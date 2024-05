YouTube Music es actualmente una de las mejores alternativas a Spotify que puedes descargar. Sin embargo, al igual que Spotify, no es gratuita. Debes pagar una suscripción mensual para poder usar la app sin limitaciones. Por suerte, la versión para Android de YouTube Music se puede modificar para tener las ventajas Premium totalmente gratis. Y no, no tendrás que instalar un APK pirata que pondrá en peligro tu teléfono.

En este tutorial, te enseñaremos paso por paso cómo instalar YouTube Music Premium gratis en Android, modificando la app oficial tú mismo de forma legal con la ayuda de la app ReVanced Manager (sí, la misma que usamos para instalar YouTube ReVanced). Sin más preámbulos, sigue las indicaciones mostradas a continuación.

¿Por qué no instalar un APK de YouTube Music Premium?

Antes nada, nos parece pertinente aclarar por qué no simplemente te damos un APK de YouTube Music Premium hackeado. Al fin y al cabo, lo más fácil es instalar un APK que traiga todas las ventajas desbloqueadas y listo. Sin embargo, ese método (además de ser ilegal) es un muy inseguro, puesto que la persona que modificó el APK oficial puede haberle añadido una puerta trasera, un malware o cualquier otro tipo de modificación que perjudique tu móvil.

Por eso, lo mejor que puedes hacer es modificar tú mismo la app oficial, usando las herramientas de código abierto (son 100% seguras) que ofrece la comunidad. Así, estarás totalmente seguro de que la aplicación no contiene malware y que nadie está robando tus datos.

Pasos para instalar YouTube Music Premium gratis en Android

Para tener YouTube Music Premium gratis en tu Android, haz lo siguiente:

Descarga el APK de ReVanced Manager (si no lo ves, pulsa en «Assets» y selecciona la opción que pesa cerca de 40 MB).

Abre el APK descargado y pulsa en Instalar .

. Abre ReVanced Manager y otórgale el permiso de Instalar aplicación de fuentes desconocidas.

y otórgale el permiso de Instalar aplicación de fuentes desconocidas. Adicionalmente, ReVanced Manager te pedirá descargar más archivos necesarios. Presiona en OK.

Ahora, ve a la opción Patcher .

. Selecciona la opción Select an app .

. Verás YouTube Music como una opción (si la tienes instalada en tu móvil) junto con una casilla que dice «Suggested:«. Allí se indica la versión del APK de YouTube Music que debes descargar, pero si dice «Any version» simplemente descarga la última versión de YouTube Music disponible en APKMirror.

Una vez descargado el APK, vuelve a ReVanced Manager (en la sección «Select an app») y toca la opción Storage .

. Elige el APK que acabas de descargar y luego presiona el botón Patch.

Si todo ha salido bien, verás el mensaje «Patched» arriba. Pulsa en Install . Y vuelve a presionar Install cuando salga una ventana emergente.

. Y vuelve a presionar cuando salga una ventana emergente. Luego, toca en Instalar en la ventana de YouTube Music.

en la ventana de YouTube Music. Finalmente, tras completar la instalación, presiona el botón Open.

Verás el mensaje «MicroG GmsCore is not installed. Install it» y serás redirigido a la página de GitHub donde puedes descargar MicroG . Pulsa el botón Download de la casilla Default, salvo que tu móvil sea un Xiaomi o Huawei (en ese caso, presiona el botón Download de la casilla «Huawei, Xiaomi»).

. Pulsa el botón de la casilla Default, salvo que tu móvil sea un Xiaomi o Huawei (en ese caso, presiona el botón Download de la casilla «Huawei, Xiaomi»). Abre el APK descargado y presiona en Instalar para instalar los Servicios de MicroG.

para instalar los Servicios de MicroG. Tras instalarse MicroG, toca en Abrir.

Ve a Cuenta de Google .

. Presiona en Añadir cuenta de Google .

. Pincha en Iniciar sesión y sigue los pasos indicados para loguearte con tu cuenta.

y sigue los pasos indicados para loguearte con tu cuenta. Una vez que hayas configurado tu cuenta en MicroG, abre nuevamente YouTube Music .

. Verás una advertencia que te pide desactivar la optimización de batería para MicroG, así que pulsa en Continue y después en Permitir.

Si has hecho todo bien, no debería aparecer ningún anuncio de YouTube Music Premium en la app, pues ya tienes todas las ventajas. Por cierto, a esta versión de YouTube Music que has instalado también se le conoce como «YouTube Music ReVanced», por lo que se actualiza de la misma manera que YouTube ReVanced y ReVanced Extended.