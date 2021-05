Posiblemente las redes sociales te parezcan sitios seguros, en los que puedes compartir todo lo que desees. La verdad es que no, porque hay contenido que si lo compartes te puede hacer víctima de acoso, presión social o tener todo tipo de consecuencias.

¿Quieres saber qué cosas no bebes publicar en tus redes? Continúa leyendo.

Evita publicar cosas que ayuden a saber dónde vives

Quizás conozcas a todos tus contactos de Instagram o Facebook, aun así es recomendable que no publiques la dirección de tu casa. Si alguien la necesita es mejor que te la pida por chat privado, pero compartirla con todos puede hacer que llegue a personas malintencionadas, que te acosen y afecte tu seguridad. No puedes asumir que todos tus contactos tienen buenas intensiones. También es posible que accedan a sus cuentas otras personas para ver tu información.

Debes estar atento a la información que algunas redes sociales comparten sobre ti. Hemos creado un artículo explicando por qué deberías falsear la ubicación GPS de tu móvil y uno de los motivos es proteger tu privacidad de algunas aplicaciones como Telegram, que puede mostrarle tu ubicación a otros usuarios.

Es posible que no publiques directamente la ubicación en la que resides pero si que compartas algunas fotos fuera de tu casa, en la ventana de la misma o en la puerta de entrada. Incluso debes tener cuidado si publicas fotos en tu cocina u otro lugar que pueda contener en el fondo documentos con tu dirección, nombre completo o números telefónicos.

Por el tamaño de la pantalla de un móvil no es muy difícil que se te escape una foto con algún detalle en el fondo. Es importante que revises bien las imágenes antes de publicarlas para evitar revelar tu dirección. Si aparece algún dato importante en ella puedes recortar la foto con PicsArt que es una de las mejores apps para editar fotos y vídeos. Evita tapar los detalles importantes dibujando sobre ellos porque si tus seguidores usan ciertos filtros pueden descubrir lo que has tapado.

No publiques fotos o vídeos en las redes sociales que muestren más de lo que deberían

Este consejo es similar al anterior porque efectivamente las fotos que publicas pueden revelar más de lo que quisieras. Si te haces fotos en tu casa es posible que aparezca un diploma con tu nombre completo, alguna credencial o algún detalle importante en la pizarra de tu oficina.

No publiques fotos con algún detalle que para ti sea vergonzoso y las personas puedan utilizarlo para burlarse. Además, si no subes fotos con tus familiares es recomendable que en el fondo de las imágenes tampoco salgan retratos con ellos.

Debes evitar publicar fotos en las que sea evidente que tienes posesiones caras porque podrías llamar la atención de ladrones. Si tu casa ya puede ser un objetivo para los delincuentes, entonces deberías conocer esta cámara de vigilancia. Evita también hacer publicaciones en las que se vea la zona en la que tienes las llaves o subir vídeos en los que entienda cómo es la distribución de tu casa.

Que tus redes no enseñen tu rutina diaria

Si informas en tus redes sociales que pasas todo el día en la oficina o algo por el estilo, es posible que algunos delincuentes consideren entrar en tu casa porque pueden asumir que estás solo durante el día. Compartir demasiada información puede hacerte víctima de los ladrones.

Evita hacer el tipo de publicaciones en las que indicas que encontraste mucho tráfico al salir del trabajo o vender algún artículo en Facebook Marketplace y escribir el horario en el que deberían contactarte. Este tipo de contenido le informa a los delincuentes parte de tu rutina y si descubren tu dirección ya tendrán una idea de a qué hora tu casa estará sola. Igualmente es delicado que reveles que un niño vive en tu casa porque también indica que a ciertas horas debes salir a llevarlo o buscarlo a la escuela.

Evita que tu información médica o tarjetas de vacunación aparezcan en tus redes sociales

Hacer como muchas personas que cuando se ponen la vacuna COVID-19 publican su tarjeta de vacunación y otra información médica es delicado. Estas cosas no se deben publicar porque en estas tarjetas aparece tu nombre completo, tu fecha de nacimiento y en algunos casos aparecen otros datos como tu dirección o información del seguro.

Con la información que obtienen si publicas este tipo de cosas los delincuentes podrían usarla para hacer compras a tu nombre o hacer otro tipo de cosas que puedan dañar tu reputación. Estos delitos pueden tener repercusión para ti durante varios años.

Tus seguidores no deben conocer en donde pasarás tus vacaciones ni los planes de viajes que tienes

Seguro es tentador publicar en tus redes sociales si viajarás durante un fin de semana o más tiempo, pero no deja de ser peligroso que lo hagas. Seguramente es difícil no compartir todo lo que haces durante tus viajes, en parte es porque Instagram ha cambiado la forma en la que planeas tus vacaciones. Si quieres subir actualizaciones sobre tus viajes, lo mejor es que la difundas cuando este ya haya terminado.

Si compartes actualizaciones sobre el viaje que llevas a cabo le estás informando a tus seguidores que posiblemente tu casa está sola. Además si tu publicación es vista por delincuentes de la zona en la que te encuentras de viaje puedes sufrir robos.

En caso de que no puedas evitar hacer publicaciones sobre tus planes de viaje o los que estás llevando a cabo, te recomendamos que las compartas solo con personas en las que confías. Cuando ya estés en tu casa podrás publicar las imágenes que desees sin comprometer tu seguridad.

No publiques contenido que haga que te despidan de tu trabajo

Aunque no tengas en tus redes sociales a tus compañeros de trabajo, es posible que tus seguidores o contactos de las redes sociales sepan dónde y con quién trabajas. Entonces si subes fotos vergonzosas es posible que tus jefes se enteren y consideren que no eres lo que necesitan en su negocio o comiencen a preguntarse por qué te contrataron.

Por otro lado, no es buena idea hacer comentarios negativos sobre tus jefes, compañeros de trabajo o la empresa para la que trabajas. Tampoco deberías hacer publicaciones en las que indiques que no estás haciendo bien tu trabajo o en las que desprestigies a la empresa. Si estos contenidos son vistos por tus jefes, de seguro no les agradará y considerarán despedirte.

En estos consejos asumimos lo peor que podría pasar, aunque entendemos que la mayoría de tus amigos no querrán robarte, estafarte o acusarte con tus jefes. Sin embargo son posibilidades latentes y personas no deseadas podrían acceder a esa información que debe mantenerse en privado. Nuestra única intención es que conozcas que tus publicaciones pueden tener consecuencias en la vida real.