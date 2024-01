En la actualidad, la inteligencia artificial (IA) está revolucionando muchos aspectos de nuestras vidas, y la creación de imágenes no es una excepción. Las IAs para crear y animar personajes para contenido explícito están cada vez más avanzadas, y pueden generar imágenes de alta calidad que son indistinguibles de las imágenes reales.

Estas tecnologías son cada vez más populares, ya que se utilizan para una variedad de propósitos, como la creación de contenido de entretenimiento, la publicidad y la educación.

En este artículo, veremos las 20 mejores IA para crear imágenes sin censura (NSFW) y exploraremos cómo están siendo aplicadas en diferentes campos. Pero antes de adentrarnos, es importante comprender de qué se trata esta tecnología.

¿Qué es la IA para crear imágenes NSFW?

La IA para crear imágenes NSFW (Not Safe For Work, o no aptas para el entorno laboral) es un tipo de tecnología que utiliza algoritmos de aprendizaje automático, redes neuronales y técnicas de generación de imágenes para producir contenido visual que puede considerarse inapropiado para ciertos entornos.

Su objetivo puede variar: desde la generación de imágenes realistas para aplicaciones artísticas o de entretenimiento hasta la simulación de situaciones para la industria del cine, videojuegos o diseño. También pueden tener aplicaciones más controvertidas, como la creación de contenido para adultos.

Las 20 mejores IA para crear imágenes NSFW

Anteriormente, dimos a conocer 5 mejores IA para generar contenido sin restricciones y sin filtros. Ahora traemos para ti, una lista de 20 IA para crear imágenes NSFW. Estas opciones se clasifican en función de su realismo, su versatilidad y su capacidad para generar imágenes que cumplan con los requisitos específicos de cada usuario.

Mage.space: Mage.space

Mage.space es una plataforma impulsada por la potencia de la inteligencia artificial y enfocada en la creación de imágenes sin censura (NSFW).

El sistema ofrece un conjunto de herramientas avanzadas dispuestas a generar contenido visual de manera rápida y precisa, especialmente si eres un usuario Premium.

Con algoritmos de aprendizaje automático y una interfaz intuitiva, Mage.space garantiza la privacidad y la seguridad mientras ofrece opciones versátiles para la personalización de contenido +18.

Acceder | Mage.space

Tensor.art

En el mundo de la generación de imágenes sin censura (NSFW), Tensor.art se destaca como una plataforma líder respaldada por la inteligencia artificial.

Con un enfoque centrado en liberar la creatividad, el sistema te da la oportunidad de transformar tus ideas en asombrosas obras de arte digital.

Su funcionamiento es intuitivo: al introducir una descripción en el cuadro de texto, la magia de Tensor.Art desencadena la creación de imágenes, fondos de pantalla y piezas artísticas en cuestión de segundos.

Y, por supuesto, es una herramienta gratis que opera mediante un sistema de créditos, teniendo la posibilidad de generar alrededor de 100 imágenes con los 100 créditos otorgados diariamente.

Acceder | Tensor.art

Getimg.ai

¿Quieres crear imágenes increíbles con IA? GetImg AI es la herramienta que necesitas. Con GetImg AI, podrás generar retratos fotorrealistas, paisajes de ensueño, diseños de interiores, arquitectura, anime, fantasía, contenido para adultos y mucho más.

Para empezar, solo tienes que crear una cuenta y elegir la herramienta que necesitas. Luego, puedes subir tus propias imágenes como referencia para obtener resultados más precisos y personalizados.

Es fácil de usar y siempre está disponible. No necesitas instalar nada. Simplemente accede a la plataforma desde cualquier dispositivo con conexión a Internet y listo.

Acceder | Getimg.ai

Civitai.com

Civitai es otra de las plataformas pioneras en el mundo de la IA. La misma permite la creación de todo tipo de imágenes, especialmente imágenes NSFW. Se destaca por su enfoque comunitario, ofreciendo modelos de Stable Diffusion creados y compartidos por personas a nivel global.

Esta web también opera como una red social, facilitando la colaboración en IA, desde modelos Check Point hasta la personalización de imágenes con interfaz gráfica.

La diversidad, inclusión y constante innovación definen su esencia. Con énfasis en la privacidad, esta web garantiza la protección de tus datos.

Acceder | Civitai

Seaart.ai

SeaArt AI es una herramienta de pintura con inteligencia artificial que simplifica la creación de imágenes de alta calidad. Con un motor de renderizado avanzado, te permite producir obras visualmente impresionantes con facilidad, especialmente si se trata de contenido explícito.

Su extensa biblioteca de modelos despierta la creatividad de artistas de todos los niveles, ofreciendo posibilidades ilimitadas.

Además, dispone de un sistema inteligente de recomendaciones, el cual se ajusta a tus preferencias creativas.

Acceder | Seaart.ai

Lensgo.ai

LensGo AI es la plataforma definitiva para creadores, diseñadores y entusiastas de la IA que buscan una revolución en la creación de contenido +18.

Con capacidades únicas, podrás generar imágenes personalizadas, animar vídeos con asistencia de IA y desarrollar modelos especializados.

Su enfoque integral te permite entrenar modelos para tareas específicas y estilos distintivos. Por supuesto, es una alternativa a tomar en cuenta para la creación de imágenes NSFW.

Acceder | Lensgo.ai

Novita.ai

Novita.ai es otra IA avanzada para generar imágenes sin restricciones. Con esta plataforma tendrás acceso a una potente plataforma que ofrece más de 100 API y más de 10000 modelos de inteligencia artificial.

Esta herramienta es capaz de generar imágenes de calidad con facilidad, además de ofrecerte la capacidad de entrenar tus propios modelos personalizados.

Lo mejor de todo es que podrás disfrutar de la libertad de crear sin preocuparte por el mantenimiento de GPU, y tendrás la posibilidad de subir tus propios modelos sin complicaciones.

Acceder | Novita.ai

Fal.ai

Fal.ai es una herramienta potente y versátil que permite crear aplicaciones de IA en tiempo real. La plataforma utiliza la potencia de los procesadores de GPU de NVIDIA para procesar datos nuevos o desconocidos en menos de 120 milisegundos.

Además, dispone de una gran variedad de modelos de IA preentrenados, así como la posibilidad de crear tus propios modelos. El sistema también proporciona una API sencilla que te permite integrar la inferencia de IA en tus aplicaciones.

Para crear una imagen con Fal.ai, primero elige un modelo de IA que se adapte a sus necesidades. Luego, proporciona al modelo una descripción de texto, una imagen existente o un conjunto de datos de imágenes para generar la imagen.

Acceder |Fal.ai

Yodayo.com

Yodayo es otra herramienta de arte de IA diseñada para vTubers y aficionados del anime. Con su generador de IA de texto a imagen de anime, podrás crear arte de alta calidad en línea, con una variedad de estilos, incluidos los NSFW.

Además de crear tu propio arte, también podrás explorar el contenido creado por otros usuarios. En la página de exploración, podrás ver todo tipo de diseños de personajes, desde simples bocetos hasta ilustraciones complejas y detalladas.

Acceder | Yodayo

Scenario.com

Scenario es una innovadora plataforma impulsada por la inteligencia artificial que se posiciona como un genio creativo en la generación de imágenes para adultos.

Esta herramienta está diseñada para acelerar y facilitar el proceso de diseño, siendo una pieza esencial para creativos y expertos en marketing en la creación rápida y fluida de activos visuales.

Con Scenario, se potencian las capacidades de ideación al permitir la creación ágil de activos visuales, facilitando iteraciones eficientes y atrayendo a los primeros evaluadores con un impacto visual efectivo.

Acceder | Scenario

Promeai.com

PromeAI es una plataforma de asistencia de diseño que se apoya en la tecnología de inteligencia artificial para potenciar tu creatividad y hacer realidad tus ideas.

Su enfoque se centra en ofrecer una amplia biblioteca de estilos de modelos AIGC (C-AIGC), permitiendo un control total sobre la generación de diseños impresionantes.

Está dirigida a profesionales como arquitectos, diseñadores de interiores, expertos en diseño de productos o creadores de animación de juegos y, por supuesto, se presenta como una herramienta integral para trabajar con imágenes NSFW.

Acceder | Promeai

Pornpen.ai

Se trata de otra de las mejores web para generar imágenes +18. Gracias a su innovador sistema, podrás personalizar la apariencia de tus imágenes, y adaptarlas según tus requerimientos.

Lo mejor de todo es que el sistema admite el uso de etiquetas y escenarios para obtener mejores resultados. Sin duda, es una de las mejores opciones que existen hasta ahora.

Acceder | Pornpen.ai

Soulgen.ai

Soulgen.ai es un generador de imágenes de IA capaz de crear tanto imágenes reales como de anime a partir de una descripción de texto.

Es tan simple como colocar un comando de texto que especifique lo que quieres y automáticamente el sistema te mostrará los resultados.

Al igual que otras opciones, el sistema utiliza un algoritmo de aprendizaje automático específicamente entrenado con un conjunto de datos que abarca imágenes de personas reales, personajes ficticios, paisajes y más.

Acceder | Soulgen.ai

Prodia.com

Con más de 150 millones de imágenes creadas, Prodia surge como una solución de vanguardia para transformar texto en impactantes representaciones visuales en cuestión de segundos.

Esta plataforma se destaca por su capacidad para convertir conceptos, ideas o descripciones en imágenes sin censura y de alta calidad, ofreciendo una herramienta versátil y eficiente para dar vida a tus pensamientos.

Acceder | Prodia

Pixai.art

Pixai.art es una página web que ofrece una experiencia única en la creación de imágenes, destacándose por su capacidad para generar visuales impresionantes en los géneros anime y representaciones realistas.

Esta plataforma se ha convertido en un recurso invaluable para artistas, entusiastas del arte y creadores de contenido que buscan dar vida a sus ideas a través de imágenes cautivadoras y expresivas.

Su colección de modelos altamente eficientes se destaca por su capacidad para generar representaciones atractivas y fieles a los detalles característicos de cada estilo.

Acceder | Pixai.art

Unstability.ai

Si quieres imágenes realistas, entonces Unstability es una opción a tener en cuenta. Se trata de una web capaz de generar imágenes sin restricciones a partir de texto con un realismo sin precedentes.

La creación es instantánea y los resultados se alinean perfectamente con tu visión. Además, podrás personalizar las imágenes y mejorar cada característica, desde los colores y estilos hasta el tamaño.

Acceder | Unstability.ai

Happyaccidents.ai

HappyAccidents.ai es una web que ofrece la capacidad de generar imágenes usando varios modelos de código abierto, facilitando el proceso creativo sin complicaciones.

Su objetivo principal es liberarte de las complejidades técnicas asociadas con la gestión de modelos. Es una oportunidad para los profesionales que buscan ahorrar tiempo en la creación de contenido explícito.

Acceder |Happyaccidents.ai

Sexy.ai

Es una herramienta de trabajo para diseñadores y creadores de contenido, ideal para crear imágenes de modelos que sirvan para vídeos, bloggers y más.

Es fácil de usar y no tiene ningún tipo de censura a la hora de generar imágenes artísticas a partir de algún texto en concreto. Para ello, solo hará falta escribir el prompt y esperar que el sistema le de vida a tu imaginación.

Acceder | Sexy.ai

Onlyfakes.app

OnlyFakes.app es una página web ambiciosa diseñada para aquellos interesados en la generación de contenido +18 mediante inteligencia artificial. Con una propuesta clara y accesible, este sitio ofrece 2 opciones de membresía que brindan diferentes niveles de acceso y beneficios.

Por una suscripción mensual de 3 euros, podrás apoyar el funcionamiento continuo del generador de imágenes AI, contribuyendo así al desarrollo y mantenimiento de la plataforma.

Para quienes buscan una experiencia más completa, la suscripción Gold por 14.9 euros al mes ofrece una serie de ventajas significativas.

Acceder | Onlyfakes.app

Dezgo.com

Dezgo.com es una web respaldada por inteligencia artificial que facilita la creación de imágenes de alta calidad en base a una descripción.

Este recurso utiliza una combinación de tecnología de IA y un método de muestreo llamado DPMSeed para generar imágenes de manera eficiente y precisa.

Su motor principal, Stable Diffusion 1.5, es una tecnología avanzada que ofrece flexibilidad al ajustarse a tus preferencias.

Además, es capaz de adaptarse para interpretar el texto de manera más estricta, asegurando una representación fiel, o bien otorgar mayor libertad creativa en la generación de la imagen.

Acceder | Dezgo

Como verás, el avance de las IA en la generación de imágenes sin censura (NSFW) es impresionante. Estas tecnologías están transformando la creación visual, permitiendo generar contenido más realista y detallado. Sin embargo, es necesario usarla de forma responsable.

Si te ha gustado este artículo, échale un vistazo a los generadores de imágenes por IA y los generadores de vídeos con texto más famosos.