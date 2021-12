La aplicación oficial de WhatsApp crea una copia de seguridad de todos tus chats por defecto cada cierto tiempo. ¿Para qué? Para que puedas restaurarlos fácilmente cuando cambies de móvil o para que puedas recuperar tus mensajes borrados de WhatsApp. La verdad es que esta función es muy útil y es una lástima que la gran mayoría de mods de WhatsApp para Android no la tengan.

Pero si utilizas WhatsApp Plus, tenemos una excelente noticia para ti. A partir de su versión 18.60, este mod permite a todos los usuarios crear una copia de seguridad de sus chats en la nube. Eso significa que ya no perderás todos los chats que tienes en WhatsApp Plus al cambiar de móvil o al pasarte a otra aplicación de WhatsApp.

Cómo activar la copia de seguridad en la nube de WhatsApp Plus

Para crear una copia de seguridad en la nube desde WhatsApp Plus, solo debes seguir estos pasos:

Abre WhatsApp Plus en tu móvil.

Toca el botón de los tres puntos que está en la esquina superior derecha.

que está en la esquina superior derecha. Selecciona Configuración de WhatsApp Plus .

. Entra en Copia de seguridad y Restauración .

. Allí presiona el botón Copia de seguridad para crear una en el almacenamiento local. Activa la opción Incluir medios si quieres respaldar también los audios, fotos y vídeos de los chats.

para crear una en el almacenamiento local. Puedes subir esa copia a tu nube de Google Drive, Mega o Dropbox . Para ello, simplemente usa las opciones que ves abajo para iniciar sesión en el servicio de almacenamiento en la nube donde quieres guardar tus chats.

. Para ello, simplemente usa las opciones que ves abajo para iniciar sesión en el servicio de almacenamiento en la nube donde quieres guardar tus chats. Tras iniciar sesión, asegúrate de que en «Copia de seguridad en Google / Mega / Dropbox» esté elegida la opción Sólo cuando selecciona Copia de seguridad.

¡Eso es todo! Ahora cada vez que vuelvas a este menú y pulses el botón de «Copia de seguridad» se creará un respaldo de todos tus chats de WhatsApp, el cual inmediatamente se subirá a la nube que hayas asociado a tu WhatsApp Plus.

Por cierto, si no te aparecen estas opciones de copia de seguridad en WhatsApp Plus, debes actualizar la app. Para ello, solo tienes que ir a Configuración de WhatsApp Plus > Actualizar WhatsApp Plus. Tras actualizarla, ya podrás seguir los pasos de arriba.

Con la copia de seguridad creada, tendrás la posibilidad de restaurar tus chats de WhatsApp Plus en otros móviles donde instales la aplicación con tan solo iniciar sesión con tus credenciales. Eso sí, te recomendamos tener precaución con el uso de esta app, pues es bien sabido que WhatsApp suspende las cuentas de los usuarios que son pillados usando mods.