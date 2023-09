Cómo ocultar el contenido de las notificaciones en Xiaomi

Existe cierta satisfacción en poder observar el contenido de un texto o de una notificación en tu móvil sin tener que desbloquearlo, pero esta es un arma de doble filo, ya que, así como tú puedes hacerlo, cualquier otra persona con tu móvil puede hacerlo. Así que, si ese es un riesgo que no quieres correr y prefieres salvaguardar mejor tu privacidad, te enseñamos a ocultar el contenido de las notificaciones en la pantalla de bloqueo de tu Xiaomi.

Por otro lado, si no quieres ser molestado a menos que sea extremadamente urgente, siempre puedes silenciar las notificaciones, pero no las llamadas. Así, cualquier persona que de verdad necesite contactarte podrá hacerlo a través de una llamada. Y si, en cualquier caso, llegaste a borrar una notificación que no debías y ahora no puedes recuperarla, te enseñamos a ver el historial de notificaciones de Xiaomi.

¿Cómo dejar de mostrar el contenido de las notificaciones en la pantalla de bloqueo?

Por supuesto, existen muchas formas de hacer esto, dependiendo principalmente del modelo, pero en este caso nos enfocaremos en enseñarte, cómo dejar de mostrar el contenido de las notificaciones en la pantalla de bloqueo de un Xiaomi. El proceso es bastante sencillo y todo lo que debes hacer es seguir los pasos que te dejamos a continuación:

Ingresa en la sección de Configuración del móvil.

del móvil. Presiona en la opción de Notificaciones .

. Selecciona el apartado que dice Pantalla de bloqueo .

. Ingresa en las opciones de Formato .

. Y luego, selecciona la opción que se ajuste a lo que quieres, en este caso será Mostrar notificaciones, pero ocultar contenido.

De esta forma, cada vez que te llegue una notificación a tu móvil podrás ver de qué aplicación proviene, pero no podrás ver de qué se trata a menos que desbloquees el móvil. Sinceramente, es una opción mucho más segura, ya que, si llegas a dejar tu móvil lejos de ti, las personas cerca del mismo no podrán averiguar nada sobre tu información personal.

También puedes simplemente seleccionar la opción de No mostrar notificaciones en la Pantalla de bloqueo y así asegurar tu privacidad aún más. Pero esto ya podría ser un poco más molesto, ya que es más fácil ignorar una notificación o no dependiendo de que app provenga. Por ejemplo, si es una notificación de Twitter probablemente no sea tan importante como un mensaje de texto.

Al final del día, es tu decisión, pero es importante que conozcas tus opciones. En fin, eso ha sido todo por ahora con nuestro artículo sobre cómo ocultar el contenido de las notificaciones en Xiaomi. Esperamos que te haya sido de utilidad y si tienes alguna pregunta sobre lo que hablamos aquí, déjala en la sección de comentarios para que podamos ayudarte.