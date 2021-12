WhatsApp Plus es una app cada vez más popular. Sin embargo, aunque WhatsApp Plus parece estar orientada a móviles Android, también se puede instalar en un iPhone. De cualquier forma, debes saber que el proceso para instalar WhatsApp Plus en tu iPhone puede ser un poco complicado.

Si quieres instalar WhatsApp Plus en tu iPhone, seguramente ya sabes que esta app es una versión mejorada y no oficial de WhatsApp. De hecho, WhatsApp Plus te permite hacer una copia de seguridad en la nube y tiene múltiples funciones interesantes. Además, esta app cada vez tiene más funciones y estas son todas las novedades de WhatsApp Plus.

Instalar WhatsApp Plus en un iPhone

Si quieres instalar WhatsApp Plus en iOS, lo primero que debes saber es que tienes que hacerle jailbreak al iPhone en el que quieres instalar la app. Ten en cuenta que el jailbreak lo que hace es permitirte tener más control sobre tu dispositivo. Además, si le haces jailbreak a tu iPhone podrás instalar apps desde fuera de la App Store. Considera que existen múltiples apps que no están en la App Store y WhatsApp Plus es una de ellas.

Hacerle jailbreak a un iPhone es un proceso complicado y riesgoso. Sin embargo, aquí te explicamos cómo hacerle jailbreak a tu iPhone con iOS 13.5 gracias a Unc0ver. Aunque si tienes un dispositivo Android también puedes hacerle jailbreak a tu iPhone desde un Android root.

Después de hacerle jailbreak a tu iPhone tienes que instalar Cydia, que es la tienda de aplicaciones desde la cual podrás descargar WhatsApp Plus. Además, desde Cydia puedes descargar otras muchas aplicaciones que no están disponibles en la App Store.

Cuando instales Cydia solo debes buscar «WhatsApp+» y descargarla. Posteriormente, debes registrar tu número como lo harías en la app oficial de WhatsApp para comenzar a usar esta versión no oficial.

Es importante que consideres que es posible que la versión oficial de WhatsApp te suspenda definitivamente si descubre que usas WhatsApp Plus u otra versión no oficial de WhatsApp. En este sentido debes considerar si es buena idea instalar WhatsApp Plus y correr el riesgo de que WhatsApp te suspenda definitivamente o usar esta app no oficial y disfrutar de todas sus funciones.