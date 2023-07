Cómo ver el historial de edición de un mensaje en WhatsApp

Con la llegada de la edición de mensajes en WhatsApp, lo cual había sido una función que se venía pidiendo desde hace mucho tiempo, también ha llegado el deseo de muchos de querer saber qué decían los mensajes editados. Así que en este artículo te enseñaremos un par de formas de ver el historial de edición de un mensaje en WhatsApp, para que puedas saciar tu curiosidad.

Utiliza el confiable historial de notificaciones

Si tu móvil Android es uno de los bendecidos con la función del Historial de notificaciones, pues excelente, porque puedes aprovecharla al máximo para ver qué es lo que decían los mensajes incluso cuando fueron editados. Decimos esto así porque no todos los móviles Android cuentan con esta función y algunos otros no la traen activada de fábrica, así que lo ideal sería que la activaras para que no se te vuelva a pasar un mensaje editado.

Para activar la función del Historial de notificaciones y así no tener que quedarte con la duda de qué decía un mensaje editado en WhatsApp, sigue los pasos a continuación:

Ingresa en los ajustes de tu móvil.

de tu móvil. Ve a la sección de Notificaciones .

. Ahora presiona en la opción que dice Historial de Notificaciones .

. Habilita esta función y listo.

Ahora cada vez que te llegue una notificación nueva, podrás ver el mensaje original y también el mensaje editado, de esa forma si eres muy curioso, ya podrás ver que dicen los mensajes de WhatsApp originalmente antes de que sean editados. Si tu móvil no cuenta con esta función, pues no te preocupes porque existen algunas apps que cumplen con la misma función.

Notification history, la alternativa a los que no tienen un historial de notificaciones en su móvil

Por ejemplo, está Notification history, solo ten en cuenta que esta es otra app a la que le estás dando permiso de ver todas tus notificaciones, si no tienes problemas con eso, sigue los pasos a continuación:

Descarga y abre la App de Notification History .

. Habilita el toggle que dice Turn history notifications on .

. Concédele los permisos necesarios a la app.

Y ya estará listo, ahora todas las notificaciones que llegan a tu móvil se guardarán y así podrás saber qué decía un mensaje antes de que fuera editado o incluso borrado.

Una versión antigua de WhatsApp puede ser la solución que buscas

Utilizar una versión antigua de WhatsApp puede que no tenga sentido para ti, sin embargo, si quieres ser capaz de ver los mensajes originales sin edición, una versión vieja de WhatsApp puede ser una buena opción. Esto te lo decimos, ya que al ser versiones que no cuentan con la función de editar mensajes, no pueden mostrarte las modificaciones que se le hacen a los mensajes, es decir, siempre se verán los mensajes originales.

Ahora, el lado negativo de esto es que solo tendrás acceso al mensaje original y no podrás saber qué dice el mensaje editado. Si esto no es problema para ti, te recomendamos que no actualices tu WhatsApp y si ya tienes una versión actualizada de esta aplicación puedes descargar un APK antiguo de WhatsApp desde algún repositorio de APK como APK Mirror, por ejemplo.

Descargar | APK de WhatsApp

Al descargar el APK, recuerda no descargar las últimas opciones, vete un poco hacia abajo y escoge alguna relativamente antigua. Si no sabes cómo descargar e instalar un APK en tu móvil, no te preocupes, puedes hacer uso de una app que te ayude, como APK Mirror Installer o puedes seguir los pasos que tenemos para ti en nuestro tutorial de cómo instalar un APK en tu móvil.

Siempre puedes acudir a una app de terceros como WAMR

Probablemente, ya hayas escuchado de WAMR antes, esta app se hizo famosa gracias al hecho de que te permite ver los mensajes borrados de WhatsApp, los archivos eliminados y porque te ayuda a descargar los estados de otras personas. Pero, gracias a su historial de notificaciones, tambien te permite saber qué decía un mensaje antes de ser editado.

Si quieres instalar y usar WAMR en tu móvil para ver el historial de edición de un mensaje enviado en WhatsApp, realiza los siguientes pasos.

Descarga WAMR directamente desde la Play Store.

directamente desde la Play Store. Una vez descargada e instalada, sigue los pasos que la app te va mostrando, es decir, tendrás que darle permiso a la app para que tenga acceso a tus notificaciones y tus documentos.

y tus documentos. Selecciona las apps que quieres controlar por WAMR, es decir, no estás limitado a WhatsApp, también la puedes usar en Telegram, Instagram, etc .

. Cuando ya le hayas dado a la app todos los permisos, alguien te haya enviado un mensaje y lo haya editado o borrado podrás ir a la app e ingresar en la sección de Historial de notificaciones .

. Compara los mensajes en esa sección de WAMR con el chat de la aplicación oficial y el mensaje que no aparezca en el chat, pero que, si aparezca en WAMR, ese es el mensaje sin editar o el mensaje borrado.

Así de simple puedes saber qué decía un mensaje de WhatsApp antes de ser editado, eso sí, recuerda que esta app no recupera mensajes borrados o editados desde antes de que la descargarás. Así que, si eres alguien muy curioso y no quieres que se te escape ni un solo mensaje, puedes descargarla ahora y estarás preparado para cuando se te presente una situación como esa.

Eso ha sido todo por ahora con nuestro artículo sobre cómo ver el historial de edición de un mensaje en WhatsApp. Ya allí tienes al menos 3 opciones que podrían funcionarte para que no tengas que volver a quedarte con la duda de qué decía un mensaje. Esperamos que este tutorial te haya sido de utilidad y si aún tienes alguna duda o quieres comentarnos tu forma de resolver este problema, déjanos un comentario en la sección de abajo.