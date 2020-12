Uno de los mejores Android TV Box que puedes comprar, es el Xiaomi Mi Box S. Sin duda, un dispositivo que cuenta con unas características técnicas de altura, además de una serie de funciones que te permitirán exprimir al máximo las posibilidades de este gadget.

El problema es que en muchos casos no conocemos algunos trucos del Xiaomi Mi Box S para sacarle más partido a este completo Android TV Box de la firma asiática. Un dispositivo que cuenta con el sistema operativo para Smart TV de Google, por lo que podrás disfrutar de su completo catálogo de juegos y aplicaciones, además de servicios de contenidos bajo demanda como Netflix o Amazon Prime Video.

Si utilizas este dispositivo de Xiaomi de forma habitual, te habrás encontrado en alguna ocasión con que querías hacer una captura de pantalla con el Mi Box S y no sabías cómo hacerlo. Y no, hacer una foto a la pantalla de la tele con el móvil no es una solución válida.

Así podrás hacer una captura de pantalla en tu Xiaomi Mi Box S

Por suerte, la solución para hacer una captura de pantalla en tu Xiaomi Mi Box S es sumamente sencilla. Como te hemos indicado, este gadget funciona con Android TV, por lo que tan solo vas a necesitar un elemento para realizar esta acción: el mando a distancia.

Sí, el mando de la Mi Box S cuenta con un combo de botones que te permitirá hacer una captura de pantalla en tu Android TV Box de la forma más sencilla. Para ello, solo has de pulsar el botón de encendido junto a la tecla de bajar el volumen, exactamente igual que en un teléfono móvil.

Ya te hemos dicho que la forma de hacer una captura de pantalla en tu Mi Box S de Xiaomi es realmente sencilla. Pero, a lo mejor se te ha roto el mando y utilizas uno genérico. Lo más probable es que esta combinación de botones funcione igual, pero por si acaso te damos una solución alternativa.

Para ello, tan solo has de descargar Android TV Remote Control, una app completamente gratuita y que convierte tu teléfono en un mando a distancia para la Mi Box S de Xiaomi o cualquier otro dispositivo Android. Dentro de la interfaz de la aplicación cuenta con una opción para hacer capturas de pantalla, por lo que más fácil imposible. Por último, te dejamos el enlace para que descargues la app.