En los últimos años, seguramente has sustituido el despertador convencional por la alarma del smartphone. Es una herramienta muy importante para llegar al trabajo, a las clases o a la cita de ese día, por lo que si falla sería una desgracia. Pues precisamente es lo que le pasa al reloj de Google.

La aplicación nativa de la compañía para los terminales móviles está presente en casi todos los fabricantes. Obviamente cuenta más presencia en aquellos dispositivos con Android puro, como los Google Pixel o los OnePlus. Vamos a contarte qué problema tiene y cómo puedes solucionarlo, si es que te ocurre.

¿Por qué no suena la alarma en Android?

La app de Google tiene un fallo a la hora de sonar la alarma, aunque no parece ser a nivel general, sino en unos cuantos dispositivos. No obstante, el problema es grave, ya que el móvil no suena en la hora que has establecido.

Por los reportes de multitud de usuarios, la app permanece sin funcionar hasta un día completo. Lo peor de todo es que lo hace sin motivo aparente, ya que no aparece ninguna notificación ni mensaje de que la aplicación está funcionando mal. Tampoco se nota ningún fallo aparente a la hora de abrirla, así que son evidentes los sustos que está causando.

De esta manera, cuando programas una alarma para una hora determinada, la interfaz activa la misma y te muestra el tiempo restante para que suene, pero no lo hace. Si buscas el reloj de Google en la Play Store, ya te puedes imaginar el aluvión de críticas que tiene en las opiniones.

Cómo solucionar el bug en el reloj de Google

Antes de pensar que es fallo de tu móvil y que le pasa algo, deja que te contemos algo. La buena noticia es que tu terminal no tiene nada que ver en este asunto, ya que el problema del funcionamiento no está ahí sino en la propia aplicación. La mala noticia es que el fallo es irreversible, al menos de momento.

Aunque Google ya está al tanto de ello y promete una solución inmediata, todavía no hay solución para que el reloj de Google vuelva a funcionar bien. Los métodos como borrar el almacenamiento, borrar el caché o reinstalar la app no sirven en absoluto, ya que los usuarios siguen padeciendo el mismo problema al sonar la alarma.

La única solución pasa por descargar otra app para establecer alarmas y que no te vuelva a pasar. Una medida radical pero fácil de hacer y totalmente gratuita. Y es que en Google Play encuentras una infinidad de aplicaciones de despertador para Android, como Alarmy, AlarmMon y muchas más.