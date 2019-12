¿Cuentas con un móvil de baja gama y con poca memoria RAM? Si tu respuesta es sí, de seguro sabrás que a veces las apps ejecutadas se congelan, o bien, no funcionan de forma fluida.

Por suerte, no hace falta cambiar de móvil para poder tener una mejor experiencia, pues hay algunos trucos que puedes aplicar para mejorar el rendimiento del terminal en general.

No le pidas a tu móvil más de lo que te puede dar

Es muy importante no sobre-exigir al teléfono, o sea, no es para nada recomendable ejecutar varias aplicaciones al mismo tiempo, o bien tener varias pantallas de inicio. Algunos consejos que puedes aplicar para que tu dispositivo no “sufra” más de lo debido son los siguientes:

Reduce el número de pantallas del menú principal: trata de dejar solo una.

del menú principal: trata de dejar solo una. No utilices fondos de pantalla animados.

No llenes de widgets la pantalla principal del móvil.

Desinstala aplicaciones que ya no utilices .

. Mantén tus aplicaciones actualizadas, como así también el sistema operativo.

Descarga las aplicaciones GO de Google

Si de verdad quieres mejorar el rendimiento de un teléfono con poca memoria RAM, sobre todo al momento de utilizar aplicaciones, tendrás que descargar las aplicaciones de Google para móviles con pocos recursos: YouTube GO, Maps GO, Gmail GO y demás. Estas apps se denominan GO y están creadas específicamente para dispositivos con poca memoria RAM.

Puedes descargar las versiones GO de las distintas apps de Google desde los enlaces que te dejamos a continuación:

No descargues Optimizadores de rendimiento

Si bien hay muy buenas apps que permiten optimizar el rendimiento de los móviles, no siempre es recomendable descargarlas, sobre todo si se trata de un terminal con poca memoria RAM.

Denominados como “asesinos de tareas o task killers”, estas herramientas no logran potenciar el rendimiento de aquellos teléfonos que disponen de pocos recursos. Las mismas están pensadas para dispositivos con 3GB o más de memoria RAM, por lo que, si tu móvil cuenta con 2GB o menos, es recomendable dejarlas pasar.

Cierra las aplicaciones cuando ya no las utilices

Si eres de esas personas que utilizan varias aplicaciones al mismo tiempo, WhatsApp, Gmail, YouTube y demás, pues es necesario que sepas que cuando cambias de una app a otra, tu móvil sigue ejecutando esa aplicación que utilizaste anteriormente.

Para evitar que esas aplicaciones que no estás utilizando sigan consumiendo memoria RAM, es necesario cerrarlas. Al llevar a cabo esta tarea, el móvil puede utilizar parte de la memoria RAM de la que dispone para ejecutar la aplicación que se está utilizando en ese momento de una mejor manera.

En caso de que ninguno de estos consejos te funcione, o bien no notes cambios en el rendimiento del móvil, te recomendamos realizar un reseteo de fábrica. Esto mejorará sustancialmente el funcionamiento del móvil, aunque se eliminarán todos los datos, aplicaciones y cuentas asociadas al mismo.