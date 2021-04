Todo parece indicar que a Facebook la información privada de sus usuarios le importa poco y nada, pues se han filtrado datos personales de más de 500 millones de usuarios. Entre la información que se ha visto comprometida se encuentran nombres completos, fechas de nacimiento, publicaciones de la biografía y ubicaciones.

Aunque esto no es todo, pues en algunos casos también se han filtrado direcciones de correo electrónico, lo cual deja en evidencia que el acceso a la información de los usuarios registrados en Facebook es mucho más simple de lo que se pensaba.

Según lo que se ha podido saber, la filtración de datos personales afecta a usuarios de casi todo el mundo. Si bien el número de países afectados asciende a 106, podría haber varios más. Algunos de estos países son los que te mencionamos a continuación:

In early 2020 a vulnerability that enabled seeing the phone number linked to every Facebook account was exploited, creating a database containing the information 533m users across all countries.

It was severely under-reported and today the database became much more worrisome 1/2 pic.twitter.com/ryQ5HuF1Cm

— Alon Gal (Under the Breach) (@UnderTheBreach) January 14, 2021