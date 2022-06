¿Quieres compartir en redes sociales un clip de un streamer de Twitch que te ha hecho mucha gracia o te parece interesante? Entonces has llegado al sitio indicado. En este artículo te explicaremos cómo descargar clips de Twitch de forma fácil y rápida. Por si no lo sabes, los clips son pequeñas partes de un directo que los espectadores recortan manualmente para poder compartirlo en Twitter, TikTok, Instagram, etc.

Gran parte del éxito de muchos streamers de Twitch se debe a clips suyos que se han hecho virales en otras redes sociales. Pero los streamers no son los únicos que se benefician de los clips. Muchas personas han logrado crear canales de YouTube Shorts exitosos con solo compartir los clips de sus streamers de Twitch favoritos. Además, es relativamente fácil ganar popularidad en redes sociales solo compartiendo clips de streamers famosos.

¿Tú también quieres hacerte viral con clips de Twitch? Aquí te enseñamos a descargarlos y crearlos. Vamos allá…

Cómo descargar clips de Twitch desde tu móvil o PC

Para descargar un clip de Twitch usaremos un descargador online de vídeos de Twitch, así que puedes seguir este tutorial tanto en tu móvil como en tu PC. Lo único que tienes que hacer es lo siguiente:

Abre el clip en Twitch que quieres descargar. Si no lo encuentras, ve al perfil del streamer a quien pertenece y búscalo en la sección de Clips.

que quieres descargar. Si no lo encuentras, ve al perfil del streamer a quien pertenece y búscalo en la sección de Clips. Toca la pantalla para que te aparezcan los controles de reproducción.

Presiona el botón de Compartir que está en la parte superior (es el icono de tres puntos unidos por dos rayas).

que está en la parte superior (es el icono de tres puntos unidos por dos rayas). Selecciona Copiar vínculo .

. Ahora, abre el navegador de tu móvil o PC y entra en la web Clipr.

Una vez allí, pega el enlace copiado antes en el único cuadro de texto que verás.

antes en el único cuadro de texto que verás. Por último, pulsa en Download now .

. Te pedirá que elijas la calidad con que quieres descargarlo. Selecciona la que desees pulsando en Download.

¡Eso es todo! De esa manera, el vídeo se habrá guardado en tu dispositivo y podrás subirlo a cualquier red social o app de mensajería que quieras.

Cómo crear y editar clips de Twitch desde el móvil o PC

Si el clip de Twitch que quieres descargar no ha sido creado por ningún usuario, no podrás usar el método anterior que requiere que el clip ya exista en la plataforma. Lo que debes hacer es crear tú mismo el clip para luego descargarlo. Esto se puede hacer muy fácil desde tu ordenador o móvil de la siguiente manera:

Abre el directo en Twitch del streamer que quieres clipear. Puede ser un directo que ya acabó o un directo que aún se está emitiendo.

que quieres clipear. Puede ser un directo que ya acabó o un directo que aún se está emitiendo. Toca la pantalla para que te aparezcan los controles de reproducción.

Pulsa el botón de clip que está entre la rueda de engranaje y el icono de compartir en la parte superior.

que está entre la rueda de engranaje y el icono de compartir en la parte superior. Espera un momento a que el clip se genere. Se creará uno de los últimos 30 segundos desde que pulsaste el botón.

desde que pulsaste el botón. Una vez que el clip se cree, de seguro querrás editarlo. Para ello, presiona en Editar .

. Ponle un título y recorta el vídeo si quieres.

y recorta el vídeo si quieres. Finalmente, toca en Publicar para hacerlo público. El proceso es similar en PC, solo que hay más opciones de edición.

para hacerlo público.

Ahora de seguro te preguntarás… ¿dónde veo los clips de Twitch que he creado desde el móvil? Actualmente, no hay forma de encontrarlos en la app para móviles, salvo que revises todos los clips del streamer que clipeaste. Solo podrás encontrar los clips de tus propios directos yendo a tu perfil.

¿Cómo ver todos clips que he creado en Twitch?

En cambio, desde el navegador de tu PC, puedes encontrar todos los clips que has creado de esta forma:

Pincha este enlace para entrar en el Dashboard de Twitch desde tu PC.

para entrar en el Dashboard de Twitch desde tu PC. En la parte derecha, selecciona Contenido .

. Elige Clips.

Allí podrás ver tanto los clips que has creado como los clips de tu canal. Podrás copiar sus enlaces y descárgarlos con el método que te mostramos al inicio. Incluso, podrás seleccionar los clips que desees y eliminarlos. Ten en cuenta que los streamers también pueden eliminar los clips que has hecho de sus directos, así que si no encuentras uno, ya sabes la razón.

Y por si te interesa, aquí te explicamos cómo tener Twitch Prime gratis sin tarjeta.