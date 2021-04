Una nueva estafa está circulando en WhatsApp y se trata de una estafa muy peligrosa, es la versión rosa de WhatsApp, así es como la han bautizado pero no es más que un virus capaz de tomar el control de tu móvil. No es nuevo que estafas como esta aparezcan en WhatsApp, en el correo o en otras plataformas con mucho tráfico. Por eso, debes estar muy atento para evitar caer en la trampa, de lo contrario te podría salir muy caro.

El virus de WhatsApp rosa es capaz de robar tus datos personales de cuentas bancarias o de cualquier otra información sensible alojada en tu móvil. Con esta, los ciberdelincuentes pueden darse un festín entre vender tus datos o simplemente vaciar tus cuentas bancarias.

How to be Safe from #WhatsAppPink Virus

1. Uninstall #WhatsAppPink Immediately.

2. Unlink all Whatsapp Web Devices.

3. Clear Browser cache from settings.

4. Check Permission for all Apps.

5. If found any suspicious permission to any app, revoke it.#InfoSec #CyberSecurity https://t.co/GoyRz5B6b4 pic.twitter.com/bZcf9Xr1Ub

