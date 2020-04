Si te has encontrado de repente con que tu móvil Xiaomi no cambia la orientación de la pantalla al girarlo, no te preocupes, puede que uno de los ajustes se haya desactivado por completo. Aquí te vamos a explicar de forma simple qué es lo que tienes que hacer para poder solucionar este problema.

Cómo activar el giro de pantalla automático en móviles Xiaomi

Antes de mostrarte qué es lo que debes hacer para poder activar esta función en tu teléfono Xiaomi, es importante aclarar que a veces es necesario calibrar el móvil. Te recomendamos pinchar aquí y seguir este tutorial para descubrir si hay otro problema que hace que tu teléfono no gire la pantalla de forma automática.

Lo primero que debes hacer es ingresar a los Ajustes de tu móvil Xiaomi.

Ya dentro de los Ajustes del tu teléfono, tendrás que pinchar sobre la opción que dice Pantalla (la misma se encuentra dentro de la categoría que dice Personal ).

del tu teléfono, tendrás que (la misma se encuentra dentro de la categoría que dice ). En la categoría de Sistema , ubicada al final de todo, deberás activar la opción que dice Girar pantalla automáticamente .

, ubicada al final de todo, deberás . En cuestión de segundos, esta opción se añadirá a la barra de tareas de tu móvil Xiaomi. Desde allí puedes prender o apagar la función en cuestión (deslizando con tu dedo la pantalla desde arriba hacia abajo para que se muestren las funciones de la barra de tareas en Android).

Activando esta función, la próxima vez que gires el teléfono podrás comprobar que las imágenes, interfaz y vídeos giran en la misma dirección en la que has girado el terminal. Por ende, podrás verlas en su orientación original para aprovechar toda la superficie de la pantalla de tu móvil Xiaomi.

¿Aún no logras solucionar el problema en tu móvil Xiaomi?

Si por alguna razón no puedes activar esta función, ya sea porque tienes una versión de Android distinta o porque se te ha presentado otro problema, puedes descargar una app llamada Control Screen Rotation.

Esta app te permite añadir la función de giro de pantalla automático y otros ajustes relacionados con dicha utilidad. La utilización de esta app es muy simple: una vez instalada tendrás que abrirla para activar la opción de giro de pantalla automático desde las funciones que ofrece la herramienta en cuestión.

Por último, te recomendamos actualizar tu móvil Xiaomi para aprovechar todas las funciones que se añaden en las últimas versiones de Android, si es que tienes disponible una nueva versión claro está.