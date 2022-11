Desde sus inicios, uno de los principales usos de Facebook ha sido el de agregar contactos para poder interactuar y comunicarte con ellos. Sin embargo, con la evolución de las redes sociales se han ido implementando ciertas normas en donde puede que se te restrinja el hecho de enviar solicitudes de amistad.

Existen varias razones por las cuales Facebook puede impedirte enviar solicitudes de amistad. Algunas de estas razones puede que dependan de ti, pero existen otras en donde puede que el problema sea la cuenta que intentas agregar. Si te interesa conocer cuáles son estas posibles causas, sigue leyendo este artículo.

Razones por las que Facebook no te permite enviar solicitudes de amistad

Estas son las posibles razones por las cuales no puedes enviar solicitudes de amistad en esta red social:

No tienen amigos en común

Facebook con el pasar de los años ha ido implementando cambios con la intención de hacer esta plataforma más segura para sus usuarios. Entre esos cambios se encuentra una opción que te permite configurar tu perfil para evitar recibir solicitudes de amistad de cualquier usuario.

Es posible que no puedas agregar a una persona en concreto debido a que tiene su perfil configurado para únicamente recibir solicitudes de amistad de usuarios con los que tenga amigos en común. Es decir, esta cuenta únicamente puede recibir solicitudes de amistad de amigos de sus amigos. De ser así, tienes la opción de enviarle un mensaje a este usuario y pedirle que te agregue.

Otra opción sería buscar en el mismo perfil que intentas agregar algún botón que diga Seguir. Al seleccionar estar opción podrás ver todas las publicaciones que haga, siempre y cuando no tenga su perfil configurado con alguna limitación de audiencia.

No se puede tener más de 5000 amigos en Facebook

Facebook impide que las cuentas con 5000 amigos agregados envíen o reciban solicitudes de amistad. Por tanto, si tú o la persona que intentas agregar tienen 5000 personas en su lista de amigos, no podrás enviarle una solicitud de amistad, puesto que Facebook no permite que se supere este límite.

En caso de que seas tú el que tiene 5000 amigos agregados, deberás eliminar a alguien de tu lista de amigos para poder agregar a alguien más. Otra opción también sería que en lugar de eliminar a alguien, cambies tu cuenta de perfil de Facebook a página.

Ya le has enviado una solicitud de amistad anteriormente

Si en lugar de aparecerte en botón de Añadir te aparece el de Cancelar solicitud, significa que ya le enviaste una solicitud a esta persona en otra ocasión, pero aún no ha sido aceptada. En este caso, tienes la opción de oprimir el botón para cancelar la solicitud y volvérsela a enviar. De esta manera, le volverá a llegar la notificación y con suerte, puede que te agregue esta vez.

Maneras en las que puedes eliminar una solicitud de amistad enviada en Facebook

El primer método que puedes utilizar para cancelar una solicitud de amistad enviada sería simplemente entrando en el perfil de la persona a la cual le has enviado la solicitud y una vez allí, oprime la opción Cancelar solicitud. Aunque, también existe otra opción en la que podrás ver todas las solicitudes de amistad que hayas enviado en un solo lugar.

Cancelar solicitudes de amistad desde Android

Estos son los pasos que debes seguir para eliminar una solicitud de amistad enviada desde tu móvil:

Primero, entra en la app de Facebook y dirígete a la sección de Buscar amigos. Esta podría estar fijada en la barra de acceso directo en la parte superior, pero en caso de que no esté allí, debes presionar las tres líneas en la esquina superior derecha y seleccionar la opción Buscar amigos.

Esta podría estar fijada en la barra de acceso directo en la parte superior, pero en caso de que no esté allí, debes presionar las En la parte superior te debería aparecer un apartado con todas las solicitudes de amistad que has recibido. Selecciona la adopción Ver todos en la parte derecha de la pantalla.

en la parte derecha de la pantalla. Ahora, oprime los tres puntos en la esquina superior derecha y selecciona Ver solicitudes enviadas.

Una vez allí, podrás ver todas las solicitudes que has enviado. Para cancelar alguna, solo debes oprimir la opción Cancelar.

Cancelar solicitudes de amistad desde el ordenador

Pasos para cancelar una solicitud de amistad enviada en Facebook 1 de 2

Estos son los pasos que debes seguir para eliminar una solicitud de amistad enviada desde un ordenador:

En la barra de acceso directo que se encuentra en la parte superior, selecciona la opción Amigos.

Luego, justo en la parte derecha de la pantalla, debajo de tu foto de perfil, oprime la opción Ver todas.

En la parte izquierda de la pantalla te aparecerá la opción de Ver solicitudes enviadas. Selecciónala para que aparezcan todas las solicitudes que has enviado.

Has enviado demasiadas solicitudes de amistad

El hecho de enviar muchas solicitudes de amistad en un corto periodo de tiempo puede ocasionar que la plataforma te bloquee temporalmente y te impida seguir enviando solicitudes. Aunque al recibir este bloqueo la misma plataforma no específica cuanto tiempo podría durar, por lo general, un bloqueo de este tipo suele durar entre unos 2 o 3 días.

Para evitar que Facebook te impida enviar solicitudes de amistad, lo mejor es que te limites a agregar únicamente a personas que realmente conozcas y no a cualquier usuario que te encuentres. Algo que también puedes hacer para evitar enviar tantas solicitudes de amistad es que, en lugar agregar cuentas, las empieces a seguir.

Otra recomendación para evitar que te bloqueen es que utilices tu nombre real. Al colocar un nombre ficticio, Facebook podría considerar tu perfil como el de algún acosador anónimo. También puedes recibir un bloqueo si la mayoría de las solicitudes que has enviado no son respondidas o si son marcadas como no deseadas.

Esto es lo que debes hacer para que puedas volver a enviar solicitudes de amistad en Facebook

Si bien es cierto que existen algunos factores que te impiden enviar solicitudes de amistad que no dependen de ti, existen otros que sí. Entre esos factores que puedes cambiar se encuentran los siguientes:

Verifica que no tienes bloqueado al contacto que intentas agregar. De ser así, primero debes desbloquearlo para poder enviarle la solicitud.

para poder enviarle la solicitud. En caso de que tengas un total de 5000 usuarios agregados en tu cuenta de Facebook, deberás eliminar a alguien de tu lista de amigos para poder enviar la solicitud.

para poder enviar la solicitud. Ahora, para los casos de bloqueos por parte de la plataforma, cuentas configuradas para no recibir solicitudes de amistad de cualquiera, cuentas con 5000 amigos, etc., no hay mucho que puedas hacer. Aunque, tienes la alternativa de dejarles un mensaje pidiéndoles que te agreguen o empezar a seguir sus cuentas en lugar de agregarlos.

Y esos serían todos los posibles escenarios que te impiden enviar una solicitud de amistad en Facebook. Como puedes ver, la mayoría de estas restricciones se han ido agregando con el tiempo para hacer que la convivencia de los usuarios dentro de esta plataforma sea más cómoda. Ahora Facebook cuenta con ciertas configuraciones que te permiten tener un mayor control en la privacidad de tu perfil.