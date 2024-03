¿Alguna vez has querido ocultar el hecho de que has leído un mensaje directo en Instagram? Puede que no quieras responder en ese momento, o que prefieras dejar la conversación en visto, pero sin que la persona lo sepa.

Sea cual sea tu razón, hay dos formas de quitar el visto en los mensajes de Instagram: desactivar la confirmación de lectura para todos los chats, o hacerlo solo para uno específico. En este artículo te explicamos ambas para que aprendas a quitar el visto en Instagram de la manera más conveniente para ti.

Desactiva la confirmación de lectura para todos los DM en Instagram

Si quieres evitar que aparezca el «visto» en todos tus mensajes privados de Instagram, debes hacer lo siguiente:

Entra en Instagram y toca tu icono de perfil en la parte inferior derecha.

en la parte inferior derecha. Pulsa las tres líneas horizontales que están en la parte superior derecha.

que están en la parte superior derecha. Selecciona Mensajes y respuestas a historias .

. Presiona en Mostrar confirmaciones de lectura .

. Desactiva la opción Confirmaciones de lectura.

Después de esto, ya podrás ver mensajes de Instagram sin ser visto. Eso sí, ten en cuenta que al desactivar las confirmaciones de lectura, tú tampoco podrás ver si las personas han visto el mensaje que le has enviado por Instagram. Por tanto, es posible que solo quieras hacer uso de esta función en casos específicos. Enseguida te mostramos cómo quitar el visto de Instagram solo en chats específicos.

Desactiva la confirmación de lectura en Instagram para un chat específico

¿Solamente quieres evitar que aparezca el visto en un chat específico de Instagram? Entonces sigue estos pasos:

Abre el chat en Instagram donde quieres quitar el visto.

donde quieres quitar el visto. Toca el nombre de usuario que aparece arriba.

que aparece arriba. Selecciona Privacidad y seguridad .

. Desactiva la opción Confirmaciones de lectura.

Ahora únicamente en ese chat podrás leer los mensajes sin que la otra persona lo sepa. Así que, si querías saber cómo ver mensajes de Instagram sin abrirlos, puede que este método te resulte más efectivo y cómodo. Es tan sencillo como desactivar la última conexión en Instagram.

Por último, te recordamos que Messenger también tiene una opción para ver mensajes sin dejar el visto. Pero no olvides que esta opción también te quita el poder de detectar si alguien leyó tu mensaje, así que úsala sabiamente.