de cámara y ver cuánto zoom puedes hacer, siendo recomendable tener al menos de 30x a 50x para fotografiar el eclipse.

Aunque tu teléfono no tenga una cámara bestial, estos consejos te ayudarán a sacarle el máximo provecho

Ahora bien, una vez que ya tengas el móvil con el que fotografiarás el eclipse, lo siguiente que debes hacer es tener en cuenta los consejos que te dejamos a continuación:

Usa el modo profesional: en la app de cámara de tu móvil existe un modo que te permite ajustar cada detalle de la fotografía. Con él puedes configurar los parámetros que comentamos en los siguientes consejos.

en la app de cámara de tu móvil existe un modo que te permite ajustar cada detalle de la fotografía. Con él puedes configurar los parámetros que comentamos en los siguientes consejos. Reduce la ISO al máximo: la ISO es uno de los parámetros que encontrarás en el modo profesional de la cámara. Aquí deberás elegir el valor mínimo posible (habitualmente 100 o 200).

la ISO es uno de los parámetros que encontrarás en el modo profesional de la cámara. Aquí deberás elegir el valor mínimo posible (habitualmente 100 o 200). Disminuye la exposición: este es el valor que determina la cantidad de luz que capturará la cámara, por lo que en este caso lo mejor es reducir este parámetro al máximo.

este es el valor que determina la cantidad de luz que capturará la cámara, por lo que en este caso lo mejor es reducir este parámetro al máximo. Configura el enfoque de forma manual: la mayoría de móviles tiene el enfoque automático activado, lo cual puede resultar un problema al tratar de enfocar un objeto tan lejano como la luna. Por ello, te recomendamos desactivar esta función y establecer un enfoque para objetos a larga distancia.

la mayoría de móviles tiene el enfoque automático activado, lo cual puede resultar un problema al tratar de enfocar un objeto tan lejano como la luna. Por ello, te recomendamos desactivar esta función y establecer un enfoque para objetos a larga distancia. Asegúrate de tener el flash desactivado: como puedes evidenciar de los consejos anteriores, al fotografiar un eclipse es importante reducir al máximo la luz blanca a la que se expone el sensor de la cámara. Por ello, es imprescindible evitar el uso del flash.

como puedes evidenciar de los consejos anteriores, al fotografiar un eclipse es importante reducir al máximo la luz blanca a la que se expone el sensor de la cámara. Por ello, es imprescindible evitar el uso del flash. Usa el máximo zoom que ofrece tu móvil: mientras más acercamiento puedas hacer con la cámara de tu móvil tendrás una mejor foto del eclipse. Aunque, si el zoom máximo afecta significativamente la nitidez de la foto, puedes disminuirlo un poco en pro de obtener una imagen de calidad.

La estabilidad: factor imprescindible para poder fotografiar un eclipse lunar

El problema de usar zoom es que la fotografía se vuelve más sensible al movimiento. Por ello, cualquier mínima vibración que exista al momento de capturar el eclipse se traducirá en un ruido molesto que no querrás tener en la foto. Pues bien, para evitar esto, lo mejor es tener un trípode para el móvil.

Estos dispositivos no solo consiguen darle la estabilidad necesaria que requiere este tipo de fotos, sino que además algunos de ellos vienen con mandos a distancia para poder activar la cámara sin siquiera tocar el teléfono. Si no tienes uno aún, te recomendamos el Cullmann 52104, un trípode que viene con disparador Bluetooth y que solo cuesta 20 €. ¿Cómo comprarlo? Pues usando el botón que dejamos aquí abajo:

Existen ciertas apps que te pueden ayudar a fotografiar la luna y los eclipses

Finalmente, debes saber que en la Play Store existen ciertas aplicaciones que te pueden ser de gran ayuda al momento de fotografiar este eclipse, o cualquier otro evento astronómico. Se trata de apps que te permiten conocer la posición de estrellas y de las constelaciones.

Además, te ofrecen información actualizada sobre cualquier fenómeno que se pueda observar en el cielo para que no te pierdas ningún eclipse lunar que puedas fotografiar con tu móvil.

Y ahora… ¿Te sientes listo para fotografiar un eclipse lunar?