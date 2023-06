Cómo enviar fotos en WhatsApp sin perder calidad Método Oficial

Un problema muy común que han tenido los usuarios de WhatsApp con esta plataforma es el hecho de que, a la hora de enviar fotos, estas son comprimidas, se les cambia el tamaño y la resolución. Esto lo hace la aplicación de mensajería para que las imágenes sean más ligeras y sea más fáciles descargarlas, sin embargo, esto ha cambiado así que permítenos enseñarte cómo enviar fotos en WhatsApp sin perder calidad.

Es importante mencionar que este es un método oficial que se puede hacer directamente desde la app y no se necesitan apps de terceros. Ni tendrás que acudir a alternativas de WhatsApp que si envíen las fotos y vídeos en la calidad en las que fueron tomadas como lo hace Telegram, por ejemplo.

Cómo enviar fotos por WhatsApp sin que se le baje la calidad

Este proceso es bastante sencillo y si no has notado esta nueva opción de WhatsApp, te invitamos a que revises si ya está disponible en tu móvil. Y por si te lo preguntas, esta opción se complementa con la función de WhatsApp de Calidad de subida multimedia, la cual se encuentra dentro de los ajustes de la app en Almacenamiento y datos.

Pero de vuelta con el tema principal, permítenos enseñarte los pasos a seguir para enviar fotos por WhatsApp sin que se pierda su calidad:

Ingresa en WhatsApp y ve al chat al que quieras enviar la imagen.

y ve al chat al que quieras enviar la imagen. Presiona el icono de la cámara y toma una foto para enviarla .

. En el menú de edición de la foto que aparece después de tomarla podrás ver un icono que dice HD , presiona en él.

, presiona en él. Ahora selecciona la definición en la cual quieres enviar la foto .

. Presiona enviar y podrás ver que tu foto se ha enviado en alta definición.

Como puedes ver es un proceso sencillo y no se necesita ninguna app externa para poder lograr el cometido. Sin embargo, hay que mencionar que por lo visto aún no es posible seleccionar la calidad de las fotos enviadas desde tu galería con este método, pero probablemente esto cambie en el futuro.

WhatsApp te deja mantener la calidad de tus fotos cuando las envías

Esto sin duda ha sido un problema del cual muchas personas se han quejado y por fin la app de Meta ha escuchado y ha respondido. Con esta función opcional se acabó el tener que enviar las fotos por métodos alternos, ya que a pesar de que la imagen sí se comprime un poco, es sorprendente la diferencia a los resultados que se obtenían antes.

Si aún no cuentas con esta opción en tu móvil, no desesperes puesto que es probable que aún no esté disponible para tu móvil o en tu región. Solo asegúrate de tener la última versión de WhatsApp y con eso nos despedimos, esperamos que nuestro artículo sobre cómo enviar fotos en WhatsApp sin perder calidad te haya gustado y si tienes alguna duda, compártela con nosotros en la sección de comentarios.