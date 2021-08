Cada vez son más las personas que reciben llamadas de este número, sin parar, a cualquier hora del día. ¿Qué quieren? Seguro que has sentido la tentación de descolgar el teléfono para saberlo, pero lo mejor es que no lo hagas si no quieres verte atrapado en una llamada imposible de colgar.

No, no se trata de ningún “virus telefónico” ni nada por el estilo, ni siquiera es una de esas llamadas trampa que te cobran por contestar. Se trata de una teleoperadora intentando venderte sus nuevas tarifas. ¡Te desvelamos su identidad!

¿Quién es 912041600 y por qué te llama?

La compañía telefónica que te llama desde el 912 04 16 00 es Vodafone. Pero no, no se trata de la estafa de su doble llamada, sino que te están llamando ellos de verdad.

Como puedes observar, no se trata de un número extraño ni oculto. 912 es el prefijo de Madrid, donde tiene Vodafone su centralita, por lo que no hay más misterio.

Desde que Vodafone ha empezado a aumentar el precio de sus tarifas, se ha puesto en contacto con muchos más posibles clientes para ver si consigue cerrar algún contrato y sacar ganancias. Puede haber sacado tu número de móvil de las enormes bases de datos de otras compañías con las que hayas contratado algo, o a través de Internet. ¡Mucho cuidado al aceptar las cookies en según qué webs!

Ahora que ya sabes quiénes son, por lo menos puedes coger sus llamadas sabiendo con quién vas a hablar. Sin embargo, no es lo más recomendable si ya estás satisfecho con el precio que pagas por tu contrato de móvil, fijo o Internet.

Cómo hacer que el número 912 04 16 00 deje de llamarte

Hay varias formas de evitar el spam telefónico precisamente para casos como este. ¡Así que no dudes en hacerlo! Ninguna teleoperadora tiene derecho a molestarte ni a llamarte a deshoras.

Añádelo a la lista negra

Se trata de la manera más sencilla y directa de evitar que alguien te llame, sea una persona de a pie o una teleoperadora.

Solo tienes que buscar el número que quieres bloquear entre las llamadas recientes y mantenerlo pulsado. Se te abrirá un pequeño menú de opciones, de entre las que tienes que elegir “Añadir a la lista negra”. ¡Así de fácil!

Descárgate una app para bloquear llamadas

Si lo prefieres, también puedes gestionar los números de teléfono que bloqueas y desbloqueas desde una aplicación fácil de manejar en tu Android.

La más popular de la Google Play Store es TrueCaller, una herramienta de lo más útil para bloquear llamadas y mensajes del número que quieras, filtrar todo lo que venga de desconocidos o incluso chatear con tus contactos totalmente gratis.

Es, desde luego, nuestra mayor recomendación. Pero para encontrar más apps similares a TrueCaller no tienes más que echar un vistazo por la Play Store y quedarte con la que más te convenza.

Apúntate a la Lista Robinson

Hay una forma de evitar toda la publicidad no deseada que te desborda el buzón y las llamadas, y es apuntarse en la Lista Robinson.

Esta lista está formada por números de teléfono de todas aquellas personas que no quieren recibir ningún tipo de llamadas, correos ni SMS de publicidad compañías telefónicas, por ejemplo.

Lo bueno es que es la forma más efectiva no solo de evitar las llamadas de números de spam como el 912 041600, sino también de revocar el consentimiento que hayas podido darle a según qué compañía para guardar tus datos en sus bolsas de contactos.

Sin embargo, si el único número que quieres evitar es el 912 4 16 00, te recomendamos las otras dos formas de bloquearlo, ya que al unirte a la Lista Robinson lo normal es que no vuelvas a recibir publicidad de ninguna otra compañía. ¡Y a veces tienen ofertas interesantes!

En cualquier caso, lo importante es saber quién te llama para decidir si contestar o no sin nervios ni incertidumbre. Por eso es tan útil recopilar números de spam y publicidad para evitarlos si no quieres tener una corta e incómoda conversación con el telefonista de turno.

¿Qué otros números te han llamado y han resultado ser Spam? ¡Cuéntanoslo en los comentarios!