Fortnite sigue siendo de los mejores Battle Royale que puedes jugar en consolas, PC y móviles. El título de Epic Games no ha parado de renovarse desde que se lanzó a mediados de 2017 y cada tanto nos sorprende con nuevas colaboraciones… ¿Eres de los que se suele comprar las nuevas skins que se lanzan en constantemente en el juego?

Aquí te explicamos cómo puedes ver la cantidad de dinero que has gastado en Fortnite para que descubras cuánto le has invertido al juego insignia de Epic Games.

Cómo ver cuánto dinero has gastado en Fortnite

Lo primero que tienes que saber es que Fortnite no ofrece una herramienta para saber la cantidad total de dinero que has gastado en el juego. Tampoco cuenta con una función para conocer el valor de tu cuenta. Sin embargo, sí que tiene un apartado en su web en el que puedes ver el historial de transacciones de compras que has hecho con tu cuenta de Epic Games.

Así, accediendo a esta información puedes calcular la cantidad de dinero que has gastado en compras de paVos en Fortnite… ¿Quieres saber cómo ver este historial? Pues solo tienes que seguir estos pasos:

Abre la web de Fortnite en tu navegador y pulsa en el botón de opciones que está en la esquina superior derecha. Luego presiona en Iniciar sesión y añade tus credenciales para abrir tu cuenta. También puedes ir directamente con este enlace .

en tu navegador y pulsa en el botón de opciones que está en la esquina superior derecha. Luego presiona en y añade tus credenciales para abrir tu cuenta. También puedes ir directamente con este . Una vez que inicies sesión, abre el menú de opciones , pulsa en tu nombre de usuario y luego en Cuenta .

, pulsa en tu y luego en . Finalmente, pulsa en Ajustes de la cuenta y luego selecciona Transacciones. Aquí te aparecerán todas las compras de paVos que has hecho en Fortnite. Así puedes hacer la suma total de gastos para saber la cantidad de dinero que has invertido en el juego.

Y cuéntanos… ¿Cuánto dinero has gastado en Fortnite?