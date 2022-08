No es un secreto que hoy en día existe una gran cantidad de usuarios que prefieren utilizar WhatsApp Plus antes de la versión oficial, debido a la gran cantidad de opciones y posibilidades que ofrece.

Los usuarios de WhatsApp Plus pueden descargar los estados de sus amigos, ver los mensajes que fueron eliminados, recibir una alerta cuando un contacto se conecta, entre otras funciones.

Si tienes curiosidad por saber quiénes entre tus contactos hacen uso de esta versión no oficial de WhatsApp, a continuación, te explicaremos cuáles son los indicios o señales que debes buscar para saberlo.

Señales de que alguien está usando WhatsApp Plus

La verdad es que no existe una manera 100% exacta de conocer quién está usando WhatsApp Plus y quién no. Sin embargo, a pesar de no poder confirmarlo del todo, sí que existen algunos pequeños detalles en los que puedes fijarte para saber si realmente alguien utiliza este mod no oficial.

No puedes ver cuando está en línea

Si sospechas que alguno de tus contactos está utilizando WhatsApp Plus, lo primero que debes hacer es preguntarte si alguna vez lo has visto en línea. Si la respuesta es no, pues probablemente esté utilizando WhatsApp Plus.

Esta versión de WhatsApp ofrece la posibilidad de ocultar a las personas el famoso “en línea” que te indica cuando una persona está dentro de la app. Cosa que, por los momentos, no se puede hacer en la versión oficial, pero se pretende que deje de ser así pronto.

No puedes ver cuando está escribiendo

Todos los usuarios de WhatsApp saben que la aplicación cuenta con un indicador en tiempo real que te permite saber cuándo la persona con la que estás chateando está escribiendo un mensaje. Lo sabrás porque abajo del nombre de la persona con la que estés chateando le aparecerá “escribiendo…”.

Esto es algo que los usuarios que utilizan WhatsApp Plus también pueden ocultar gracias a las opciones que ofrece la app.

Si al hablar con alguien notas que nunca le aparece la frase “escribiendo…” debajo del nombre, es una clara señal de que podría estar usando WhatsApp Plus.

Esta señal puede llegar a ser más fácil de comprobar en comparación con las demás. Puesto que, si te encuentras chateando con alguien y al instante te llega un mensaje de esta persona sin tú haber visto el “escribiendo…” debajo de su nombre, lo más seguro es que esté usando este mod.

No te aparece si está grabando un audio

Otra cosa característica de WhatsApp, similar a la anterior, es que esta app también te indica cuando alguien está grabando un mensaje de voz. Si notas que alguien te envía uno de estos mensajes grabados y notas que nunca apareció el “grabando audio…” debajo del nombre de la persona, posiblemente sea porque está usando WhatsApp Plus.

Claramente, esto ocurre porque WhatsApp Plus les permite a las personas ocultar este indicador para que no puedas saber en qué momento están grabando un audio de WhatsApp. Cosa que no existe en la versión oficial de la app, por lo tanto, solo puede ser ocultado si utilizas WhatsApp Plus.

Te será de gran utilidad con personas que habitualmente utilizan los audios para hablar contigo, de forma que, si ese contacto graba ahora mismo y a ti no te sale el aviso, es porque utiliza el mod.

No puedes ver algunos emojis

Si te encuentras chateando con algún contacto y durante la conversación notas que no puedes ver algunos de los emojis que te envía, pues debes sospechar también de esa persona.

WhatsApp Plus cuenta con algunos emojis exclusivos que solo pueden ser vistos por otro usuario que cuente con este mod. Si una persona con WhatsApp Plus le envía uno de estos emojis exclusivos a un usuario con la versión oficial de WhatsApp, lo único que le aparecerá a la persona que los reciba es alguna especie de cuadro en blanco.

Así que, si tienes la versión oficial y al chatear con alguien no puedes ver los emojis que te envía, lo más probable es que esté usando WhatsApp Plus.

Aunque, también puede ser que no puedas ver los emojis si tu versión de WhatsApp no está actualizada. Así que, antes de sospechar de alguien, actualiza la aplicación. Si ya la has actualizado y aún no puedes ver los emojis, definitivamente es una fuerte señal de que esa persona está utilizando WhatsApp Plus.

Otros indicadores no tan precisos

Existen otras señales que podrían ayudarte a crear un perfil completo de los contactos que hacen uso de WhatsApp Plus. Sin embargo, no es buena idea tomar estos indicadores como base para sospechar que alguien está usando esté mod.

Por ejemplo, si notas que no te aparece la última conexión del contacto. Esto es algo que se puede ocultar tanto en la versión oficial como en WhatsApp Plus.

Así que, si no puedes ver la última conexión de alguien, realmente no significa que esté utilizando WhatsApp Plus. Pero si ya tienes una cantidad de señales que te indican que debes sospechar de esta persona, quizás saber este tipo de cosas te pueda ayudar a determinar finalmente si el contacto del que sospechas está haciendo uso de este mod o no.

Igual pasa si no puedes ver el doble check azul en la conversación y si el contacto nunca ve tus estados de WhatsApp. Son opciones de privacidad que existen tanto en WhatsApp Plus como en la versión oficial de la aplicación, por lo tanto, no debes basarte solo en estas señales, pero tampoco está de más mencionarlas.

Como ya te habrás dado cuenta, no existe un detalle en específico que te asegure por completo que un contacto está usando WhatsApp Plus. Pero si notas que alguno de tus contactos cumple con todas las características que te indicamos en este artículo, lo más seguro es que esa persona esté haciendo uso de este mod.

Y si te interesa ser parte del grupo de personas que hacen uso de WhatsApp Plus, te recomiendo que de les un vistazo a este artículo en donde te explicamos cómo usar WhatsApp Plus sin tener que preocuparte por ser baneado.