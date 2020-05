XProfile promete mostrarte quién ha visto tu perfil de Instagram y cuenta con más de 5 millones de descargas. Con este número de usuarios, podrás encontrar una gran cantidad de reseñas. El problema es que muchas son negativas. La mayoría de los usuarios coinciden en que la aplicación XProfile no es más que una estafa.

Está en Play Store para Android y en App Store para iPhone. Te promete un periodo gratuito que no existe y desde que entras debes pagar para acceder a las funciones importantes. He aquí el primer inconveniente: para darte cuenta de que esta aplicación no cumple lo que promete, primero te quita tu dinero.

¿Qué dicen las reseñas de los usuarios?

Hemos encontrado opiniones duras e inconformes, haremos un resumen con las más recurrentes para que te hagas una idea:

Muchos coinciden en que esta aplicación utiliza tu cuenta bancaria para seguir haciendo cargos por funciones que ya has pagado .

. El equipo de soporte no funciona , varios usuarios han intentado contactar para reclamar y no reciben respuesta alguna.

En cuanto al servicio que promete, es mentira.

Otros aseguran que, después de haber quitado la aplicación XProfile de sus dispositivos móviles, Instagram dejó de funcionar correctamente.

. Muchas de sus funciones, las que sí funcionan, puedes encontrarlas dentro del mismo Instagram. Así que resulta innecesario pagar por ellas .

. Y para rematar, la aplicación es lenta y está llena de publicidad, aunque hayas pagado por un servicio Premium.

Tomando en cuenta las opiniones anteriores podemos asegurarte que, la aplicación XProfile, no es más que otra estafa que realmente no te dice quién ha visto tu perfil en Instagram.

Además, te exige pagar por un servicio que no cumple. Así que no pierdas tu tiempo y tu dinero descargando esta aplicación. Deja tus comentarios y cuéntanos si el artículo te resultó útil. Nosotros la hemos probado antes de ver los comentarios y rápido nos hemos dado cuenta de la gran estafa que era. ¡No te dejes engañar!