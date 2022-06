Si descargaste el maravilloso videojuego Genshin Impact en tu dispositivo móvil Android, pero has notado que el mismo se traba, sufre bajones de FPS y no corre del todo bien, ¡no desesperes!

No hace falta que compres un teléfono de gama alta para poder disfrutar de este juego con fluidez, pues existen algunos consejos que puedes llevar a cabo para mejorar el rendimiento de Genshin Impact en tu móvil Android.

Antes de que te mostremos los distintos consejos que puedes aplicar en tu terminal para optimizar el respectivo juego, deberías verificar cuáles son los requisitos mínimos para jugar a Genshin Impact en Android. Si tu móvil cumple de forma parcial con los mismos, podrías aumentar el rendimiento del juego en un 20% (siguiendo nuestros consejos).

Optimizar Genshin Impact en Android es posible

Por suerte, y específicamente en este caso, no hace falta tener experiencia en “overcloking” para poder mejorar el rendimiento del juego en Android. Pues con tan solo tocar algunos ajustes presentes dentro del juego, es posible conseguir una mejora que va del 5% al 20%.

Habiendo aclarado esto, a continuación te vamos a mostrar cuáles son los métodos que puedes aplicar en tu teléfono para poder optimizar Genshin Impact, ¿te los piensas perder?

Baja la calidad gráfica de Genshin Impact en tu móvil Android

¿Aún sigues con los ajustes predefinidos que ha elegido el juego por ti? Esta es una muy mala decisión. A pesar de que este tipo de juegos suelen seleccionar configuraciones gráficas “aceptables”, siempre se puede mejorar el rendimiento eligiendo los ajustes de forma manual.

Para ello, nosotros te aconsejamos que sigas los siguientes pasos:

Bajar la calidad gráfica de Genshin Impact en Android 1 de 4

Abre el juego y carga la partida que has guardado . Una vez que estés dentro del mundo de Genshin Impact, deberás pinchar sobre el pequeño botón que se ubica arriba a la izquierda del mapa .

. Una vez que estés dentro del mundo de Genshin Impact, deberás . Se abrirá un menú con varias opciones, pincha sobre la que tiene forma de rueda dentada .

. Por consiguiente, tendrás que dirigirte hasta la opción llamada “Gráficos”.

Presta mucha atención a la barra que está al lado de “Carga de rendimiento actual”. Si la misma está de color verde , no deberías efectuar ningún tipo de cambio. Por otro lado, si esa barra se muestra de color rojo , deberás personalizar los gráficos del juego.

, no deberías efectuar ningún tipo de cambio. Por otro lado, , deberás personalizar los gráficos del juego. Desde Androidphoria te aconsejamos elegir la opción “Baja” en Calidad de gráficos. Esto hará que el juego se vea mucho más fluido.

Además de esto, si tu móvil posee una pantalla de 90 Hz o más y quieres aprovechar esa gran tasa de refresco, deberías verificar si la opción llamada “FPS” te permite seleccionar más de 30 FPS, valga la redundancia.

Dicho ajuste lo puedes encontrar dentro del apartado llamado “Gráficos” en los ajustes del juego (está ubicado en el lado derecho de “FPS”).

¿No sabes qué parámetros debes modificar para mejorar el rendimiento de Genshin Impact?

Si no has comprendido lo que te hemos mostrado en el tutorial, no te preocupes, a continuación te detallamos cuáles son los ajustes que debes seleccionar para disfrutar de un rendimiento óptimo al momento de jugar a Genshin Impact en Android.

Resolución : Muy baja.

: Muy baja. Calidad de las sombras : Baja.

: Baja. Efectos visuales : Baja.

: Baja. Calidad de los efectos : Muy baja.

: Muy baja. Detalles de escena : Muy baja.

: Muy baja. FPS : 30 o 60.

: 30 o 60. Difuminación de movimiento : No.

: No. Bloom : No.

: No. Antialising : No.

: No. Densidad de personas : Baja.

: Baja. Efectos de compañeros en multijugador: Parcialmente.

Ten en cuenta que estos ajustes reducirán la calidad gráfica del juego al mínimo, ¿qué quiere decir? Que verás a tu personaje y demás detalles del mundo de Genshin Impact con una calidad gráfica extremadamente pobre.

Cierra todas las aplicaciones antes de jugar a Genshin Impact

A diferencia de las consolas de videojuego que tienen acceso a Genshin Impact (PlayStation y Nintendo), tu dispositivo móvil no le dará prioridad a este juego al momento de ejecutarse, ¿qué significa esto? Que seguirá ejecutando de forma normal las aplicaciones que tienes abierta.

En otras palabras, si tienes varias apps abiertas al momento de jugar a Genshin Impact, notarás una importante reducción en lo que a optimización se refiere, pues tanto la memoria RAM como el procesador de tu dispositivo móvil compartirán recursos para seguir ejecutando esas apps.

Habiendo aclarado esta situación, lo mejor que puedes hacer es cerrar todas las aplicaciones que tienes abiertas en tu teléfono. De esta manera, no solo lograrás mejorar el rendimiento del juego, además evitarás que la batería de tu móvil se consuma más rápido.

Optimiza la memoria RAM de tu teléfono Android

Por último, pero no por eso menos importante, puedes lograr que tu teléfono corra muchísimo mejor Genshin Impact al momento de ejecutarse. Para ello, deberás poner en práctica las siguientes recomendaciones:

Reinicia tu teléfono Android antes de comenzar a jugar a Genshin Impact.

antes de comenzar a jugar a Genshin Impact. Ten por lo menos un 50% de batería cada vez que quieras jugar.

cada vez que quieras jugar. Elimina los archivos basura que tienes almacenado en tu teléfono (puedes usar Files Go).

que tienes almacenado en tu teléfono (puedes usar Files Go). Evita que las demás apps se ejecuten en segundo plano.

Cabe añadir que en Androidphoria tenemos una nota muy completa en la que mostramos cómo mejorar el rendimiento de un móvil con poca RAM, artículo al cual le deberías echar un ojo.

Sin mucho más que añadir, si también juegas otros juegos de este estilo en tu teléfono Android, como por ejemplo Diablo Immortal, podrías mejorar el rendimiento de los mismos siguiendo los consejos que mostramos en esta nota. Allí explicamos, de forma detallada, qué hacer para mejorar el rendimiento de los juegos en Android, ¡no te la pierdas!