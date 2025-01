Desde su lanzamiento hace más de dos décadas, el Bluetooth no ha parado de evolucionar. Esta tecnología actualmente va en su versión 6.0 y ha ganado un montón de mejoras en cuanto a rendimiento, conexión y eficiencia energética.

Pues bien, una de las últimas novedades de esta tecnología inalámbrica es el llamado Bluetooth LE Audio. Se trata de un nuevo estándar que garantiza una mayor calidad de transmisión de audio y menor consumo energético.

¿Quieres saber más? Pues a continuación te explicamos por qué el Bluetooth LE Audio es la mejor forma de escuchar música con tu móvil y auriculares inalámbricos. Además, te contamos cómo saber si tus dispositivos son compatibles con Bluetooth LE Audio.

Qué es Bluetooth LE Audio

Bluetooth LE Audio es un estándar de transmisión de música más eficiente a nivel energético, con mejor calidad de audio y que además tiene mejoras adicionales. Este fue lanzado en 2022 y está disponible desde el Bluetooth 5.2 y sus versiones posteriores: 5.3, 5.4 y 6.0.

Es importante no confundir con Bluetooth LE, un estándar que se lanzó en 2013 y que, aunque también está diseñado para consumir menos energía, solo funciona con tareas que requieren una conexión breve y de poca cantidad de datos (no como la transmisión de audio). De hecho, se puede decir que Bluetooth LE Audio es la evolución al ámbito musical del Bluetooth LE de hace una década.

¿Cómo hace este estándar para lograr las ventajas energéticas y de fidelidad? Pues su principal atributo es la introducción del nuevo codec LC3. Este codec comprime la transmisión de audio, haciendo que ocupe menos ancho de banda (345 a 160 Kbps) y que tenga una tasa de bits más baja (32 a 16 bits) respecto al codec SBC que usa tradicionalmente el estándar de audio clásico de Bluetooth.

Este cambio en la compresión hace que la transmisión de audio por Bluetooth consuma menos energía. Y aunque se pudiera pensar que se está perdiendo fidelidad en la transmisión, el Bluetooth SIG (Special Interest Group) realizó un estudio y concluyeron que para los oyentes la calidad de audio es superior con Bluetooth LE Audio.

Sumado a esto, hay que mencionar que el Bluetooth LE Audio ofrece otras mejoras tales como una menor latencia, mayor estabilidad en la conexión (gracias a la tecnología Multi-Stream que conecta con ambos auriculares) y es compatible con Auracast, una solución que permite conectar una cantidad ilimitada de auriculares a una sola fuente de audio y de la que te hablamos a fondo en este artículo.

Para qué sirve el Bluetooth LE Audio

Gracias a todas las características que ya mencionamos anteriormente sobre el estándar Bluetooth LE Audio, estos serían los beneficios que brinda al escuchar música:

Mayor duración de la batería del móvil y auriculares gracias a la mejora en eficiencia energética que brinda el codec LC3.

gracias a la mejora en eficiencia energética que brinda el codec LC3. Mejor calidad de audio gracias a una fidelidad optimizada en la compresión, según el estudio realizado por Bluetooth SIG (Special Interest Group).

gracias a una fidelidad optimizada en la compresión, según el estudio realizado por Bluetooth SIG (Special Interest Group). Mayor estabilidad en la conexión gracias a la tecnología Multi-Stream que le permite al móvil mantener una conexión con múltiples dispositivos a la vez (se conectará a ambos auriculares a la vez y no solo a uno para que este envíe la transmisión al otro con los problemas de retraso y sincronización que esto supone).

gracias a la tecnología Multi-Stream que le permite al móvil mantener una conexión con múltiples dispositivos a la vez (se conectará a ambos auriculares a la vez y no solo a uno para que este envíe la transmisión al otro con los problemas de retraso y sincronización que esto supone). La posibilidad de disfrutar de experiencias de audio compartidas y masivas gracias a la tecnología Auracast con la que, por ejemplo, en una fiesta un montón de personas pueden conectar sus auriculares a una misma fuente de música para escuchar en simultáneo y de forma sincronizada.

gracias a la tecnología Auracast con la que, por ejemplo, en una fiesta un montón de personas pueden conectar sus auriculares a una misma fuente de música para escuchar en simultáneo y de forma sincronizada. Menor latencia en la transmisión de audio, lo que brinda ventajas competitivas en los videojuegos y también mejora la sincronización audio – vídeo al ver una película o serie usando auriculares.

Es importante mencionar que, para disfrutar de estas ventajas, tanto el dispositivo que será la fuente del audio (móvil, tablet, reproductor, etc.) como el receptor (auriculares, altavoces, etc.) deben ser ambos compatibles con Bluetooth LE Audio.

Cómo saber si tu móvil tiene Bluetooth LE Audio

Finalmente, debes saber que, aunque el LE Audio está disponible desde el Bluetooth 5.2, esto no significa que venga preestablecido en estas versiones. Es una característica añadida del Bluetooth y no todos los dispositivos suelen traerlo. De hecho, es más común que los dispositivos no sean compatibles con este estándar al ser tan reciente.

Para saber si tu móvil es compatible con Bluetooth LE Audio puedes hacer una búsqueda en Internet para ver si el fabricante lo especifica en sus características. Sin embargo, un truco que recomendamos es usar la app DevCheck para ver si tu móvil tiene Bluetooth LE Audio… ¿Cómo se hace? Pues de la siguiente forma:

Ve a la PlayStore y descarga DevCheck en tu móvil (abajo dejamos el enlace).

en tu móvil (abajo dejamos el enlace). Al finalizar la instalación, abre la app DevCheck.

DevCheck. Ve al apartado Hardware y allí baja hasta encontrar la sección Bluetooth .

y allí baja hasta encontrar la sección . Aquí tienes que fijarte en Soporte de LE Audio. Si tiene el check verde (✔) significa que tu móvil es compatible. Si tiene la (X) gris, significa que tu móvil no tiene Bluetooth LE Audio.

En el caso de los auriculares, de momento no existe una app que permita comprobar si estos son compatibles con Bluetooth LE Audio. Sin embargo, esta suele ser una característica que los fabricantes enfatizan las especificaciones, por lo que te recomendamos buscarlas en Internet.

Móviles y auriculares que soporta Bluetooth LE

Por último, aquí te dejamos una lista de los móviles y auriculares compatibles con Bluetooth LE Audio más populares del mercado:

Samsung Galaxy S23 / S23+ / S23 Ultra / S24 / S24+ / S24 Ultra / S25 / S25+ / S25 Ultra.

Samsung Galaxy Tab S9 / Tab S9+ / Tab S9 Ultra / Tab S10+ / Tab S10 Ultra.

Samsung Galaxy Z Fold 5 / Z Fold 6 / Flip 5 / Z Flip 6.

Google Pixel 8 / 8 Pro / Pixel 9 / 9 Pro / 9 Pro XL / 9 Pro Fold.

OnePlus 11 / OnePlus 12 / OnePlus 13.

Samsung Galaxy Buds 2 Pro / Buds 3 Pro.

Sony WF-1000XM5 / LinkBuds S / LinkBuds Open / LinkBuds Fit / Inzone Buds.

Google Pixel Buds Pro 2

OnePlus Bud Pro 2 / Buds Pro 3.

Earfun Air Pro 3.

JLab Epic Lab Edition Earbuds.

Huawei Freebuds 5.

Creative Aurvana Ace / Ace 2 / Air Pro / Air Plus.

Moondrop Golden Ages.

Y tú… ¿Crees que las ventajas del Bluetooth LE Audio hacen la diferencia?