Es normal que, si tienes años utilizando la misma cuenta de Facebook, le hayas dado like a una que otra página que quizás ya no te interesa seguir. Páginas que con el pasar de los años no envejecieron bien, que actualmente se dedican a publicar spam, o cualquier otra cosa que simplemente no te interesa ver.

Que por cierto, si sigues alguna página que sube contenido inapropiado, también te explicamos cómo puedes reportarla.

Sin importar cuál sea la razón que te motive a querer depurar las páginas que sigues en Facebook, en este artículo te explicaremos cómo hacerlo.

Así puedes dejar de seguir las páginas que ya no te interesan en Facebook

Anteriormente, el proceso para quitar los likes de las páginas era mucho más sencillo gracias a una aplicación llamada Facebook Cleanser.

Lo único que tenías que hacer, era iniciar la aplicación y esta automáticamente te mostraba todas las páginas a las que le hayas dado like en forma de lista.

De esta manera, podías indicarle a la app cuáles eran esas páginas que ya no te interesaba seguir. Incluso, podías dejar de seguir a todas las páginas de un solo golpe con un clic. Sin embargo, actualmente esto ya no funciona de esa manera.

Por el momento, no existe una forma en la que puedas dejar de seguir todas las páginas de Facebook a la vez. Así que no tendrás otra opción que dejar de seguir las páginas una por una.

Dejar de seguir páginas en Facebook desde tu móvil

Inicia sesión en tu cuenta de Facebook y dirígete a tu perfil.

Selecciona los tres puntos que se encuentran debajo de tu foto de perfil.

que se encuentran debajo de tu foto de perfil. Oprime la opción Registro de actividad.

Una vez allí, te aparecerán diferentes opciones en una presentación tipo cinta en horizontal que podrás desplazar. Desliza las opciones hacia la derecha hasta que encuentres la opción Me gusta de la página y selecciónala.

y selecciónala. Luego, te aparecerá un listado con todas las páginas que sigues.

Para dejar de seguir alguna de las páginas de la lista, solo tienes que oprimir los tres puntos que se encuentran a la derecha de la pantalla. Luego selecciona Ya no me gusta.

Dejar de seguir páginas en Facebook desde tu ordenador

Inicia sesión en tu cuenta de Facebook desde tu PC.

Selecciona tu foto de perfil para que se desplieguen las opciones.

para que se desplieguen las opciones. Haz clic en Configuración y privacidad.

Luego, oprime en Registro de actividad.

Entre las opciones, ubica Páginas, páginas que te gustan e intereses.

Te aparecerá un listado con todas las páginas a las que le has dado like hasta ahora. Para dejar de seguir alguna de ellas, solo debes darle clic a los tres puntos que aparecen en la parte derecha y oprime Ya no me gusta.

¡Y listo! De esta manera no te aparecerán más las publicaciones de esas páginas mientras navegues en tu Facebook.

