Una de las grandes ventajas de los smartwatches frente a los relojes tradicionales es que puedes cambiar su apariencia fácilmente cuando quieras. Solo tienes que ponerle otro watchface o esfera y listo. Ahora bien, si has llegado a aquí de seguro es porque ya te aburriste de las esferas que trajo tu smartwatch de fábrica y ahora estás buscando unas nuevas. Por suerte, en Google Play y App Store hay muchísimas apps que te permitirán añadir nuevos watchfaces a tu reloj inteligente.

Eso sí, no podrás usar cualquier app que encuentres en las tiendas. En primer lugar, tienes que estar consciente de qué sistema operativo usa tu reloj (Wear OS, Watch OS, Tizen, Amazfit OS, etc.) y en consecuencia descargar una aplicación compatible con él. A continuación, te presentaremos las mejores apps para cambiar de watchface, especificando con cuáles sistemas operativos son compatibles para que descargues la apropiada para tu smartwatch.

Las mejores apps para cambiar el watchface de tu reloj con Wear OS

Si tienes un smartwatch que usa Wear OS (antes conocido como Android Wear), como el TicWatch S o los Fossil y Michael Kors, podrás cambiarle el watchface con cualquiera de las siguientes aplicaciones.

Reloj Wear OS, la herramienta oficial de Google para cambiar de esfera

Google, la compañía que desarrolla Wear OS, ofrece la aplicación Reloj Wear OS que te permite sincronizar tu smartwatch con tu móvil Android o iPhone para aprovecharlo al máximo. Esta app también cuenta con una gran variedad de watchfaces personalizables que puedes adaptar a tu estilo. La app te deja añadir a tu watchface favorito información adicional como el tiempo, los pasos, las pulsaciones y hasta un botón para activar el cronómetro rápidamente.

Técnicamente es la app oficial para configurar tu reloj con Wear OS, así que es la mejor opción para cambiar de watchface en Wear OS.

Facer, más de 100000 watchfaces para poner a tu reloj

Facer es una de las apps más populares para descargar watchfaces para tu reloj inteligente. Ofrece más de 100 mil esferas con diferentes diseños y estilos que puedes instalar a tu reloj con Wear OS. La mayoría de ellas son gratis, aunque también hay opciones premium (de pago) que son de mayor calidad. Y si no te convence ningún watchface, Facer te da la opción de crear el tuyo propio desde su sitio web.

Twelveish, un watchface con texto personalizado

Si quieres un estilo diferente y minimalista, Twelveish te encantará. Este watchface de código libre te permite ver toda la información del reloj en forma de texto. La fuente y el color del texto se puede cambiar según tu estilo, así como la posición de la hora, la fecha, la batería, el clima, etc. Sin dudas, Twelveish es uno de los watchfaces más originales y graciosos que hemos visto, así que no dejes de probarlo.

FACE-ify, un amplio catálogo de esferas para elegir y personalizar

Los watchfaces que ofrece la app FACE-ify quizás no son los de mayor calidad, pero al menos son muy variados en cuanto a diseño y, además, puedes personalizarlos con tus propias fotos o imágenes. Incluso, la app te permite cambiarles el color, la posición de los iconos y prácticamente todo. Lo malo es que algunas de sus mejores funciones son de pago.

Caras de reloj, watchfaces con estilos minimalistas y elegantes

Pero si lo tuyo es un estilo más convencional, elegante y minimalista, deberías probar los watchfaces de la app Caras de reloj. En total, esta aplicación ofrece 9 esferas muy bien diseñadas y pensadas para diferentes necesidades y gustos. Cada una de ellas se puede modificar mínimamente por si no te gusta algo en particular de su diseño.

A/D Watchface, una esfera con hora analógica y digital a la vez

Ahora bien, en caso de que estés buscando un watchface simple, pero funcional, gratuito y sin anuncios, el A/D Watchface creado por Maarten Van Giel es nuestra mejor recomendación. Te ofrece la hora de forma analógica y digital al mismo tiempo y puedes personalizar todas sus partes fácilmente, incluyendo el tipo de letra y los colores. Seguramente no es el watchface más atractivo que puedes usar, pero sin dudas es uno de los más útiles.

Bubble Cloud, un mosaico de burbujas para tu smartwatch

Bubble Cloud es un launcher para Wear OS que organiza todas las aplicaciones y funciones del reloj en un mosaico de círculos de colores muy atractivos a la vista. Por si fuera poco, este launcher tiene una versión para Android que te permite hacer que tu reloj y tu móvil tengan el mismo estilo. Por ello, nos parece uno de los watchfaces más bonitos para tu smartwatch.

Las mejores apps para cambiar el watchface de tu smartwatch Samsung (Tizen)

Samsung dejó de hacer relojes con Android desde hace mucho tiempo. Sus smartwatches más recientes usan el sistema operativo Tizen. Por eso, no puedes cambiarles su watchface con las apps que te presentamos antes (que son para Wear OS). Debes usar las siguientes aplicaciones.

MyGalaxyWatch, encuentra los mejores watchfaces para tu smartwatch Samsung

MyGalaxyWatch es un sitio web que recopila las mejores esferas para relojes inteligentes Samsung disponibles en la Galaxy Store. Desde esta página no descargarás nada, sino que serás redirigido a la tienda oficial de Samsung para instalar los watchfaces que te interesan. La ventaja de usar este sitio web es que te ofrece mucha información e imágenes de los watchfaces y te permite filtrarlos por categorías y estilos para que así encuentres el que estás buscando mucho más rápido.

Acceder | MyGalaxyWatch

Facer, muchos watchfaces de todo tipo

Sí, Facer también es compatible con Tizen. Específicamente, esta app permite instalar nuevos watchfaces en los relojes Samsung Gear S2 y S3. Eso sí, para usarla, tendrás que instalar su versión de Google Play Store y su versión disponible solamente en la Samsung Galaxy Store llamada “Facer Companion para Gear S2 y S3”. Una vez que instales ambas apps, ya podrás cambiar de watchface con ella. Te ofrece más de 15000 esferas para tu smartwatch Samsung, así que pruébala.

Watch Faces, descarga y crea tus propios watchfaces para tu reloj

Watch Faces es otra aplicación que tiene muchísimas esferas para descargar creadas por la comunidad. Además, cuenta con una opción para que tú mismo puedas crear watchfaces según tus preferencias. Es compatible con toda la gama de relojes Samsung Gear y Samsung Watch, así como con dispositivos con Wear OS y Watch OS. Como verás, esta app es muy similar a Facer, lo cual es bueno ya que así tienes más watchfaces para elegir.

Las mejores apps para cambiar el watchface de tu smartwatch Amazfit o Xiaomi

En el último tiempo, Xiaomi y Huami han lanzado una gran variedad de relojes, entre los que destacan el Amazfit GTS y las populares Xiaomi Mi Band. Estos smartwatches usan un sistema operativo propio llamado Amazfit OS que se modifica dependiendo de las características particulares de cada dispositivo. Por ello, para cada reloj de Xiaomi y Huami encontrarás una app de watchfaces específica. Aquí abajo te dejamos las mejores.

Amazfaces, más de 70000 watchfaces para tu Amazfit o Xiaomi Mi Band

La app que más esferas ofrece y que es compatible con la mayoría de dispositivos Amazfit/Xiaomi es Amazfaces. En esta app podrás encontrar más de 70 mil watchfaces compatibles con tu Amazfit Bip, Cor, Pace, Stratos, Verge, Verge Lite, GTR, GTR 2, GTS, GTS 2, GTS 2 mini o T-Rex, así como con tu Xiaomi Mi Band 4 o Mi Band 5. Eso sí, para algunos relojes debes seguir un procedimiento específico de instalación de watchfaces, por lo que te recomendamos leer las instrucciones en la descripción de la app en la tienda.

Las apps de watchfaces creadas por OC7 Software para Amazfit GTS, Bip, Cor y Xiaomi Mi Band

Si tienes un reloj Amazfit GTS, Bip, Bip S, Bip Lite, Cor, Band 5 o Xiaomi Mi Band 4 o Mi Band 5, el desarrollador OC7 Software ha creado las apps que estás buscando. Las aplicaciones creadas por este desarrollador te ofrecen un gran catálogo de watchfaces diseñados específicamente para tu smartwatch y te permiten instalarlos de manera relativamente fácil. De todas formas, en el siguiente artículo te explicamos cómo instalar watchfaces en el Amazfit GTS usando estas apps (el procedimiento es similar para el resto de relojes).

Las apps de OC7 Software también te permiten instalar los watchfaces en formato .bin que descargues de Internet, por lo que son imprescindibles para todos los dueños de un reloj Amazfit GTS, Bip o Xiaomi Mi Band. Aquí te dejamos todas sus apps, pero recuerda que solo debes usar la que corresponda al modelo específico de smartwatch que tengas.

Watchfaces para las Xiaomi Mi Band, Amazfit GTS, GTS 2, GTR 2 y Bip con las apps de Rokitskiy.DEV

Otro desarrollador que ha lanzado un montón de aplicaciones para cambiar el watchface de los principales relojes de Amazfit y Xiaomi es Rokitskiy.DEV. Sus apps realmente son muy buenas y te permiten tanto descargar como instalar una gran variedad de esferas para tu smartband o smartwatch marca Xiaomi-Amazfit. Sin más, te dejamos con todas las aplicaciones de este desarrollador, pero no olvides que solo necesitas usar la que corresponde a tu reloj.

SmartWatchCenter, muchos más watchfaces para relojes Xiaomi o Amazfit

SmartWatchCenter también es un desarrollador con una ingente cantidad de aplicaciones para cambiar el watchface de tu Xiaomi Mi Band 4 o 5, Amazfit GTS, GTS 2, GTR, GTR 2, T-Rex, Bip S, Bip, Cor y Verge Lite. Con sus aplicaciones podrás encontrar nuevas esferas, descargarlas e instalarlas, todo en un solo lugar. ¿Te interesan? Descarga la correspondiente a tu móvil desde las siguientes opciones.

Watchface for Amazfit, por si aún no has tenido suficiente…

Y si con todas las apps que te hemos presentado hasta ahora aún no consigues un watchface de tu estilo, entonces prueba con Watchface for Amazfit. En esta app encontrarás watchfaces para los Amazfit GTR, GTR 2, GTS, GTS 2, GTS 2 mini, T-Rex, Pace, Stratos, Verge, Verge Lite y la smartband Amazfit X. El proceso de instalación de las esferas con Watchface for Amazfit no es muy intuitivo que digamos, así que presta atención a las instrucciones que te darán que no son muy difíciles de seguir.

Por cierto, el desarrollador de esta app también tiene aplicaciones de watchfaces separadas para las Xiaomi Mi Band 4 y 5, y los Amazfit Bip y Bip S.

La mejor app para cambiar el watchface de tu smartwatch Huawei

En el caso de Huawei, sus smartwatches tienen un sistema operativo propio llamado Lite OS. Desafortunadamente, no hay muchos desarrolladores que creen watchfaces para este sistema operativo. Así que, si tienes un smartwatch Huawei Watch GT, GT2, GT2e o Watch GT 2 Pro, lo mejor es que cambies de watchface desde las opciones oficiales: la app de Salud de Huawei o la app de Temas de Huawei.

La única app de terceros con buenos watchfaces para smartwatches Huawei que hemos encontrado es Huawfaces. Esta app es compatible con los Watch GT, GT2 (46mm / 42mm), GT2 Pro y GT2E de Huawei. En ella encontrarás watchfaces que la tienda de Huawei no ofrece, aunque para instalarlos necesitarás igualmente tener la app Salud de Huawei.

Las mejores apps para cambiar el watchface de tu Apple Watch

A pesar del estricto control que Apple tiene sobre sus dispositivos, existan muchas apps para cambiar el watchface de los Apple Watch. La opción oficial que ofrece la compañía de la manzana para descargar nuevos watchfaces es la Galería de carátulas que está en la app Apple Watch. Si ya conoces estos watchfaces y estás buscando otros, mira los que te ofrecen las siguientes aplicaciones.

Watchfacel‪y, unos 100 nuevos watchfaces para tu Apple Watch

Si tienes un Apple Watch con watchOS 7 y la función FaceSharing, puedes usar la app de watchfaces llamada Watchfacely. Con esta app podrás acceder a unas 100 nuevas esferas creadas por la comunidad (y se agregan nuevas cada cierto tiempo). Además, podrás instalarlas en tu reloj fácilmente desde la propia app.

Buddywatch, descarga más esferas para tu Apple Watch

Buddywatch es otra aplicación que te ofrece un amplio catálogo de watchfaces para tu Apple Watch con estilos muy diferentes. En ella podrás descargar esferas minimalistas, elegantes, sobrias, llamativas, analógicas, digitales, entre otras. Realmente hay una gran variedad de watchfaces para descargar en Buddywatch, por lo que es sin dudas una de las mejores apps que podemos recomendarte para cambiar la apariencia de tu Apple Watch.

iFaces, temas y esferas personalizadas para el Apple Watch

Pero si quieres crear tus propios watchfaces para el Apple Watch, entonces dale una oportunidad a iFaces. Esta app te permite personalizar a tu manera las esferas de tu Apple Watch con muchas opciones. Además, te ofrece varios fondos de pantalla animados para tu reloj. También te brinda varios temas predefinidos que puedes usar en el Apple Watch sin complicaciones.

¡Y eso es todo! Esperamos que te hayan gustado estas aplicaciones y que ahora tu smartwatch luzca mejor con los nuevos watchfaces que descargaste.