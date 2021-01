¿Tú también estás pensando en abandonar WhatsApp y pasarte a otra mensajería? Te entendemos. Es preocupante que WhatsApp ahora nos obligue a compartir algunos datos personales con Facebook para poder seguir usando la app. Eso sí, WhatsApp ya explicó que los mensajes entre amigos y familiares seguirán siendo privados, pero no las conversaciones que tengas con negocios.

Así que, si lo que no quieres es que Facebook lea tus chats, pues no deberías preocuparte mucho por las nuevas políticas de privacidad. Ahora bien, si vas a seguir usando WhatsApp, tendrás que compartir obligatoriamente con Facebook tu dirección IP, tu número de teléfono, nombre de perfil y otros datos (que probablemente ya diste con tu cuenta de Facebook). ¿No quieres dar a Facebook esta información? Entonces debes buscarte otra app de mensajería antes del 8 de febrero de 2021.

Por fortuna, las tiendas de aplicaciones están repletas de apps de mensajería muy buenas, aunque no todas pueden reemplazar a WhatsApp. Y es que la calidad de este tipo de aplicaciones depende en gran medida de la cantidad de usuarios que tengan y que confíen en ella. Aquí hemos recopilado 3 aplicaciones que, por lo dicho anteriormente, tienen el potencial de llevarse a los usuarios de WhatsApp y son excelentes alternativas.

Telegram, no para de crecer a base funciones geniales e innovadoras

Desde hace mucho tiempo, en Androidphoria te hemos recomendado Telegram como la mejor alternativa a WhatsApp. Y es que es una aplicación mucho más completa que WhatsApp en cuanto a funciones y tiene un nivel de personalización brutal. Además, en los últimos años no hemos escuchado muchas noticias de problemas de privacidad en Telegram, pues es una app que se preocupa por la confidencialidad de sus usuarios con encriptación de punta a punta, mensajes que se autodestruyen, etc.

Por ello, Telegram no ha parado de crecer últimamente, sobre todo ahora que ha sido la app más beneficiada por las nuevas políticas de privacidad de WhatsApp. Su base de usuarios es enorme ahora mismo y posiblemente ya casi todos tus amigos y familiares la tengan en sus móviles, así que no tienes excusa para no usarla. Si te interesa, en este artículo te presentamos las ventajas y desventajas al migrar de WhatsApp a Telegram.

Eso sí, no podemos dejar de decir que Telegram también tiene sus cosas turbias como su función que revela tu ubicación exacta, la piratería, el bot de DeepNude, los problemas de sextorsión y de DNIs robados, entre otros. Al fin y al cabo, al ser una plataforma que protege tanto la privacidad de sus usuarios, Telegram se presta para que algunas personas gestionen actividades ilegales en ella.

Signal, la más segura de todas, recomendada por Elon Musk y Edward Snowden

Signal es seguramente la app que mayor protección de datos ofrece a sus usuarios. De hecho, se hizo famosa porque es la aplicación que usa Edward Snowden, el joven que reveló el espionaje masivo de Estados Unidos trabajando para la NSA. Además, hace poco fue recomendada por Elon Musk que es actualmente el hombre más rico del mundo.

Si personas tan importantes cuya información personal está en la mira de muchos nos aconsejan usar Signal, no cabe duda de que la app es realmente segura. Vale la pena decir que Signal ofrece un conjunto de características similares a las de sus competidores, como la encriptación de extremo a extremo, pero con una gran diferencia: la aplicación en sí es de código abierto.

Eso significa que todos pueden ver cómo está hecha la app, lo cual imposibilita a los desarrolladores dejar puertas traseras por donde se filtren los datos o mensajes de las personas. Lo único malo de Signal es que no hay muchas personas usándola ahora mismo. Es la aplicación que menos usuarios tiene de las tres presentadas en esta lista, lastimosamente aunque en estos días sus usuarios han aumentado más de un 4000%.

WeChat, el WhatsApp chino también sigue creciendo con fuerza

En China, WhatsApp no es una aplicación muy usada por la gente. Allá la app que casi todos usan para chatear es WeChat. De ahí a que esta app de mensajería tenga más usuarios que Telegram y casi tantos como WhatsApp. Eso sí, de este lado del mundo, WeChat no es muy conocida y pocas personas la consideran como una alternativa.

Seguramente esto se debe a que viene de un país donde el gobierno tiene el control de todo y se sabe que puede censurar y hasta espiar lo que se habla por esta aplicación. De todas formas, lo interesante de WeChat es que ofrece un ecosistema genial de funciones y mini-apps donde puedes comprar cosas, pedir un taxi, transferir dinero y hacer otras cosas sin salir de WeChat.

Además, esta aplicación es propiedad de Tencent, los mismos dueños de Fortnite, League of Legends y de muchos otros juegos y empresas que dominan el entretenimiento mundial.

Hay otras aplicaciones que podrían llevarse los usuarios de WhatsApp, como LINE que es la más usada en Japón con diferencia. Sin embargo, creemos que solo estas tres tienen el potencial de destronar a WhatsApp como la app de mensajería más usada a nivel mundial por las empresas y personalidades que las respaldan y su sólida base de usuarios en crecimiento.

De todas formas, coméntanos… ¿Crees que alguna de estas apps superará en popularidad a WhatsApp en los próximos años?