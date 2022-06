WhatsApp Plus es una aplicación que ha logrado tener gran auge, gracias a las actualizaciones que incorpora y a las distintas formas de uso que trae, suele ser, muy atractiva para los usuarios. Sin embargo, te pueden banear por tener una cuenta en esta aplicación.

Debido a la preocupación que puede causar el no poder utilizar más esta versión modificada de WhatsApp, voy a enseñarte en este artículo que debes hacer para evitar para que te baneen tu cuenta de WhatsApp.

Así que, ¡vamos a comenzar!

Actualizar frecuentemente la aplicación para evitar que baneen tu cuenta en WhatsApp Plus

La única manera de evitar que te baneen tu cuenta de WhatsApp es manteniendo WhatsApp Plus siempre actualizado. Es por ello que, te recomiendo actualizar WhatsApp Plus como mínimo, una vez a la semana.

Para lograr esto, debes verificar si existe una nueva versión de esta aplicación.

Si eres de las personas que tiene instalado WhatsApp Plus, corres el riesgo de ser baneado. No obstante, los creadores de la aplicación han desarrollado un sistema “antibaneo” que también se mantiene en constante avance y actualización.

Lo que se logra con este sistema “antibaneo” es que la detección de usuarios que usan WhatsApp Plus sea más difícil. Por lo tanto, los usuarios se encuentran más seguros dentro de la misma. De igual forma, debes saber que el baneo en la aplicación es una realidad.

Pasos para actualizar WhatsApp Plus y evitar el baneo de tu cuenta

Si quieres evitar el baneo de tu cuenta en WhatsApp Plus actualizando la aplicación constantemente, deberás seguir los pasos que indicaremos a continuación:

Primero, ingresa a la aplicación (WhatsApp Plus).

(WhatsApp Plus). Entra en la opción “Configuración de WhatsApp Plus” .

. Desplaza la lista de opciones hacia abajo, busca y selecciona el apartado llamado “Actualizar WhatsApp Plus” .

. Automáticamente, la aplicación se encargará de mostrarte la versión más reciente . Por lo tanto, contendrá nuevos sistemas antibaneo.

. Por lo tanto, contendrá nuevos sistemas antibaneo. Una vez que el APK se descargue, podrás instalarlo .

. Cuando consigas instalar el APK, podrás encontrar tus conversaciones de WhatsApp Plus, ya que esta aplicación no pierde el registro.

Lo mejor de todo esto, es que la configuración que decidas colocar en la aplicación tampoco se perderá.

No abuses de las funciones no oficiales de WhatsApp Plus para evitar el baneo

Una de las características más llamativas que tiene WhatsApp Plus es que te ofrece más funciones que el WhatsApp oficial. Pero, si haces un mal uso de ellas, puedes estar muy propenso a un baneo de tu cuenta, ya que WhatsApp lo puede detectar con sus protocolos de seguridad o una persona te puede reportar.

Estas son las funciones de las que no debes abusar a la hora de utilizar WhatsApp Plus:

No cambies de forma seguida los temas (aspecto) de WhatsApp.

(aspecto) de WhatsApp. No utilices los emojis no oficiales de WhatsApp. Si no estás seguro de que la persona con la que hablas usa WhatsApp Plus, no uses estos emojis, ya que esto puede ocasionar una duda en la persona con la que hablas y llevar a que te reporte con WhatsApp.

Si no estás seguro de que la persona con la que hablas usa WhatsApp Plus, no uses estos emojis, ya que esto puede ocasionar una duda en la persona con la que hablas y llevar a que te reporte con WhatsApp. No ocultes tu presencia en WhatsApp a todos los contactos, solo a los que creas que no deban saber de ti. Aunque para este problema en la aplicación oficial , tienes la opción de bloquear el contacto, así te olvidas de él de forma rápida, sencilla y segura.

a todos los contactos, solo a los que creas que no deban saber de ti. Aunque , tienes la opción de bloquear el contacto, así te olvidas de él de forma rápida, sencilla y segura. No modifiques el tamaño de los archivos enviados , es decir, deja que el tamaño de los archivos que vayas a enviar estén en el rango normal que permite la aplicación oficial de WhatsApp, el cual es desde 2 MB hasta 2 GB.

, es decir, deja que el tamaño de los archivos que vayas a enviar estén en el rango normal que permite la aplicación oficial de WhatsApp, el cual es desde 2 MB hasta 2 GB. No te delates por un mensaje eliminado, esta es la principal razón de baneos, debido a que las personas hacen comentarios de mensajes eliminados. Cabe destacar, que lo más valioso de esta función es mantener el secreto. Mi recomendación es que nunca hagas un comentario referente a un mensaje que la persona haya eliminado, bien sea en un chat privado, o en un grupo, porque esto te delataría completamente.

No utilices WhatsApp Plus, descarga la app oficial

La otra manera de evitar que baneen la cuenta de WhatsApp, es utilizando la aplicación oficial y olvidándote de WhatsApp Plus. Como seguramente sabrás, WhatsApp se encuentra disponible en la Play Store o App Store, ya que estas son las tiendas correspondientes a Android y iOS.

Como esta aplicación no es la original, debes saber que, WhatsApp ha creado muchos protocolos de seguridad y normativas para defenderse de este tipo MODs, y si las rompes, puede que te expulsen y quiten la posibilidad de utilizarla. No obstante, si usas la aplicación con normalidad, no tendrás que preocuparte.

Por esta razón, te invito a que descargues la aplicación de WhatsApp en la versión que desees. Recuerda que puedes encontrarla para iOS y Android.

Ahora bien, no está de más que te comente que WhatsApp Plus es una aplicación de terceros, por lo que no es la oficial. Sin embargo, esta se vuelve atractiva para los usuarios en general, gracias a las funciones especiales que posee que aún no llegan a WhatsApp oficial.

Con toda esta información eres un usuario de WhatsApp muy beneficiado, ya que puedes tomar una decisión sobre si usar o no WhatsApp oficial y si eres de los que ya usa WhatsApp Plus te ayudará a evitar que te baneen la cuenta.

Recuerda que para eliminar cualquier riesgo de baneo, la mejor opción es descargar la aplicación oficial, pero, si no quieres dejar de usar este MOD, debes estar muy atento a las actualizaciones de WhatsApp Plus.

¡Gracias por quedarte con nosotros, nos vemos en una próxima ocasión!