Una de las cosas más molestas de la app de Facebook en Android son las sugerencias de amistad, también conocidas como propuestas de amistad. Es una función que añadió la red social hace tiempo para permitirte sumar más amigos a tu cuenta sin buscarlo. Estas propuestas suelen ser de personas que muy probablemente conoces, pues tienen varios amigos en común en Facebook o tienes su correo electrónico o número de teléfono en tu dispositivo.

Pero si estás contento con los amigos que tienes ahora mismo en Facebook y no quieres añadir uno nuevo de momento, seguramente las notificaciones de propuestas de amistad no hacen más que amargarte el día, sobre todo si son constantes. Por suerte, hay una forma de desactivarlas por completo y enseguida te la explicamos.

Pasos para desactivar las notificaciones de sugerencias de amistad en Facebook

Si no quieres recibir nuevas sugerencias de amistad de Facebook en tu Android, haz lo siguiente:

Entra en la app de Facebook .

. Toca las tres líneas horizontales de opciones.

de opciones. Ve hacia abajo y toca en Configuración y privacidad > Configuración .

. Selecciona Notificaciones .

. Elige Personas que quizá conozcas .

. Pulsa el interruptor de la opción Permitir notificaciones en Facebook .

. Presiona en Desactivar y listo.

Así, Facebook ya no te enviará notificaciones de sugerencias de amistad. Sin embargo, la red social seguirá generando estas propuestas. En caso de que te interesen, las puedes encontrar en Menú > Amigos. Abajo de las solicitudes de amistad, estará la lista de «Personas que quizá conozcas» que no son más que las propuestas de amistad.

Preguntas relacionadas con las sugerencias de amistad de Facebook

Muchas personas tienen miedo de desactivar las sugerencias de amistad en Facebook por lo que pueda llegar a pasar. Aquí recopilamos las preguntas más comunes al respecto para arrojarte algo de luz si aún no entiendes de qué va esta función.

¿Por qué me llegan tantas propuestas de amistad en Facebook?

Normalmente, Facebook envía propuestas de amistad a todos los usuarios por igual. Sin embargo, es cierto que con las cuentas que tienen pocos amigos agregados, la aplicación suele ser más insistente y envía más notificaciones de este tipo para ayudarles a ampliar su lista de amigos.

De igual forma, si en tu móvil tienes el número de teléfono o el correo electrónico de muchas personas que no has agregado a Facebook, la red social utilizará esa información para proponerte amigos. Mientras más datos tenga la app, más te bombardeará con sugerencias de amistad. Pero aunque no le hayas dado permiso a Facebook para acceder a tu lista de contactos, igualmente la red social te sugerirá amistades.

Facebook también se basa en datos que tienes en común con otras personas, como amigos, ciudad, escuela, trabajo, grupos, etc. Por tanto, la única forma de librarse de las propuestas de amistad de Facebook es desactivando las notificaciones como te explicamos antes.

¿Qué sucede cuando eliminas a alguien de tu amigo sugerido en Facebook?

Nada. A la persona que eliminas de tu sugerencia de amistad no se le notificará que lo has rechazado. Simplemente, se borrará de tu lista de posibles amigos y Facebook no volverá a recomendártelo, al menos durante un tiempo.

¿Qué diferencia hay entre sugerencia de amistad y solicitud de amistad?

La solicitud de amistad es enviada por el usuario que desea ser tu amigo. En cambio, la sugerencia de amistad la envía el algoritmo de Facebook que cree que esa persona puede ser tu amigo. Cuando aceptas una solicitud de amistad, se añade como amigo esa persona automáticamente. Pero cuando aceptas una sugerencia de amistad, se le envía una solicitud de amistad a la persona sugerida.

Si tienes alguna otra duda, déjanosla en los comentarios y la responderemos cuanto antes.