Es cierto que WhatsApp, por defecto y de forma automática, crea una copia de seguridad de tus conversaciones e historial de llamadas. Sin embargo, nunca te la enviarán por correo electrónico, mucho menos si tú no se la pides. Así que si has recibido un mail con una supuesta copia de seguridad de tu WhatsApp adjunta en formato HTML, debes saber que es totalmente falsa.

No, tu backup de WhatsApp no está en ese archivo «Open_Document_513069.html» que te acaban de enviar por correo. En realidad, lo que tiene ese archivo es un troyano para hackear tu dispositivo y luego robarte. A continuación, te contamos todos los detalles de esta estafa de tipo phishing (suplantación de identidad) para que no caigas en ella ni en sus variantes.

Así es la estafa del correo «Copia de seguridad de mensajes de WhatsApp»

El correo falso del que estamos hablando lo envía esta dirección: whatsapp@whatsappweb.com. Es lo suficientemente parecida a la oficial para engañar a los usuarios, pero no es la oficial. Todos los correos oficiales de WhatsApp se envían desde una dirección que termina en @whatsapp.com. Por cierto, en este artículo te explicamos cómo contactar con WhatsApp si tienes problemas.

Volviendo al correo falso de WhatsApp, este tiene como asunto lo siguiente: «Copia de seguridad de mensajes de WhatsApp *913071605 N (XXXXX)» o «Atención – cartero no atendido N (XXXXXX)». Eso sí, ten en cuenta que tanto la dirección de correo electrónico como el asunto del mail pueden cambiar, ya que los hackers mutan bastante sus estafas para no ser detectados.

De hecho, con este mismo correo los hackers se pueden hacer pasar por WhatsApp o por Correos para generarte una sensación de urgencia que te haga descargar el archivo con el troyano sin pensarlo mucho. Dicho sea de paso, Correos no te pedirá pagos por email, así que ten cuidado también con ese tipo de estafa.

Consejos básicos para evitar caer en estafas de WhatsApp

El troyano que te intentan colar con el correo de una supuesta copia de seguridad de WhatsApp es capaz de rastrear y robar tu información, contraseñas y credenciales. Para que nunca caigas en estafas de este estilo, te recomendamos seguir estos consejos básicos:

Revisa siempre la URL a la que te redirigen los enlaces . WhatsApp solo te enviará a whatsapp.com / facebook.com. Lo mismo aplica para las direcciones de correo electrónico.

. WhatsApp solo te enviará a whatsapp.com / facebook.com. Lo mismo aplica para las direcciones de correo electrónico. No descargues archivos adjuntos de correos que no estabas esperando.

de correos que no estabas esperando. Desconfía de cualquier correo de WhatsApp donde soliciten tus datos.

Solo utiliza la app oficial de WhatsApp (descárgala desde tiendas oficiales como Google Play o App Store). Los mods de WhatsApp son geniales, pero su seguridad no está garantizada.

(descárgala desde tiendas oficiales como Google Play o App Store). Los mods de WhatsApp son geniales, pero su seguridad no está garantizada. Mantén actualizado tu Android y todas las apps (especialmente la de WhatsApp y la de Gmail o sus alternativas).

Para más tips como estos, mira estos 5 consejos de seguridad para tu móvil Android.

Fuente | OSI