La delincuencia es un problema que puede presentarse en cualquier lugar, y el robo de móviles es un hecho bastante común. Debido a esto, los usuarios buscan la manera de evitar que la persona que ha robado su móvil pueda utilizarlo, realizando ciertos procesos de bloqueo.

Pero, una vez realizado el bloqueo con la compañía telefónica, es necesario validar que fue exitoso. Para lograr esto, vas a necesitar un código específico denominado IMEI. Si quieres saber si un móvil está bloqueado con el código IMEI, ¡sigue leyendo!

¿Cómo saber si un móvil se encuentra bloqueado por el código IMEI?

Gracias a la exclusividad que brinda el código IMEI a todos los dispositivos, saber si un móvil está bloqueado es muy fácil. A continuación, te mostramos los métodos más sencillos para esto:

Cambia la tarjeta SIM para saber si tu móvil está bloqueado por IMEI

Lo primero que debes saber, es que la única manera de bloquear un móvil usando el código IMEI, es haciendo una llamada a la compañía telefónica. En caso de querer verificar que tu móvil está bloqueado, puedes usar otra SIM Card e intentar hacer uso de la misma.

Si tu móvil la reconoce, y te permite comunicarte, tu dispositivo no se encuentra bloqueado, ya que cuando se realizan bloqueos por código IMEI, el móvil no reconocerá ninguna tarjeta SIM, evitando que se hagan llamadas o se envíen mensajes haciendo uso de la misma.

Revisa si tu código IMEI está bloqueado a través de una página web

Actualmente, existen algunas páginas web que te permiten validar si un móvil se encuentra bloqueado por código IMEI. Entre las páginas web más usadas, se encuentra Imei Check, una página bastante fácil de utilizar. Para ello, sigue estos pasos:

Primero, ingresa a la página web y busca la opción Verifica el IMEI Gratis.

Ahora, escribe tu código IMEI en la barra buscadora.

Para que aparezca la información, haz clic en Comprobar.

Comprueba que no eres un robot, haciendo la prueba de Captcha.

Luego, podrás ver todos los datos informativos de tu móvil, como el bloqueo de SIM, el modelo, la garantía, entre otros.

Revisar si el código IMEI de un móvil está bloqueado a través de una página web

Esta página web, se considera bastante completa, ya que puede verificar cualquier dispositivo, incluyendo Apple, Samsung y Huawei.

¿Qué funciones del móvil se deshabilitan cuando está bloqueado por código IMEI?

Como bien sabemos, el código IMEI es la identificación que tienen de los dispositivos que se puedan conectar a una red móvil, por lo que existe un número exclusivo para cada uno de ellos.

La señal principal de que un móvil se encuentra bloqueado, es que el uso de las tarjetas SIM se encuentra inhabilitado, así que no podrás enviar o recibir mensajes, tampoco podrás hacer o recibir llamadas, ni conectarte a Internet mediante el uso de datos.

Sin embargo, debes tener presente que no estás borrando la información que contiene tu móvil, solo impides que se utilice para comunicarse o usar aplicaciones para este fin. Pero, si no tienes una contraseña para acceder al menú de tu móvil, la otra persona podrá ver toda la información contenida en él.

Por otro lado, si consigues tu móvil, podrás llamar a tu operadora nuevamente para desbloquearlo, pero deberás esperar un tiempo para ello.

¿Cómo saber el código IMEI de un móvil si está apagado?

Afortunadamente, los dispositivos Android se encuentran vinculados directamente con las cuentas de Google. Esto quiere decir, que podrás saber el código IMEI de tu móvil utilizando los servicios de Google. Para esto, deberás seguir los siguientes pasos:

Primero, inicia sesión en tu cuenta de Google. Asegúrate de hacerlo en un dispositivo de confianza.

Luego, accede a la herramienta Encontrar tu móvil.

Una vez allí, verás una sección donde se encuentran todos los dispositivos que se han registrado en tu cuenta de Google.

Ahora, selecciona el dispositivo del cual deseas saber el código IMEI.

Finalmente, toca en el ícono de información y verás varios datos del dispositivo. Entre estos, se encuentra la primera vez que fue registrado en tu cuenta de Google, el código IMEI, y la última vez que fue utilizado.

Cómo ver el código IMEI de un dispositivo que está apagado

Para el caso de los dispositivos Apple, el proceso es el mismo. Con la diferencia de que el proceso no se realiza en la plataforma de Google, sino, que se usa iCloud.

¿Cómo se clasifican los dispositivos bloqueados por IMEI?

Existen varios motivos por los cuales se bloquean los códigos IMEI de los dispositivos. Estos se clasifican de la siguiente manera:

Código IMEI inválido : como su nombre lo indica, el código IMEI no corresponde a ningún registro. Por lo tanto, no se encuentra en la lista global de la Asociación Mundial de Telefonía Móvil, mejor conocida como GSMA. En esta clasificación, también se incluyen los códigos IMEI que están incompletos.

: como su nombre lo indica, el código IMEI no corresponde a ningún registro. Por lo tanto, no se encuentra en la lista global de la Asociación Mundial de Telefonía Móvil, mejor conocida como GSMA. En esta clasificación, también se incluyen los códigos IMEI que están incompletos. Código IMEI alterado : esto ocurre cuando el código no tiene coincidencias con el IMEI que fue otorgado por el fabricante. Es importante resaltar que la modificación de los códigos IMEI es ilegal, así que, si alguien te ofrece este servicio, lo mejor será ignorarlo por completo.

: esto ocurre cuando el código no tiene coincidencias con el IMEI que fue otorgado por el fabricante. Es importante resaltar que la modificación de los códigos IMEI es ilegal, así que, si alguien te ofrece este servicio, lo mejor será ignorarlo por completo. Equipo subestándar: estos dispositivos se adquieren de forma legal, pero el código IMEI no se encuentra registrado en la GSMA.

Por otro lado, debes saber que bloquear un móvil con el código IMEI en España no quiere decir que no el móvil no se pueda utilizar en otra parte del mundo. De acuerdo a lo expresado en un artículo de la GSMA en el año 2016, son solo 44 países los que se encuentran colaborando en Device Check. De esta forma, en todos los países que no estén colaborando con esto, estará tu móvil desbloqueado.

Ahora ya conoces los métodos para saber si un móvil está bloqueado con el código IMEI. Esperamos que haya sido de tu agrado y utilidad. ¡Nos vemos pronto!