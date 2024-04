Una de las mejores cosas del Redmi Watch 3 Active es que de serie ofrece una personalización extensa. Tiene una amplia gama de esferas con más de 200 opciones disponibles para que puedas elegir la que mejor se adapte a tu gusto, estado de ánimo u ocasión particular.

Ahora bien, si has llegado hasta aquí es porque no sabes dónde se pueden descargar esferas para el Redmi Watch 3 Active. Pero no te preocupes, a continuación te mostraremos cómo descargar nuevos watchfaces para tu reloj paso a paso.

Cómo descargar esferas en el Redmi Watch 3 Active

Para descargar nuevas esferas en tu Redmi Watch 3 Active, sigue estos pasos sencillos:

Asegúrate de que tu reloj esté conectado a tu teléfono y que ambos dispositivos tengan conexión a Internet.

y que ambos dispositivos tengan conexión a Internet. Abre la aplicación Mi Fitness en tu teléfono , que es la aplicación oficial para gestionar tu Redmi Watch 3 Active.

, que es la aplicación oficial para gestionar tu Redmi Watch 3 Active. Ve al apartado Dispositivos y selecciona Gestionar esferas del reloj .

y selecciona . Ahora verás dos secciones: Online (el catálogo de watchfaces que puedes descargar) y Mis esferas de reloj (los watchfaces que ya tienes descargados en el reloj).

(el catálogo de watchfaces que puedes descargar) y (los watchfaces que ya tienes descargados en el reloj). Si quieres descargar una nueva esfera, quédate en el apartado Online, elige la que más te guste tocando sobre ella y pulsa en Aplicar para iniciar la descarga.

para iniciar la descarga. Espera unos segundos a que termine la instalación y listo. Automáticamente, la esfera descargada se pondrá en el reloj.

Es importante mencionar que el Redmi Watch 3 Active viene con 4 esferas preinstaladas y ofrece más de 200 esferas adicionales que puedes descargar con este método. Además, puedes cambiar el estilo de la esfera directamente desde tu reloj, lo que te permite personalizar su aspecto según tus preferencias.

Cómo eliminar una esfera descargada en el Redmi Watch 3 Active

Abre la app Mi Fitness .

. Entra en Dispositivos .

. Selecciona Gestionar esferas del reloj .

. Ve a la sección Mis esferas de reloj .

. Toca la esfera que quieres desinstalar.

que quieres desinstalar. Pulsa en Eliminar.

Cómo descargar esferas personalizadas en el Redmi Watch 3 Active

Si quieres poner una foto tuya como esfera del Redmi Watch 3 Active, entonces te interesa aprender a descargar esferas personalizadas. La aplicación oficial del reloj te permite crearlas y descargarlas de esta manera:

Entra en la app Mi Fitness .

. Ve a Dispositivos > Gestionar esferas del reloj .

. Selecciona Personalizar .

. Verás varias opciones de «álbum» que básicamente son el formato de la esfera personalizada. Elige el que más te guste.

que básicamente son el formato de la esfera personalizada. Elige el que más te guste. Toca en Foto personalizada y selecciona una imagen que tengas en la galería de tu móvil.

y selecciona una imagen que tengas en la galería de tu móvil. Ajusta el tamaño de la imagen y presiona en Continuar .

. Pulsa en Aplicar.

¡Ya está! De esa manera, puedes tener una esfera con la imagen que quieras en tu Redmi Watch Active 3.

¿Se pueden descargar esferas para el Redmi Watch 3 Active fuera de la app Mi Fitness?

Hemos investigado un buen rato para ver si existe la posibilidad de descargar esferas de terceros para el Redmi Watch 3 Active y no encontramos nada. Al parecer, Xiaomi ha hecho cambios en el firmware de sus relojes inteligentes más recientes para impedir la instalación de esferas por fuera de la app oficial, Mi Fitness. Por eso, no hay aplicaciones como Amazfaces para el Redmi Watch 3 Active.

Lo más cerca a descargar esferas externas es la opción «Personalizar» que ofrece la app Mi Fitness en el apartado Gestionar esferas del reloj. Allí, podrás poner la imagen que quieras como esfera usando uno de los cinco formatos disponibles. De cualquiera manera, si descubres una manera de descargar esferas para el Redmi Watch 3 Active por fuera de la app oficial, déjanoslo saber en los comentarios.