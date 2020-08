Si le has dado “Me gusta” a una página de Facebook y has descubierto en los últimos días que se publica contenido que no tiene que ver con la temática de la página en cuestión, o bien denotas cierta agresividad por parte de los usuarios que siguen a esa página, no te preocupes. Puedes reportar ese tipo de comportamiento de forma simple y rápida.

La función que le permite a cualquier usuario dentro de Facebook reportar una página, está habilitada desde hace mucho tiempo. El problema es que esta opción “está algo escondida”, por lo que es necesario seguir una serie de pasos para poder hallarla y posteriormente utilizarla.

Cómo reportar una página de Facebook desde el móvil

El tutorial que te mostramos a continuación sirve tanto para Android como para iOS. Eso sí, deberás descargar la última versión de Facebook para no encontrar problemas al momento de reportar una página.

Dentro de la app de Facebook para Android o iOS, deberás buscar la página que quieres reportar .

. Una vez encontrada la página, deberás ingresar en la misma.

Por consiguiente, tendrás que pinchar sobre los tres pequeños puntos que se ubican a la derecha de la pantalla.

que se ubican a la derecha de la pantalla. Se desplegará un menú con distintas opciones, pincha sobre la que dice Buscar ayuda o reportar página.

Selecciona la opción que creas que se ajusta con tu reporte.

Dale al botón de color azul que dice Siguiente .

. Por último, pincha en Listo para reportar la página de Facebook.

Por otro lado, si la app de Facebook para Android te funciona lenta, o bien tu móvil es de gama baja, te recomendamos descargar Facebook Lite. Desde dicha versión también puedes reportar páginas en Facebook.

¿Se puede reportar páginas de Facebook desde el PC?

Sí, se puede reportar páginas desde la versión web de Facebook. Para ello tienes que seguir estos pasos que te dejamos a continuación:

Ingresa en la página de Facebook que quieres reportar.

Haz clic sobre los tres pequeños puntos que se ubican en la parte derecha de la pantalla.

que se ubican en la parte derecha de la pantalla. Se desplegará un menú, allí tendrás que hacer clic sobre Buscar ayuda o reportar página .

. Selecciona el motivo de tu reporte y envíalo.

Como puedes observar, los pasos que se deben realizar en PC son casi idénticos que en la versión móvil. Eso sí, te recomendamos activar la nueva versión de Facebook para que puedas encontrar la opción de “Reporte de página” mucho más rápido.

¿Qué pasa cuando reportas una página de Facebook?

Cuando reportas una página de Facebook, se genera un ticket que es enviado directamente a los empleados que se ocupan de este tipo de temas dentro de la red social. Si bien la revisión de este tipo de reportes no es inmediata, Facebook no suele tardar más de 1 o 2 días en revisarla.

Si el reporte enviado es correcto, y logran comprobar que esa página infringe alguna norma, Facebook les notificará a los dueños de la misma que deben realizar los cambios necesarios para no seguir incumpliendo el código de conducta.

Normalmente, una página de Facebook es cerrada solo cuando recibe más de 40 denuncias de forma mensual. Cuando esto ocurre, Facebook cierra la página en cuestión y elimina todo lo que está relacionado con dicha página.

Por último, pero no por eso menos importante, te recomendamos no reportar páginas sin motivo. Facebook toma medidas contra aquellos usuarios que utilizan esta función de forma incorrecta (como baneos temporales).