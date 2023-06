Cómo bloquear llamadas spam en WhatsApp

Desde que WhatsApp incluyó las llamadas en su app para Android e iOS, millones han sido los usuarios que se vieron afectados por llamadas del tipo spam. A pesar de que las mismas podían bloquearse, se debía recibir la llamada para poder llevar a cabo esta acción.

Por suerte, ya no será necesario atender este tipo de llamadas para bloquearlas, pues desde ahora en más WhatsApp permite silenciarlas de forma automática. Si sueles recibir varias llamadas spam a diario y estás cansado de perder tu tiempo bloqueando esos números manualmente, déjanos decirte que estás en el lugar indicado.

Aquí te vamos a mostrar en muy pocos pasos cómo bloquear las llamadas spam en WhatsApp. Eso sí, deberás actualizar la app a la última versión, pues dicha función solo está presente cuando la aplicación de WhatsApp para Android e iOS se encuentra actualizada.

Así puedes bloquear todas las llamadas spam en WhatsApp

Antes de que te mostremos el respectivo tutorial, es importante mencionar que una vez activada esta función, ya no recibirás llamadas de aquellas personas que no las tengas añadidas entre tus contactos, ¿qué quiere decir esto? Que los números de teléfono desconocidos no podrán ponerse en contacto contigo.

El primer paso que tienes que hacer es abrir la aplicación de WhatsApp desde tu dispositivo móvil.

desde tu dispositivo móvil. Una vez que estés dentro de la app de mensajería en cuestión, deberás pinchar sobre los tres pequeños puntos verticales , los cuales se ubican en la esquina superior derecha de la pantalla.

, los cuales se ubican en la esquina superior derecha de la pantalla. Se desplegará un menú con varias opciones, pincha sobre la que dice “Ajustes”.

Por consiguiente, tendrás que ingresar en el apartado llamado “Privacidad”.

Luego, deberás pinchar en la opción que dice “Llamadas”.

Y, como último paso, tendrás que activar la función “Silenciar las llamadas de números desconocidos”.

¿No puedes activar la función que te permite silenciar las llamadas de números desconocidos en WhatsApp? En caso de que esta herramienta no se muestre en la app de WhatsApp que tienes instalada en tu móvil, estarás obligado a tener que descargar e instalar WhatsApp Beta (hasta que se libere la función en la versión normal de la respectiva app de mensajería).