Debido a que en algunos países grabar una llamada puede ocasionar inconvenientes legales, Google ha tenido problemas para lanzar la grabación de llamadas en su app Teléfono. Técnicamente, esta función ha estado disponible en la aplicación desde abril del año pasado, pero no a todos los usuarios les aparece. Sin embargo, ahora Google finalmente ha activado la grabación de llamadas en sus móviles Pixel.

Recordemos que la app Teléfono es la aplicación nativa de llamadas de los Google Pixel. Por tanto, eso significa que ahora todos los Google Pixel pueden grabar llamadas nativamente sin necesidad de instalar una aplicación adicional. ¿Tienes un Google Pixel? Enseguida te contamos cómo activar esta genial función.

Cómo grabar llamadas en los Google Pixel

Usuarios con teléfonos Google Pixel 4a en India han confirmado que la función de grabar llamadas ya está disponible posiblemente en todos los países. Si quieres confirmarlo, aquí tienes los pasos a seguir para activar la grabación de llamadas en tu Pixel:

Abre la aplicación Teléfono (de Google).

(de Google). Ve a Configuración (esta opción sale en el menú de los tres puntos).

(esta opción sale en el menú de los tres puntos). Selecciona Grabación de llamadas y activa la función.

y activa la función. Luego, cuando recibas o hagas una llamada, verás un botón de Grabar en la interfaz de la app. Presiónalo y la llamada se grabará sola.

en la interfaz de la app. Presiónalo y la llamada se grabará sola. Dentro de las opciones de esta función, podrás elegir si quieres que la app elimine las llamadas grabadas automáticamente después de 7 días, 14 días, 30 días o nunca.

Cabe destacar que esta función se ha añadido a la app con una actualización del lado del servidor. Es decir, no es necesario actualizar la app; solo debes mantener tu móvil conectado a Internet. Si no te aparece, es porque en tu país o región es ilegal grabar llamadas sin una advertencia previa. En Reino Unido y Francia, por ejemplo, no es posible usar esta función.

Por otro lado, es importante mencionar que la grabación de llamadas en la app Teléfono de Google ha estado disponible desde hace varios meses en los móviles más recientes de Xiaomi y Nokia. Así que, en teoría, la función ya se puede usar en todos los móviles y en todos los países del mundo donde no estén prohibidas las apps de grabar llamadas.

Fuente | Android Central