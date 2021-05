Siempre que hablamos de malware lo decimos: los cibercriminales no cesan en su esfuerzo por robar tus datos o tomar el control de tu móvil, siempre están buscando nuevas formas de atacarte. Esto es tan real, que cada poco tiempo aparece una nueva vulnerabilidad o aplicación maliciosa que no estaba registrada anteriormente. ¿Las pruebas? Solo en los últimos meses se han descubierto malwares para Android como Minovo, BRATA y el peligroso WhatsApp rosa.

No es que Android sea un sistema operativo inseguro, sino que los atacantes se las ingenian cada vez mejor y muchas veces los mismos usuarios son los que abren la puerta. ¿Qué es lo último? TeaBot, el peligroso virus que intenta robar los datos bancarios en tu móvil y se hace pasar por apps seguras.

TeaBot roba tus datos bancarios, pero también toma el control de tu móvil

Cleafy, una firma de seguridad digital, descubrió en enero una nueva familia de troyanos para Android que está esparciéndose por Europa, y principalmente en España. Decidieron nombrarla TeaBot y apuntan que es sumamente peligrosa por todo lo que hace con tu móvil. TeaBot puede:

Realizar ataques contra más de 60 aplicaciones bancarias para robar datos.

para robar datos. Enviar, interceptar y ocultar mensajes SMS sin que lo notes.

Registrar todas las pulsaciones que hagas con el teclado de tu móvil (keylogger).

que hagas con el teclado de tu móvil (keylogger). Robar códigos del Autenticador de Google.

Modificar los ajustes de sonido de tu dispositivo para actuar en modo silencioso.

Borrar aplicaciones sin tu consentimiento.

Tomar control completo de tu móvil y ver en tiempo real tu pantalla.

Como otros troyanos, TeaBot se hace pasar por aplicaciones conocidas para engañar a los usuarios y se distribuye a través de tiendas alternativas o blogs de apps. No obstante, los APK de estas aplicaciones en realidad ocultan código malicioso que una vez instalado da paso al ataque tras concederles los múltiples permisos que estas apps solicitan.

Cleafy ha detectado este malware en paquetes APK que se hacen pasar por aplicaciones como VLC MediaPlayer, DHL, UPS o Mobdro. No obstante, no descartan que existan otras apps engañosas que todavía no hayan sido detectadas, así que invitan a tener cuidado y descargar aplicaciones solo desde repositorios y tiendas seguras.

España lidera el ranking de ataques de TeaBot con mucha ventaja

Un dato realmente preocupante sobre TeaBot es que los ataques iniciaron y se han centrado principalmente en España. De las más de 60 aplicaciones bancarias a las que ataca este malware, 24 son de bancos españoles y la cifra podría seguir creciendo. Le siguen bancos alemanes e italianos, pero la diferencia respecto a España es importante.

¿Qué puede decir esta estadística? Que para los cibercriminales el mercado español parece cosa fácil. Además, esta tesis se refuerza con solo ver la cantidad de ataques de malware que se han registrado en España en los últimos meses.

¿Qué puedes hacer al respecto? Evitar que tú y los tuyos sean víctimas de este y otros tipos de ataques digitales, algo que puedes lograr con alguno de los mejores antivirus para Android. Por otra parte, nunca está de más seguir alguno de estos consejos para mantener tu Android seguro.

Fuente | Cleafy