Había pasado mucho tiempo desde el último jailbreak de iOS. Esto se debe a los esfuerzos cada vez más arduos de Apple para garantizar la seguridad de todos sus equipos. Aún así, con el tiempo es probable que los desarrolladores encuentren vulnerabilidades del sistema que les permitan modificar algunas de las restricciones de iOS, garantizándole al usuario más libertad y capacidad para personalizar su móvil.

Sin embargo, ese no es el caso con este nuevo jailbreak, ya que no solo es el primero luego de mucho tiempo, sino que está disponible incluso para la última versión de iOS.

Esta hazaña es gracias al equipo de Unc0ver, quienes han desarrollado una herramienta capaz de hacer jailbreak sin muchos problemas. Como ya hemos mencionado, la novedad más importante es que permite hacer jailbreak a partir de iOS 11 en adelante, hasta llegar a la última versión del sistema operativo, iOS 13.5.

#unc0ver v5.0.1 is now out – https://t.co/FtG9c9kNtg.

— Pwn20wnd (@Pwn20wnd) May 24, 2020