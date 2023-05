NodoSports es la nueva opción para los amantes del deporte que disfrutan ver sus eventos favoritos de futbol, baloncesto, motociclismo, entre otros, completamente gratis. Sin embargo, probablemente esta no sea la primera vez que escuchas sobre esta app, ya que previamente se le conocía como NodoFlix o Nodito.

Ahora, con esta nueva versión, el usuario podrá gozar de muchas ventajas que no tenía en comparación con aplicaciones de stream de deportes como NodoFlix o NodoGO. Por ejemplo, NodoSports está diseñada para abarcar una mayor cantidad de dispositivos más allá de los móviles, como un Smart TV o un PC, y es por eso que en esta oportunidad te enseñaremos cómo instalar NodoSports en el televisor y PC.

¿Qué es NodoSports y en qué se diferencia de NodoFlix, Nodito o NodoGO?

Una desventaja de versiones como NodoFlix o Nodito, era que no estaban optimizadas para televisores, por ende, había que usar un mouse y apps de terceros para poder navegar por el menú de la aplicación. Sin embargo, con NodoSports ese no es un problema, ya que la aplicación te permite controlarla con un mando a distancia para mayor comodidad de sus usuarios.

Es importante mencionar que esta aplicación no es precisamente legal, puesto que no posee los derechos de la mayoría de los eventos deportivos que muestra, por ende, la app no puede encontrarse directamente en una tienda de aplicaciones. NodoSports debe instalarse como un APK, lo cual hace que pueda instalarse en televisores o dispositivos para TV que soporten este formato como los que tienen Android TV, Google TV o Fire TV. Opciones como los Smart TV de Samsung y LG quedan fuera de esta lista.

¿Cómo instalar NodoSports en tu Smart TV?

Si ya has instalado un APK antes en tu televisor, pues el proceso será muy sencillo para ti, pero si no eres experto en el tema no te preocupes, tenemos diferentes métodos que puedes probar, para instalar NodoSports en tu Smart TV, Chromecast, Fire TV Stick, etc. Puedes instalar el APK en tu TV con la app de APKMirror, puedes instalar un APK en tu TV usando solo tu móvil, o puedes seguir los pasos que te dejamos a continuación:

Descarga la aplicación Downloader en tu televisor e instálala en tu Android TV o Fire TV.

e instálala en tu Android TV o Fire TV. Concédele el permiso a la app para que pueda acceder a tu almacenamiento.

a la app para que pueda acceder a tu almacenamiento. Ingresa en la app Downloader y, e introduce la siguiente dirección en la barra de búsqueda: bit.ly/noditoapk

y, e introduce la siguiente dirección en la barra de búsqueda: bit.ly/noditoapk Se abrirá una nueva página, presiona Descargar APK .

. Si al intentar instalarla te sale un mensaje que dice que no tienes los permisos suficientes para instalar esa app, dirígete a la sección de Configuración .

. y luego presiona el botón de Instalar para que poder tener NodoSports.

Y ya con eso debería estar listo, en caso de que no encuentres la app en el menú de tu Smart TV, lo único que debes hacer es ir a la sección de Configuración, entrar en la opción de Apps y abrir la app de NodoSports. Cada vez que quieras abrir la app, tendrás que hacerlo por la sección de Configuración, o puedes instalar SideApps para abrir apps en tu tele sin cambiar el launcher.

¿Cómo instalar NodoSports en tu PC con Windows 10 o Windows 11?

Pues, no existe una versión en específico para PC de NodoSports, pero eso no significa que no puedas gozar de esta app desde tu ordenador. Lo único que necesitas es un emulador de Android si tienes Windows 10 o puedes instalar el APK directamente en Windows 11 gracias a su función que te permite instalar apps de Android.

¿Cómo instalar NodoSports en un PC con Windows 10?

Debido a que Windows 10 no posee una función integrada para poder instalar aplicaciones de Android, es necesario descargar un buen emulador de Android como, por ejemplo, la última versión de BlueStacks. Una vez que ya la tengas instalada, sigue los pasos a continuación para instalar NodoSports en un PC con Windows 10:

Abre la app de Bluestacks y ve al menú principal.

y ve al menú principal. En la pantalla principal, en la parte derecha está el icono para instalar APK , presiónalo.

, presiónalo. Selecciona el APK de NodoSports y permítele que se instale.

Y con eso ya estará listo, es un proceso bastante sencillo y por supuesto, también funciona para instalar NodoSports en Windows 11, sin embargo, queremos que tengas varias opciones, para que puedas escoger la que más te llame la atención. Así que permítenos enseñarte algunas alternativas en Windows 11.

¿Cómo instalar NodoSports en un PC con Windows 11?

La función de Windows 11 para instalar apps de Android aún está algo limitada a nivel regional, así que para poder instalar NodoSports en un PC con Windows 11 te ofrecemos nuestro artículo sobre cómo instalar un APK en Windows 11. Sin embargo, si ese método no te funciona, no te preocupes, tenemos una tercera opción que puedes intentar.

Lo primero que debes hacer es instalar el subsistema de Windows para Android o Windows Subsystem for Android, como también se le conoce. Este viene disponible con la app de Amazon Appstore, pero esa aplicación no está disponible en muchos países y su catálogo de apps es bastante limitado, así que mejor sigue estos pasos:

Copia en tu portapapeles el siguiente enlace de descarga «https://www.microsoft.com/en-us/p/windows-subsystem-for-android/9p3395vx91nr».

«https://www.microsoft.com/en-us/p/windows-subsystem-for-android/9p3395vx91nr». Ingresa en este enlace para poder descargar el software y pega la dirección que recién acabas de copiar .

. En el menú desplegable junto a la barra, configura la descarga en «Slow» y presiona la opción con el símbolo ✔.

y presiona la opción con el símbolo ✔. Se te mostrarán todas las versiones de Windows Subsystem for Android, ve hasta el final y selecciona la última opción para descargarla .

. Si no se quiere descargar, es porque Microsoft bloquea en primeras instancias estos archivos. Basta con presionar los tres puntos en la descarga, hacer clic en Conservar y luego en Mantener de todos modos , para iniciar la descarga.

y luego en , para iniciar la descarga. Ya descargada, ingresa en el buscador de tu Windows, escribe PowerShell e ingresa en Powershell seleccionando la opción de Ejecutar como administrador .

e ingresa en Powershell seleccionando la opción de . Cuando PowerShell esté abierto, ingresa este comando «cd C:\» y presiona Enter.

«cd C:\» y presiona Enter. Posteriormente, ingresa este segundo comando «cd .\usuarios\NombreDeUsuario\NombreDeCarpeta» y presiona Enter. Es importante aclarar que la sección de \usuarios\NombreDeUsuario\NombreDeCarpeta debe ser cambiada por la dirección exacta en la que está descargado el Windows Subsystem for Android.

por la dirección exacta en la que está descargado el Windows Subsystem for Android. Ya para finalizar, solo faltaría ingresar este último comando «add-appxpackage .\MicrosoftCorporationII.WindowsSubsystemForAndroid_1.7.32815.0_neutral___8wekyb3d8bbwe.Msixbundle» y luego presiona Enter. Recuerda que el nombre utilizado en este comando es el de la última versión disponible del subsistema para cuando se redactó este artículo, así que, si tu archivo tiene otro nombre, asegúrate de cambiarlo.

Ya con esto estas un paso más cerca a poder instalar apps como NodoSports en tu PC con Windows 11. Vale la pena mencionar que esto es algo que solo se tiene que hacer una vez, ya cuando tengas instalado el susbsistema podrás instalar todos los APK que quieras de forma más rápida y sencilla. Ahora, para terminar de instalar NodoSports en tu PC con Windows 11, sigue los pasos a continuación:

Descarga el APK de NodoSports utilizando el siguiente enlace.

utilizando el siguiente enlace. Ahora, necesitas descargar el programa de ADB installer para Windows, utilizando este enlace.

para Windows, utilizando este enlace. Descomprime el archivo descargado y mueve el APK de NodoSports desde donde estaba hasta la carpeta descomprimida , la cual probablemente venga con el nombre «platform-tools».

, la cual probablemente venga con el nombre «platform-tools». Ve al buscador de Windows 11 y escribe «Activar o Desactivar Características de Windows», habilita las opciones Plataforma de máquina virtual y Plataforma de hipervisor de Windows y luego presiona Aceptar. Al hacer esto, puede que se tarde unos cuantos minutos, una vez que el proceso haya culminado, lo mejor será reiniciar tu PC.

y luego presiona Aceptar. Al hacer esto, puede que se tarde unos cuantos minutos, una vez que el proceso haya culminado, lo mejor será reiniciar tu PC. Entra en Windows Subsystem for Android, activa el Modo para desarrolladores y presiona en la opción de Administrar la configuración del desarrollador .

. Ahora ingresa en la parte de Dirección IP que está justo debajo y presiona el botón de Actualizar , esto generará una dirección IP, presiona el botón de Copiar para copiarla en tu portapapeles.

, esto generará una dirección IP, presiona el botón de para copiarla en tu portapapeles. Ahora ve al buscador de Windows 11 y escribe CMD , lo cual hará que aparezca la opción de Símbolo del sistema, ábrela seleccionando la opción de Ejecutar como administrador .

, lo cual hará que aparezca la opción de Símbolo del sistema, ábrela seleccionando la opción de . Ingresa el siguiente comando en el símbolo del sistema «cd C:\usuarios\NombreDeUsuario\NombreDeCarpeta\» y presiona Enter. Es importante recordar que hay que cambiar la ruta en el comando por la dirección en la que se encuentra la herramienta de ADB installer.

por la dirección en la que se encuentra la herramienta de ADB installer. Posteriormente, tendrás que utilizar un segundo comando, el cual es «adb connect 172.29.50.143″ y presiona Enter. La dirección IP que ingresarás aquí debe ser la misma que copiaste en los pasos anteriores del Windows Subsystem for Android.

del Windows Subsystem for Android. Para terminar con el proceso, debes ingresar este último comando «adb install nodosports.apk» y presiona Enter. Es decir, el nombre que tiene el APK de NodoSports, por supuesto, si el nombre del APK es diferente, recuerda que hay que cambiarlo.

Una vez completados todos estos pasos, ya deberías contar con NodoSports instalado en tu PC con Windows 11. Puedes encontrarlo buscando en tu menú de Windows o puedes crearle un acceso directo para que aparezca en tu pantalla principal y sea más fácil ingresar a esta app.

Eso ha sido todo por ahora con nuestro artículo sobre cómo instalar NodoSports en el televisor y PC, sin duda es un proceso bastante prolongado, pero vale la pena para poder ver de la forma más cómoda tus eventos deportivos favoritos completamente gratis. Si tienes alguna, duda déjala en la sección de comentarios y estaremos felices de poder ayudarte.